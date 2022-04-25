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Алекс Овечкин получил травму в матче после серии послематчевых пенальти против «Мэйпл Лифс».

25 апреля, 2022
Boleslava Sokolova

«Вашингтон Кэпиталз» предстоит многое оценить после резкого поражения в конце сезона и травмы, которая может омрачить их перспективы в плей-офф.

Алекс Овечкин получил травму в начале третьего иннинга проигрыша в серии пенальти 4:3 от «Торонто Мэйпл Лифс» в воскресенье вечером, ударившись о доску, и был дисквалифицирован из-за травмы верхней части тела. После этого его товарищи по команде создали и взорвали преимущество в два гола, чтобы упустить огромную возможность подняться в рейтинге.

Неопределенный статус Овечкина — самый тревожный случай, с которым столицам предстоит столицам выйти в плей-офф чуть более чем через неделю.

«Я еще не разговаривал с тренером, так что мы его оценим», — сказал несгибаемый тренер Питер Лавиолетт. «Мы получим оценку и посмотрим, где он».

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