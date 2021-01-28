Австралийский мужчина сбежал от крокодила, вырвав у него челюсти

44-летний мужчина из Квинсленда сразился с существом во время купания в Лейк-Плэсиде недалеко от Кэрнса в четверг.
У него были дыры с каждой стороны лица, но он вел себя «очень тихо», когда медработники приехали лечить его.
«Крокодил укусил его за голову, и, пытаясь отрезать крокодилу челюсть, он приложил руки, пытаясь держать челюсти подальше друг от друга», – сказал медик Пол Суини репортерам в Кэрнсе. «При попытке убрать руки, его челюсть сомкнулась на указательном пальце. Ему невероятно повезло».
Суини сказал: «На несколько сантиметров меньше, и у нас есть большие кровеносные сосуды … если бы один был проколот, это была бы совсем другая история».
Он добавил, что неназванный мужчина оценил морского крокодила в длину от полутора метров (от 4,92 футов до 6,56 футов).
Суини сказал, что этот человек плавал в этом районе три раза в неделю в течение восьми лет. «Это определенно не то место, где я предпочитаю плавать», – сказал Суини, охарактеризовав его как «человека в очень хорошей форме». «Его жизненные показатели были на удивление спокойными, если подумать о его испытаниях», – говорит он.
«Я не удивлюсь, если он снова отправится в те воды для дополнительных тренировок», – добавил Суини.
Департамент окружающей среды Квинсленда направил на это место команду и сообщил, что «ведутся поиски крокодила, ответственного за нападение».
«Как только охранники доберутся до места, любой крокодил, обнаруженный на нем, будет уничтожен», – сказали они.
Нападения крокодилов в Австралии редки, но официальные лица Квинсленда проводят кампанию общественной безопасности, чтобы предупредить жителей об опасностях купания или отдыха в водах, кишащих крокодилами.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».