Азиатские покупатели российской нефти, газа и угля

Аналитики предупреждают, что украинско-российский кризис обостряется и грозит спровоцировать конфликт в Европе. Это может иметь последствия для Азии, где многие страны зависят от нефти, газа и угля из России.

Аналитики предупреждают, что любое вторжение российских войск в Украину может привести к санкциям и ответным мерам, которые нарушат движение топлива и повлияют на энергетическую безопасность, затрагивая покупателей даже за тысячи километров.

Вот подробности того, как азиатские страны зависят от нефти, газа и угля из России. Китай

На долю Китая приходится 15,4% всего экспорта сырой нефти из России, и только Саудовская Аравия продает больше. Закупки Китаем российской сырой нефти в прошлом году составляли в среднем 1,59 млн баррелей в день, или 15,5% от общего объема импорта.

Китай получает около 40% этого объема по Восточно-Сибирско-Тихоокеанскому трубопроводу (ВСТО) протяженностью 4070 км (2540 миль).

Россия также является третьим поставщиком газа в Китай. В 2021 году на долю Китая приходилось 6,7 процента экспорта природного газа из России. В 2021 году российский экспорт в Китай составил 16,5 миллиарда кубометров, или около 12,07 миллиона тонн, что соответствует почти 5 процентам спроса Китая.

Россия также была вторым поставщиком угля в Китай в 2021 году. Таможенные данные показали, что в 2021 году Китай импортировал из России 15,25 млн тонн, или 4,72 процента от общего объема импорта угля. Южная Корея

Россия была четвертым по величине поставщиком сырой нефти в Южную Корею в 2021 году после Саудовской Аравии, США и Кувейта. Данные Корейской ассоциации международной торговли (KITA) показали, что в прошлом году Южная Корея импортировала из России около 7,92 млн тонн сырой нефти на сумму около 4,27 млрд долларов.

Данные KITA показали, что Южная Корея также импортировала 2,87 млн ​​тонн газа из России в прошлом году, что сделало ее шестым по величине поставщиком в страну.

Данные показали, что Россия была вторым по величине экспортером угля в Южную Корею в 2021 году после Австралии, поставив 21,95 млн тонн на сумму 2,56 млрд долларов, что составляет 17,5% от общего объема импорта угля Южной Кореей.

Япония

Данные японской таможни показали, что Россия была вторым по величине поставщиком энергетического угля в Японию в 2021 году, на ее долю приходилось 12,48% ее импорта энергетического угля.

Россия была пятым по величине поставщиком сырой нефти и сжиженного природного газа в Японию в 2021 году, на ее долю приходилось 3,63% и 8,84% от общего объема импорта соответственно.

На Японию приходилось 4,1% экспорта сырой нефти из России и 7,2% экспорта природного газа.

Вьетнам

Россия была третьим по величине экспортером угля во Вьетнам в 2021 году после Австралии и Индонезии. Данные вьетнамской таможни показали, что экспорт угля во Вьетнам в 2021 году составил 3,59 млн тонн, что составляет 9,9% от общего объема импорта угля Вьетнамом.

В 2021 году страна не импортировала сырую нефть из России, но вьетнамская государственная нефтяная компания PetroVietnam владеет 49-процентной долей в совместном нефтяном предприятии («Русвьетпетро») с «Зарубежнефтью» в Ненецком автономном округе России, которое добыло 30 миллионов тонн нефти по состоянию на середину -2016. 2021 с момента создания в 2008 году.

Индия

По данным Iman Resources, в 2021 году Индия импортировала из России 1,8 млн тонн энергетического угля по сравнению с 2,5 млн тонн в 2020 году.

Доля России в импорте энергетического угля Индии упала до 1,3% в 2021 году с 1,6%.

В 2021 году Индия импортировала из России 43 400 баррелей в сутки, что составляет около 1 процента от общего объема ее импорта.

На Индию приходится около 0,2% российского экспорта природного газа. GAIL (India) Limited заключила с «Газпромом» сделку сроком на 20 лет на закупку 2,5 млн тонн СПГ в год, которая началась в 2018 году.

(Репортаж отдела новостей в Пекине, Айзу Чен в Сингапуре, Ниди Верма и Сударшан Варадан в Нью-Дели, Хекьюнг Ян в Сеуле, Юки Обаяши в Токио и Хан Фу в Ханое; текст Изабель Куа; редактирование Гэвина Магуайра, Тома Хогга и Джейсона. Нили)