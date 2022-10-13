Администрация Байдена высылает тысячи венесуэльских иммигрантов в Мексику

ВАШИНГТОН — Администрация Байдена расширит использование правила общественного здравоохранения, чтобы начать выдворение тысяч венесуэльцев, незаконно пересекающих границу США, и объявила о новой программе условно-досрочного освобождения по гуманитарным соображениям, чтобы обеспечить узкий законный путь в Соединенные Штаты для до 24 000 венесуэльцев. .

Администрация надеется, что венесуэльцы подадут заявку на дистанционное условно-досрочное освобождение и полетят в Соединенные Штаты, а не совершат опасное путешествие к юго-западной границе.

Но опора на правило эпохи Трампа о пандемии, призванное не допустить многих других, выкристаллизовала сбалансированную работу администрации Байдена как по оказанию помощи беженцам, так и по ужесточению пограничного контроля перед лицом нападок республиканцев на иммиграционную политику президента Байдена и рекордного количества незаконных пересечений границы. И нет никакой гарантии, что всего за 27 дней до промежуточных сроков это даст желаемый эффект.

До сих пор большинство венесуэльцев, пересекших границу с Соединенными Штатами, не были высланы в соответствии с органом общественного здравоохранения, известным как Раздел 42. Вместо этого они были проверены и временно выпущены обратно в страну, чтобы предстать перед процедурой депортации в иммиграционной службе. суда, где у них есть возможность подать заявление о предоставлении убежища.