(CNN) — Альпинист, нашедший драгоценную коллекцию Драгоценные камни трудоустройство черная гора Половина из 150 000 евро (168 700 долларов) была передана на хранение после того, как власти не смогли найти первоначального владельца.

Альпинист нашел изумруды и сапфиры на горе во Франции в 2013 году, и теперь, по данным Facebook, ему разрешили оставить себе половину камней. Почта От Совета Шамони-Монблан в пятницу.

Эксперты по драгоценным камням распределяют нагрузку поровну между альпинистом и местным советом, каждая часть оценивается в 75 000 евро (84 350 долларов), сообщил CNN во вторник представитель совета.

Жемчужина была разделена поровну между местным советом и альпинистом, нашедшим ее на Монблане. Ратуша Шамони-Монблан

Согласно сообщению в Facebook, совет выставит свои камни в Музее хрусталя Шамони, который находится на ремонте и который планируется открыть 19 декабря.

Правление сообщило, что драгоценные камни были доставлены на борту самолета Боинг 707 индийских авиалиний «Канченджанга», который врезался в Монблан в 1966 году, в результате чего погибли 117 человек.

Крушение является предметом теорий заговора, согласно которым самолет, на борту которого находился отец индийской ядерной промышленности Хоми Бхабха, был сбит истребителем или ракетой.

Монблан — самая высокая гора в Западной Европе. Оливье Шассиньоль / AFP / Getty Images

Другой самолет Air India под названием «Принцесса Малабар» потерпел крушение в том же районе в 1950 году, в результате чего погибли все 48 человек на борту.

По данным туристического объекта Монблана, со дна ледника регулярно появляются обломки, включая металл, проволоку и даже часть шасси, обнаруженные в 1986 году.

В июле 2020 года из-за оттепели во Франции появился тайник с газетами, сохранившийся с 1966 года.

Это была газета в номере от 20 января India’s National Herald, в котором было объявлено об избрании Индиры Ганди первой женщиной-премьер-министром страны.