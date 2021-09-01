Алекс Овечкин и Том Уилсон поздравляют DC Ecostage с признанием лучшего клуба в мире

За последние три года Вашингтон, округ Колумбия, принимал две ведущие спортивные команды мира. Теперь у нее есть привилегия владеть лучшим клубом в мире.

Ранее в августе журнал DJ Magazine название вещи эхо Лучший клуб в мире. По данным вашингтонскогоЭто первое место в Соединенных Штатах, удостоенное этой награды.

Этот жест привлек внимание двух игроков Washington Capitals, которые были там на концертах: Алексей Овечкин А также Том Уилсон.

Поздравления, Echostage и мой друг Пит [Kalamoutsos] Награжден клубом номер один в мире, – сказал Овечкин. – Это отличная атмосфера. Они замечательные люди. Это отличная музыка. У меня там сумасшедшие особые воспоминания. Удачи, ребята, и до скорой встречи ».

«Я просто хотел поздравить Echostage с тем, что они заняли первое место в мире», – добавил Уилсон. «Я просто хотел поблагодарить Бетти и команду за то, что они так хорошо заботились обо мне на протяжении многих лет. Удачи в будущем».

Площадка площадью 30 000 квадратных футов была открыта в 2012 году промоутерской компанией GLOW и принимала некоторых из крупнейших мировых исполнителей танцевальной музыки, в том числе Тиесто, Армина ван Бюрена и Дэвида Гетту. Здесь также выступали исполнители поп и хип-хопа, такие как Лорд, Майли Сайрус и Карди Би. Ранее в этом месяце Зал славы НБА Шакил О’Нил, также известный как DJ Shaq Diesel, устроил шоу.

Журнал DJ Услуга Ультрасовременный звук Echostage, потрясающие визуальные эффекты и уровень производства, который посрамят большинство фестивалей за его место №1.

«Мы очень гордимся тем, что построили, и тем, как Echostage пережила один из самых тяжелых лет в ночной жизни, чтобы стать лучшим местом в мире», – Каламотсос, большой поклонник «Кэпиталз» и выпускник Университета Мэриленда, говорится в заявлении. для всего Вашингтона. «В Вашингтоне Glow имеет 20-летние корни, и именно эти корни вместе с нашими преданными покровителями и прилежным персоналом помогли нам создать лучшее место в мире».

Овечкин всегда был сторонником клуба, даже качался по требованию Эхо шляпа Во время рождения сына Илии.

Echostage отметят этот жест бесплатным шоу в пятницу, 24 сентября, где они проведут мистического артиста, номинированного на Грэмми.

наш конец!