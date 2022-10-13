Администрация Байдена высылает тысячи венесуэльских иммигрантов в Мексику

ВАШИНГТОН — Администрация Байдена расширит использование правила общественного здравоохранения, чтобы начать выдворение тысяч венесуэльцев, незаконно пересекающих границу США, и объявила о новой программе условно-досрочного освобождения по гуманитарным соображениям, чтобы обеспечить узкий законный путь в Соединенные Штаты для до 24 000 венесуэльцев. .
Администрация надеется, что венесуэльцы подадут заявку на дистанционное условно-досрочное освобождение и полетят в Соединенные Штаты, а не совершат опасное путешествие к юго-западной границе.
Но опора на правило эпохи Трампа о пандемии, призванное не допустить многих других, выкристаллизовала сбалансированную работу администрации Байдена как по оказанию помощи беженцам, так и по ужесточению пограничного контроля перед лицом нападок республиканцев на иммиграционную политику президента Байдена и рекордного количества незаконных пересечений границы. И нет никакой гарантии, что всего за 27 дней до промежуточных сроков это даст желаемый эффект.
До сих пор большинство венесуэльцев, пересекших границу с Соединенными Штатами, не были высланы в соответствии с органом общественного здравоохранения, известным как Раздел 42. Вместо этого они были проверены и временно выпущены обратно в страну, чтобы предстать перед процедурой депортации в иммиграционной службе. суда, где у них есть возможность подать заявление о предоставлении убежища.
В соответствии с новым планом, обнародованным Министерством внутренней безопасности в среду, венесуэльцы, которые нелегально въезжают в Соединенные Штаты, — как это делают десятки тысяч человек в течение нескольких месяцев — будут высланы в Мексику.
Венесуэльцы, подающие заявку на программу гуманитарного условно-досрочного освобождения, должны иметь в Соединенных Штатах кого-то, кто может продемонстрировать свою способность оказывать финансовую поддержку иммигранту на срок до двух лет. В процессе подачи заявки правительство оценит финансовые ресурсы спонсора и проверит заявителей, которые также должны будут получить определенные вакцины и соответствовать другим требованиям общественного здравоохранения.
Кроме того, любой венесуэльец, который нелегально въезжает в Мексику или Панаму или имеет статус постоянного жителя, двойное гражданство или статус беженца в другой стране, не имеет права на участие в программе условно-досрочного освобождения. Венесуэльцы, которые уже были освобождены в Соединенных Штатах для прохождения процедуры депортации и подачи заявления о предоставлении убежища, также не имеют права подавать заявку на участие в программе.
Венесуэльцам, которым было предоставлено условно-досрочное освобождение по гуманитарным соображениям, будет разрешено легально работать в Соединенных Штатах, и они будут пользоваться большей стабильностью, чем те, кому грозит процедура депортации.
Министр внутренней безопасности Алехандро Н.
Объявление о новой политике менее чем за месяц до промежуточных выборов — это просчитанное и политическое решение Белого дома, сказал Джон Томас, республиканский стратег.
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«Это больше, чем попытка ослабить гнев людей по поводу того, что происходит на южной границе», — сказал г-н Томас. Это также дает руководству повод для разговора о том, что они «что-то делают». ‘
Но неясно, значительно ли сократит количество пересечений границы гуманитарное условно-досрочное освобождение и расширение 42-й статьи, поскольку венесуэльцы составляют лишь небольшую часть мигрантов, пересекающих границу нелегально.
Защитники прав иммигрантов призвали Белый дом создать гуманитарную программу условного освобождения иммигрантов из особо нестабильных стран, включая Венесуэлу.
Но они не поддерживают план, связывающий условно-досрочное освобождение по гуманитарным соображениям с высылкой тысяч других венесуэльских мигрантов в опасный северный приграничный регион Мексики.
«Замечательно, что доступ к гуманитарному условно-досрочному освобождению расширяется, но это не может происходить за счет причинения дополнительного вреда просителям убежища», — сказал Раха Валла, заместитель директора по законодательной защите Национального центра иммиграционного права. «Название 42 — это суровая антииммигрантская политика эпохи Трампа, которая заслуживает того, чтобы ее отправили на свалку истории, а не расширили».
По данным ООН, с 2015 года более 6,8 миллиона венесуэльцев, спасаясь от нищеты и политической нестабильности, покинули свою страну. Большинство из них уехало в другие страны Южной Америки.
Но в прошлом году все больше и больше людей направлялись в Соединенные Штаты. В августе венесуэльцы составляли около 12% тех, кто нелегально пересек юго-западную границу. В то время как большинство иммигрантов, которые делают это, высылаются домой или в Мексику в соответствии с системой общественного здравоохранения, правительство США не может репатриировать венесуэльцев из-за скудных дипломатических отношений между Вашингтоном и Каракасом. Пока Мексика не готова принять венесуэльцев из США.
Объявленная в среду программа гуманитарного условно-досрочного освобождения, по-видимому, является более ограниченной версией предыдущих предложений. Официальные лица, знакомые с дискуссиями, заявили, что на прошлой неделе рассматривались кандидатуры кубинцев, гаитян и никарагуанцев. Не сразу было понятно, почему эти национальности были в конечном итоге исключены.
Г-н Байден наблюдал за рекордным количеством пересечений границы, которые являются частью глобального движения, в котором участвует больше перемещенных лиц, чем когда-либо прежде. С тех пор как он вступил в должность, правительство проверило и освободило его. Более миллиона иммигрантов Тем, кто пересек границу нелегально, дается временное разрешение оставаться в стране до тех пор, пока им не предстанет дело о депортации в иммиграционном суде. Администрация Байдена также более двух миллионов раз высылала иммигрантов в соответствии с Законом об общественном здравоохранении.
Администрация Байдена пыталась прекратить использование Управление общественного здравоохранения ранее в этом году, но Федеральный суд остановил чем это делать. Вместо этого администрация расширила полномочия.
Но для слабых демократов в приграничных штатах, таких как сенатор Марк Келли из Аризоны, возможность проводить кампанию за последнее расширение в Разделе 42 может пригодиться в напряженной гонке, сказал Карл Фольяни, республиканский политический стратег.
«Они хотят, чтобы они были там и говорили, какое это замечательное событие», — сказал г-н Фольяни о Белом доме и демократах, занимающихся пограничными вопросами.
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