«Вашингтон Кэпиталз» предстоит многое оценить после резкого поражения в конце сезона и травмы, которая может омрачить их перспективы в плей-офф.

Алекс Овечкин получил травму в начале третьего иннинга проигрыша в серии пенальти 4:3 от «Торонто Мэйпл Лифс» в воскресенье вечером, ударившись о доску, и был дисквалифицирован из-за травмы верхней части тела. После этого его товарищи по команде создали и взорвали преимущество в два гола, чтобы упустить огромную возможность подняться в рейтинге.

Неопределенный статус Овечкина — самый тревожный случай, с которым столицам предстоит столицам выйти в плей-офф чуть более чем через неделю.

«Я еще не разговаривал с тренером, так что мы его оценим», — сказал несгибаемый тренер Питер Лавиолетт. «Мы получим оценку и посмотрим, где он».

Овечкин споткнулся о дубинку вратаря «Торонто» Эрика Калгрена после того, как не смог забить в отрыве. Его левая рука и плечо коснулись бортов, и 36-летний футболист несколько секунд оставался на льду, пока на арене царило спокойствие.

«Я думаю, что он катался на моей палке и споткнулся об нее, так что я не собирался сбивать его с толку», — сказал Калгрен. «Очевидно, он был расстроен, но я не хотел подставить ему подножку. Я не хотел нанести ему травму, поэтому я надеюсь, что с ним все в порядке».

Прежде чем ему успели оказать медицинскую помощь, Овечкин встал и катался без клюшки. Он кричал на чиновников об отсутствии наказания за спектакль.

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Бессменная российская звезда обычно восстанавливается после легких травм и остается на скамейке запасных, как это было ранее ночью, когда он снял диск с правой ноги. Но Овечкин на этот раз ушел в туннель и не вернулся.

«Я никогда не встречал никого сильнее, чем этот парень», — сказал вингер «Вашингтона» Ти Джей О’Ши, который забил и еще один потенциальный гол был сбит с борта из-за проблемы с тренером. «Мы все надеемся, что с ним все в порядке. Я только что разговаривал с ним и думаю, что с ним все будет в порядке. Всегда страшно видеть, как «большая восьмерка» падает и лежит на льду. Он крутой парень. не пропустит больше времени, чем ему нужно. , будет «8».

«Кэпиталз» вырвались вперед в два гола вскоре после того, как Овечкин покинул матч с ощутимой болью. У них осталось всего одно очко после того, как Алекс Кервут из Торонто забил гол, завершив серию пенальти из семи раундов.

У Вашингтона была возможность подняться на третье место в дивизионе округа Колумбия с тремя оставшимися играми в регулярном сезоне после того, как соперник Питтсбург Пингвинз проиграл Филадельфии ранее в тот же день. Неудачная силовая игра ОТ стоила столицам после того, как «Мэйпл Лифс» вызвали на лед слишком много людей.

«Лучше, чтобы это произошло сейчас, чем неделю назад, но это разочаровывающая потеря», — сказал Маркус Йоханссон, забивший свой третий гол после возвращения в столицу в крайний срок обмена. «Я думаю, что мы все хотели этого. Мы извлечем из этого уроки и будем двигаться вперед».

Илья Михеев забил гол в третьей игре, вдвое сократив отставание от «Торонто», а Джейсон Спитца сравнял счет за 57,3 секунды до конца. Калгрен выиграл свою первую серию пенальти в Национальной хоккейной лиге, сделав 34 сейва в регламенте и в овертайме.

Леа Любушкин также забила в первом тайме за «Мэйпл Лифс», которые были близки к тому, чтобы получить преимущество на льду дома в первом раунде.

«Торонто» откроется либо для обладателей Кубка Стэнли, либо для «Тампа-Бэй Лайтнинг», либо для «Бостон Брюинз». «Кэпиталз» все еще могут встретиться с «Флорида Пантерз», «Каролина Харрикейнз» или «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде.