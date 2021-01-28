Австралийский мужчина сбежал от крокодила, вырвав у него челюсти

44-летний мужчина из Квинсленда сразился с существом во время купания в Лейк-Плэсиде недалеко от Кэрнса в четверг.

У него были дыры с каждой стороны лица, но он вел себя «очень тихо», когда медработники приехали лечить его.

«Крокодил укусил его за голову, и, пытаясь отрезать крокодилу челюсть, он приложил руки, пытаясь держать челюсти подальше друг от друга», – сказал медик Пол Суини репортерам в Кэрнсе. «При попытке убрать руки, его челюсть сомкнулась на указательном пальце. Ему невероятно повезло».

Суини сказал: «На несколько сантиметров меньше, и у нас есть большие кровеносные сосуды … если бы один был проколот, это была бы совсем другая история».