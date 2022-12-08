Алексей Овечкин снялся в эпизодической роли во втором сезоне российского комедийного сериала «Евгеныч».

Капитан Вашингтон Кэпиталз Алексей Овечкин Он показал свои актерские способности в рекламе За свою карьеру в НХЛ. Теперь он использует эти навыки в российском комедийном телесериале.

В конце ноября, пятница! , общероссийский развлекательный телеканал, показал трейлер второго сезона своего комедийного сериала. Евгенич.

Вы заметите знакомое лицо в середине клипа.

В трейлере можно увидеть стоящую на льду команду игроков в масках Алекса Овечкина. Человек в маске, устрашающий на переднем плане, затем снимает маску, чтобы показать, что он, как ни странно (!), Алекс Овечкин.

Также показано, как Овечкин взаимодействует с несколькими другими людьми в студии звукозаписи.

Сайт сети описывает предпосылку шоу следующим образом. через гугл переводчик.

Легендарный музыкальный продюсер Евгенич написал все хиты 90-х, под которые танцевали стадионы и первые лица страны. Но после скандального случая в «Песне года» Евгенич ушел со сцены и ушел в подполье. Многие считали, что в его карьере поставлена ​​жирная точка. Но через 30 лет он вернется, чтобы писать новые песни для российских звезд: Бузовой, Милохина, Лолиты, Билана и многих других.

В сериале один из друзей Евгенича из 1990-х Виктор Ворохов пытается помочь конченому продюсеру, кормя его и приводя клиентов в студию звукозаписи Евгенича в подвале.

Ovi, похоже, является одним из таких клиентов. Показывает свои превосходные способности к рэпу в клипе.

За персонажем Евгенича стоит Сергей Шуков, солист российской эстрадно-дэнс-группы. подними свою руку!. Премьера в среду в России.

Снимок с пятницы!