Активисты в России предупреждают, что сотни редких языков, на которых говорят российские этнические меньшинства и коренные народы, исчезают с угрожающей скоростью.

Эксперты-лингвисты считают, что эти языки устаревают быстрее, чем показывают недавно опубликованные данные переписи населения, потому что языковая политика Москвы мало способствует сохранению языкового разнообразия страны в целом.

В октябре 2022 года Россия потеряла одного из последних носителей алеутского языка — языка коренных жителей Камчатского региона Дальнего Востока России и Аляски. Геннадий Яковлев, скончавшийся в возрасте 86 лет, был одним из последних носителей медненско-алеутского языка, на котором в основном говорят на острове Беринга.

В беседе с The Moscow Times активист татарского языка Марсель Ганиев сказал: «Количество людей, которые считают себя нерусскими и считают себя своим родным языком, своим родным языком, уменьшается с каждым годом, потому что пространство для использования этих языков резко сокращается».

Официальные данные переписи 2021 года показывают, что языковое разнообразие быстро сокращается, и считается, что ситуация на уровне общин намного хуже.

Другими русскими дальневосточными языками, которые, похоже, находятся на грани исчезновения, являются кирикский и юпикский языки Средней Сибири. Оба языка являются коренными жителями Чукотского региона и зарегистрированы как говорящие на каждом из них.

Всего в России насчитывается 193 этнических группы, и, согласно официальной статистике, говорят более чем на 270 языках и диалектах. Наиболее лингвистически разнообразные группы можно найти среди коренных народов Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока и крайнего севера России.

Данные переписи 2021 года показали, что число носителей всех языков меньшинств и коренных народов в России за последнее десятилетие уменьшилось.

С 2010 по 2021 год число носителей чувашского (тюркский язык, на котором говорят в основном в Чувашской Республике и вокруг нее в Поволжском регионе России) резко сократилось с более чем 1 миллиона носителей до 700 000. В то же время карельский язык — финский язык говорят в Северо-Западной Республике Карелия — более 11 000 носителей.

Несмотря на количество полезных данных, собранных в ходе переписей, эксперты спорят об их точности, когда дело доходит до мониторинга языкового разнообразия.

«Количество носителей подавляющего большинства, а может быть, даже всех языков меньшинств в России стремительно сокращается, и это не секрет», — сказал лингвист и соучредитель цифровой платформы «Страна языков» Василий Харитонов, добавив: «Но Я не уверен, что мы можем оценить эту динамику с помощью переписей».

Несмотря на богатое языковое разнообразие России, в отношении языков меньшинств проводится ограниченная политика, и, следовательно, мало что делается для обеспечения защиты коренных и национальных языков.

Существующие программы часто сдерживаются отсутствием финансирования, нехваткой специалистов и бюрократическими недостатками. Поскольку в настоящее время нет государственного департамента, занимающегося языковой политикой, этим занимается Министерство образования.

Российское правительство и система образования активно продвигают одноязычие, но языковые активисты и преподаватели работают над повышением спроса на изучение языков меньшинств. Некоторые считают, что этому процессу может способствовать война на Украине.

«Интерес к татарам, безусловно, вырос с началом войны русских на Украине» — «Люди все больше интересуются своей этнической идентичностью и меньше хотят идентифицировать себя как русские и русскоязычные», — сказал Марсель Ганиев, который также Телеграм-канал для татароязычных пользователей.