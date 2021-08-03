Азербайджан поддерживает развитие государственно-частных отношений с российскими компаниями

по направление

Глава офиса Российского экспортного центра Нури Гулиев заявил, что Азербайджан поддерживает развитие частных, государственных и частных отношений с российскими компаниями. направление.

«Российский экспортный центр в Азербайджане объединил большую группу крупных промышленных компаний России», – добавил Гулиев.

«В группу этих компаний входят транспортный и дизайнерский секторы, поставщики грузовых автомобилей, информационные и коммуникационные компании и ряд других сфер», – сказал глава представительства Российского экспортного центра.

«Продукция представителей компаний, прибывших в Азербайджан в рамках бизнес-миссии, пользуется большим спросом на внутреннем рынке, и в этой сфере есть большой потенциал», – сказал Гулиев.

«Придание импульса развитию частных, государственных и частных отношений азербайджанскими государственными предприятиями является очень позитивным моментом для укрепления сотрудничества», – сказал глава офиса Российского экспортного центра.

Гулиев подчеркнул, что Российский экспортный центр также предоставляет Азербайджану финансирование, продукты и услуги из Российской Федерации.

«Мы предлагаем Азербайджану прямой кредит в качестве иностранного покупателя, а также прямое финансирование через азербайджанские банковские структуры», – сказал глава офиса Российского экспортного центра.

Гулиев подчеркнул, что Российская Федерация является важным партнером во внешнеэкономической деятельности Азербайджана.

«У нас хорошо растет товарооборот, – сказал глава представительства Российского экспортного центра. Поэтому мы субсидировали экспорт в размере 283 миллиона долларов в 2018 году, на 511 миллионов долларов в 2019 году, на 514 миллионов долларов в 2020 году. Вклад Российской Федерации и продукции российских компаний в экономику Азербайджана очень велик.

Гулиев подчеркнул, что меморандум о взаимопонимании был подписан между российской компанией ПАО «КАМАЗ» и азербайджанским Гангским автомобильным заводом в рамках официальной части бизнес-миссии российских компаний в Баку.

«КАМАЗ-ПГСК – крупнейшая машиностроительная компания России», – сказал глава представительства Российского экспортного центра. «Поставка автомобилей, обслуживание и ремонт грузовиков КАМАЗ в Азербайджане будут очень многообещающим соглашением».

Глава офиса Российского экспортного центра сообщил, что представители российских компаний продолжают проводить важные встречи с азербайджанскими компаниями и госслужащими.

«Мы верим, что эти встречи российской стороны завершатся подписанием новых соглашений и расширением деятельности российских компаний в Азербайджане», – добавил Гулиев.

–

Следуйте за нами на Twitter Встраивать твит