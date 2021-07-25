автобусы, поворачивающие по бездорожью в Хорватии; 10 убитых и 44 раненых

Хорватская полиция сообщила, что 10 человек погибли и по меньшей мере 44 получили ранения, когда автобус свернул с шоссе и разбился.

ЗАГРЕБ, Хорватия. Автобус свернул с автострады и разбился в Хорватии рано утром в воскресенье после того, как водитель, по-видимому, уснул, в результате чего 10 человек погибли и по меньшей мере 44 получили ранения, некоторые из которых находятся в критическом состоянии, заявили власти.

Авария произошла около 6 часов утра недалеко от города Славонски-Брод на шоссе между столицей Хорватии Загребом и сербской границей, главной артерией в течение лета из-за возвращения туристов и рабочих из Западной Европы. Полиция сообщила, что автобус с косовскими номерными знаками направлялся из Франкфурта, Германия, в Приштину, столицу Косово на юге Сербии.

Официальные лица заявили, что автобус перевозил 67 пассажиров, включая детей, и двух водителей, один из которых погиб в результате аварии. 44 раненых доставили в местные больницы. Глава больницы Славонский Брод Хосеп Самаргич заявил, что восемь человек получили серьезные ранения.

Власти заявили, что водитель автобуса был арестован после того, как, по всей видимости, потерял контроль над транспортным средством после кратковременного засыпания.

«Он сказал, что немного поспал», – сказал заместитель районного прокурора Славко Пранджич, согласно новостному сайту Хорватии Index.

Полиция сообщила, что автобус вылетел с дороги и упал на траву, а затем повернулся на бок.

Один из пассажиров, Рамо Гаши, сообщил государственному телевидению HRT, что что-то взорвалось.

«Я увидел в мгновение ока всех этих людей, весь луг, канал внизу, за шоссе», – сказал он. Я видел раненых и мертвых, видел все.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил «печаль и печаль» и выразил соболезнования родным погибших и народу Косово. Президент Хорватии Зоран Миланович также выразил соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Косово Фьоза Османи, которая прервала свое пребывание в Токио на Олимпиаде из-за аварии, выразила свою печаль в сообщении в Facebook и объявила понедельник национальным днем ​​траура для Косово.

Османи сказал: «Всем сердцем и душой мы близки семьям, которые потеряли близких в этой трагедии. Это невыразимая боль и большая потеря».

«Это трагический день для нашей страны и нашего народа», – сказал премьер-министр Косово Альбин Курти. Позднее в воскресенье он планирует навестить раненых в больнице вместе с премьер-министром Хорватии.

Движение по шоссе было остановлено на несколько часов, после чего автобус сняли и снова открыли одну полосу движения.