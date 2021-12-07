Альпинист может хранить драгоценности на 84000 долларов, найденные на Монблане.

Эксперты по драгоценным камням распределяют нагрузку поровну между альпинистом и местным советом, каждая часть оценивается в 75 000 евро (84 350 долларов), сообщил CNN во вторник представитель совета.
Жемчужина была разделена поровну между местным советом и альпинистом, нашедшим ее на Монблане.
Ратуша Шамони-Монблан
Согласно сообщению в Facebook, совет выставит свои камни в Музее хрусталя Шамони, который находится на ремонте и который планируется открыть 19 декабря.
Правление сообщило, что драгоценные камни были доставлены на борту самолета Боинг 707 индийских авиалиний «Канченджанга», который врезался в Монблан в 1966 году, в результате чего погибли 117 человек.
Крушение является предметом теорий заговора, согласно которым самолет, на борту которого находился отец индийской ядерной промышленности Хоми Бхабха, был сбит истребителем или ракетой.
Монблан — самая высокая гора в Западной Европе.
Оливье Шассиньоль / AFP / Getty Images
Другой самолет Air India под названием «Принцесса Малабар» потерпел крушение в том же районе в 1950 году, в результате чего погибли все 48 человек на борту.
По данным туристического объекта Монблана, со дна ледника регулярно появляются обломки, включая металл, проволоку и даже часть шасси, обнаруженные в 1986 году.
В июле 2020 года из-за оттепели во Франции появился тайник с газетами, сохранившийся с 1966 года.
Это была газета в номере от 20 января India’s National Herald, в котором было объявлено об избрании Индиры Ганди первой женщиной-премьер-министром страны.
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