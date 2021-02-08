Алексей Навальный Путин борется за свободу слова в России: NPR

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Алексей Навальный в темном поту и улыбке стоял на этой неделе в стеклянном шкафу в зале суда в Москве и был приговорен к двум годам и восьми месяцам колонии строгого режима за то, что не назначил условно-досрочное освобождение.

«Вот как это работает, – сказал Навальный из-за зеркала. «Сажайте в тюрьму кого-нибудь за запугивание миллионов».

Поскольку он был в Берлине 29 декабря прошлого года, он был отравлен нейробиологом Новичком, сертифицированным врачами и Организацией по запрещению химического оружия.

Навальный говорит, что атака была заказана Кремлем.

Президент России Владимир Путин опроверг обвинения, заявив, что «если бы агенты хотели убить Алексея Навального, они бы сделали свою работу».

Алексею Навальному 44 года, у него жена, сын и дочь. Все они живут в квартире в Москве, а Навального нет. Его несколько раз арестовывали, и в 2017 году ему чуть не завязали глаза, когда злоумышленник облил его лицо зеленой краской.

Возможно, он был депортирован после его последнего выздоровления. Из Берлина, Лондона или Коннектикута он мог появляться в программах новостей, делать подкасты, писать эмоционально заряженные мемуары, отдавать дань уважения его мужеству и соглашаться на совместные игры. Вместо этого он вернулся домой в железных тисках Владимира Путина.

Мир выразил возмущение его нападением и расследованием. Когда Алексей Навальный будет глубоко невидим для мира и уязвим внутри российского лагеря для военнопленных, будет ли этот интерес столь актуален через год или два? Буквально на этой неделе, когда мир посмотрел в другом направлении, врач из Омска, Сибирь, который первым лечил Навального и помог ему спасти жизнь, когда он пил яд в прошлом году, “внезапно” умер в возрасте 55 лет.

На этой неделе Алексей Навальный был приговорен к суду в своей стеклянной клетке, посторонние требовали его освобождения, а еще тысячи были арестованы.

«Я надеюсь, что люди не воспринимают это испытание как сигнал к тому, что им все еще следует бояться. Все это, – сказал он, – не является демонстрацией национальной гвардии, клетки, силы. Это демонстрация слабости».

Его слова цитировали во всем мире, если не в российской государственной прессе. Но самый травматический момент, который я нашел, оказался бессловесным: Алексей Навальный посмотрел на свою жену Юлю. Он посмотрел на нее через зал суда, держась за палец и нарисовав сердечко у зеркала.

Его сердце казалось сильным.