Economy

Агенты ФБР выводят столицу из дома российского олигарха Олега Дерипаски

19 октября, 2021
Marfa Fedoroa

Во вторник агенты ФБР вторглись в дом российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщил NBC News представитель агентства.

Причина их присутствия не была ясна сразу. Пресс-секретарь сообщил, что агентство ведет “правоохранительную деятельность на дому”, но не сообщил подробностей.

Дерипаска – нефтяной миллиардер, имеющий тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. Он был среди двух десятков российских олигархов и чиновников, на которых в апреле 2018 года были введены санкции Минфина.

В пресс-релизе, объявляющем о введении санкций, говорится, что Дерипаска подвергался расследованию по делу об отмывании денег и обвинялся в «угрозе жизни ее бизнес-конкурентов, незаконном прослушивании телефонных разговоров с государственным чиновником и участии в вымогательстве и вымогательстве».

Он подал в суд на Соединенные Штаты по поводу санкций, но в июне судья федерального суда отклонил дело.

Том Винтер

Том Винтер – репортер из Нью-Йорка, освещающий преступления, суд, терроризм и финансовое мошенничество на Восточном побережье для подразделения расследований NBC News.

Фото: Майкл КоснарМайкл Коснар

Майкл Коснар – продюсер министерства юстиции Вашингтонского бюро новостей NBC.

Лаура Стриклер – продюсер расследовательского отдела новостей NBC в Вашингтоне.

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