Администрация Байдена отвергает сравнения связей между Россией и Израилем

JTA — Администрация Байдена в четверг отвергла сравнения между аннексией Россией части Украины и военным контролем Израиля над Западным берегом.

«Мы категорически отвергаем огульные сравнения между [Israel’s occupation and] Действия Кремля, в данном случае России, которые ведут жестокую агрессивную войну против другого суверенного государства, суверенного государства, не представляющего угрозы для Кремля, военную кампанию… могут сказаться. Тысячи жизней были потеряны», — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Прайс отвечал на вопросы журналистов о докладе Нави Пиллэй, главы Комиссии ООН по расследованию деятельности Израиля на Западном берегу.

В отчете комиссии сделан вывод о том, что 55-летнее правление Израиля на Западном берегу настолько укоренилось, что теперь оно практически аннексировано. Премьер-министр Яир Лапид Это заявление «Предвзятый, неточный, провокационный и крайне несбалансированный».

Недавнее осуждение Генассамблеей ООН аннексии четырех областей Украины к России будет бессмысленным, если ООН не примет отчет своей комиссии, заявила Пиллэй в заявлении, приложенном к публикации отчета.

Получить ежедневный выпуск The Times of Israel

По электронной почте и не пропустите наши важные новости Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями

Комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй выступает на пресс-конференции в Рабате, Марокко, 29 мая 2014 г. (AP Photo/Paul Schemm, файл)

Недавние заявления Генерального секретаря и ряда государств-членов ясно показали, что любая попытка в одностороннем порядке аннексировать территорию одного государства другим является нарушением международного права и не имеет юридической силы; «На прошлой неделе 143 государства-члена, включая Израиль, проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи, подтверждающую это», — сказал он. «Этот основной принцип Устава Организации Объединенных Наций станет бессмысленным, если он не будет применяться повсеместно, в том числе к ситуации на оккупированной палестинской территории».

На пресс-конференции Прайс перечислил различия, которые администрация Байдена видела между ситуациями с Израилем и Россией, в том числе то, что Россия не сталкивалась с угрозой со стороны Украины до начала войны против страны, и что Западный берег не является суверенной территорией Палестины.

Он сказал, что Израиль не должен быть застрахован от критики и что администрация Байдена обеспечит решение израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств. Но он сказал, что Организация Объединенных Наций часто несправедливо критикует Израиль.

«Ни одна страна не должна быть застрахована или невосприимчива к критике. Это, безусловно, включает Израиль», — сказал он. «Некоторая критика, которую мы слышали — и мы, конечно же, предлагали свою собственную в последние месяцы — справедлива. Большая часть — нет».