Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Такера Карлсона уволили из Fox Newsоставив сотрудников MSNBC «Утренний Джо» в замешательстве, поскольку они рассказали о привычке Карлсона повторять некоторые риторические высказывания российского правительства.

«Я слышал, что Такер Карлсон ушел из Fox News. Странная новость. При чем тут это? Можно только догадываться, но ясно, что в результате пострадало богатство мнений в американском информационном пространстве», — сказал Лавров. сказал во время выступления в ООН во вторник.

Комментарий явно сбил с толку ведущих «Утреннего Джо» в среду.

«Я не могу не подчеркнуть этого достаточно. В американской сети был хозяин, который постоянно нападал на американских военных и говорил миллионам американцев, что американские военные прибудут с вертолетами, которые они использовали во время войны в Афганистане, чтобы убить американцев в США, которые голосовали за Дональд Трамп», — сказал соведущий Джо Скарборо.» Это была мрачная предпосылка — когда сотрудники правоохранительных органов ФБР выбивают двери, преследуя людей, проголосовавших за Дональда Трампа. Лавров и русские не могли бы получить больше и больше рекламных очков от человека, который сказал: «Почему я не поддерживаю вторжение Владимира Путина в Украину?»

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Специальный корреспондент Vanity Fair Молли Юнгфаст присоединилась к дискуссии «Утренний Джо», отметив: «Часто то, что говорит Такер Карлсон, — это то, что вы видите по российскому телевидению».

Она добавила: «Я бы сказала, что если вы американский ведущий новостей, вы хотите прожить свою жизнь так, чтобы Сергей Лавров не расстраивался, когда вас увольняют, и не принимал участия в разговоре». «Очевидно, что Такер Карлсон имеет большое значение для этих парней, и это плохой знак».

История продолжается

Скарборо отметил, насколько тревожно то, что Fox News принадлежит той же компании, что и The Wall Street Journal, у которой есть репортер, который «сейчас гниет в российской тюрьме».

— К слову о доме, разделенном сам с собой, — продолжал Скарборо. «Я не совсем понимаю, почему его уволили, но его точно не уволили за то, что он каждую ночь говорил вещи, которые правильно звучали в российской телевизионной пропаганде, и его уволили не за это. Но на самом деле у вас есть гниющий репортер с Уолл-Стрит. сейчас в тюрьме, и его похитило то же российское правительство, что и он». Такер Карлсон говорит: «Я ничего против них не имею. Почему я не могу быть с Владимиром Путиным? Думаю, в какой-то момент он мог сказать, что болеет за Россию».

Соведущий Джонатан Лемир добавил, что русские «явно думали, что Такер Карлсон был полезен» и «распространяли сообщение о том, что они хотели донести информацию».

«Они были рады усилить его голос в своем эфире, а их государственное телевидение фактически предложило ему работу, если он согласится», — отметил Лемир.

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согласно в Лос-Анджелес ТаймсРешение об увольнении Карлсона было принято председателем Fox Рупертом Мердоком и было связано с иском о дискриминации, поданным бывшим продюсером Fox News Эйбом Гросбергом.

В ее иске, в котором Сетка также обвиняет Устроив против нее иск о клевете против Dominion Voting Systems, Гросберг сказала, что как продюсер шоу Карлсона она была свидетельницей сексуальных шуток, и ее спросили о сексуальности ведущей Марии Бартиромо после того, как она покинула шоу Бартиромо в 2022 году. Гросберг также сказал, что сотрудники Карлсона часто отпускали сексистские и антисемитские шутки.

Знающий человек Он сказал TheWrap, что Карлсон «понятия не имеет», почему его уволили в понедельник. из самой рейтинговой программы Fox News и указал, что это может не иметь большого отношения к иску Гроссберга.

«Она работает в нашем офисе всего несколько месяцев. Лу [Carlson and Grossberg] Я разговаривал по телефону, которого не помню, — сказал этот человек, — я был бы шокирован, если бы было что-то заслуживающее внимания».

Новости об уходе Карлсона также появились после материнской компании Fox News. Урегулирование иска о клевете, возбужденного Dominion Voting Systems За 787,5 млн долларов.

Смотрите полный трейлер «Утреннего Джо» в видео выше.

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