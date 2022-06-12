Альтернативные рестораны McDonald’s открылись в России

Американская компания быстрого питания переименовала его во «Вкусно и точка», что переводится как «вкусно и все».
Компания, директором которой является Олег Пароев, планирует открыть 200 филиалов до конца июня и все филиалы до конца лета, сообщается в пресс-релизе.
«Если вы помните, в мае McDonald’s объявил о выводе своего бизнеса из России. Я очень горжусь тем, что меня выбрали для дальнейшего продвижения этого бизнеса.
«Не буду скрывать, что я амбициозный человек, поэтому я не собираюсь открывать все 850 ресторанов, а создавать новые», — сказал он.
Согласно пресс-релизу, 62 000 бывших сотрудников McDonald’s также были сохранены.
«Около 32 лет Раньше… на Пушкинской площади было много людей, когда в России впервые открылась франшиза Макдональдс. Это вызвало большой ажиотаж. Новый владелец, наряду с реальными предпринимателями, я думаю, интерес к этим новым ресторанам будет огромным», — заявил глава Департамента торговли Москвы Алексей Алексеевич на пресс-конференции в воскресенье.
С тех пор McDonald’s расширил свое присутствие в стране и в начале марта открыл около 850 точек в России.
Однако после вторжения России в Украину, которое началось в феврале, сеть решила покинуть страну и продать свою российскую продукцию многим западным компаниям.
«Если открытие McDonald’s в 1990 году знаменует собой начало новой эры в советской жизни, с большей независимостью, то нынешний уход компании не только закрывает бизнес, но и отражает сообщество в целом», — сказала Тара Гольдштейн, Wilcox B. и Харриет М. Адсит, профессор русского языка, Emerita, Williams, учится в колледже, упоминается в то время.
Новый логотип компании, которым поделились с CNN, изображает «главные символы ресторана» — два желтых картофеля фри и оранжевый бургер. Зеленый фон указывает CNN на «качество продуктов и услуг, к которым привыкли гости».
Хотя «Вкусно и Точка» не предлагала некоторые из самых узнаваемых блюд в меню McDonald’s, включая Биг Мак, покупатели все равно могли купить бургер с двойным чизом за 129 рублей (около 2,30 доллара США) по сравнению со 160 в McDonald’s и 169. вместо прежних 190 руб., рыбный бургер за руб.
Александр Меркулов, менеджер по качеству новой компании, рассказал, что, несмотря на некоторые изменения в меню, сочетание бургеров и оборудования McDonald’s осталось прежним.
«Вкус тот же», — сказал 15-летний Сергей, покупатель, застрявший в курином бургере и картофеле фри. «Кола отличается, но в гамбургере действительно нет никаких изменений».
Даниэль Вайнер-Бронер из CNN, Крис Лиагос и Анна Чернова внесли свой вклад в отчет.
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