Азиатские покупатели российской нефти, газа и угля

Аналитики предупреждают, что украинско-российский кризис обостряется и грозит спровоцировать конфликт в Европе. Это может иметь последствия для Азии, где многие страны зависят от нефти, газа и угля из России.
Аналитики предупреждают, что любое вторжение российских войск в Украину может привести к санкциям и ответным мерам, которые нарушат движение топлива и повлияют на энергетическую безопасность, затрагивая покупателей даже за тысячи километров.
Вот подробности того, как азиатские страны зависят от нефти, газа и угля из России. Китай
На долю Китая приходится 15,4% всего экспорта сырой нефти из России, и только Саудовская Аравия продает больше. Закупки Китаем российской сырой нефти в прошлом году составляли в среднем 1,59 млн баррелей в день, или 15,5% от общего объема импорта.
Китай получает около 40% этого объема по Восточно-Сибирско-Тихоокеанскому трубопроводу (ВСТО) протяженностью 4070 км (2540 миль).
Россия также является третьим поставщиком газа в Китай. В 2021 году на долю Китая приходилось 6,7 процента экспорта природного газа из России. В 2021 году российский экспорт в Китай составил 16,5 миллиарда кубометров, или около 12,07 миллиона тонн, что соответствует почти 5 процентам спроса Китая.
Россия также была вторым поставщиком угля в Китай в 2021 году. Таможенные данные показали, что в 2021 году Китай импортировал из России 15,25 млн тонн, или 4,72 процента от общего объема импорта угля. Южная Корея
Россия была четвертым по величине поставщиком сырой нефти в Южную Корею в 2021 году после Саудовской Аравии, США и Кувейта. Данные Корейской ассоциации международной торговли (KITA) показали, что в прошлом году Южная Корея импортировала из России около 7,92 млн тонн сырой нефти на сумму около 4,27 млрд долларов.
Данные KITA показали, что Южная Корея также импортировала 2,87 млн тонн газа из России в прошлом году, что сделало ее шестым по величине поставщиком в страну.
Данные показали, что Россия была вторым по величине экспортером угля в Южную Корею в 2021 году после Австралии, поставив 21,95 млн тонн на сумму 2,56 млрд долларов, что составляет 17,5% от общего объема импорта угля Южной Кореей.
Япония
Данные японской таможни показали, что Россия была вторым по величине поставщиком энергетического угля в Японию в 2021 году, на ее долю приходилось 12,48% ее импорта энергетического угля.
Россия была пятым по величине поставщиком сырой нефти и сжиженного природного газа в Японию в 2021 году, на ее долю приходилось 3,63% и 8,84% от общего объема импорта соответственно.
На Японию приходилось 4,1% экспорта сырой нефти из России и 7,2% экспорта природного газа.
Вьетнам
Россия была третьим по величине экспортером угля во Вьетнам в 2021 году после Австралии и Индонезии. Данные вьетнамской таможни показали, что экспорт угля во Вьетнам в 2021 году составил 3,59 млн тонн, что составляет 9,9% от общего объема импорта угля Вьетнамом.
В 2021 году страна не импортировала сырую нефть из России, но вьетнамская государственная нефтяная компания PetroVietnam владеет 49-процентной долей в совместном нефтяном предприятии («Русвьетпетро») с «Зарубежнефтью» в Ненецком автономном округе России, которое добыло 30 миллионов тонн нефти по состоянию на середину -2016. 2021 с момента создания в 2008 году.
Индия
По данным Iman Resources, в 2021 году Индия импортировала из России 1,8 млн тонн энергетического угля по сравнению с 2,5 млн тонн в 2020 году.
Доля России в импорте энергетического угля Индии упала до 1,3% в 2021 году с 1,6%.
В 2021 году Индия импортировала из России 43 400 баррелей в сутки, что составляет около 1 процента от общего объема ее импорта.
На Индию приходится около 0,2% российского экспорта природного газа. GAIL (India) Limited заключила с «Газпромом» сделку сроком на 20 лет на закупку 2,5 млн тонн СПГ в год, которая началась в 2018 году.
(Репортаж отдела новостей в Пекине, Айзу Чен в Сингапуре, Ниди Верма и Сударшан Варадан в Нью-Дели, Хекьюнг Ян в Сеуле, Юки Обаяши в Токио и Хан Фу в Ханое; текст Изабель Куа; редактирование Гэвина Магуайра, Тома Хогга и Джейсона. Нили)
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