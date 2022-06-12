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Альтернативные рестораны McDonald’s открылись в России

12 июня, 2022
Vsevolod Egorov

Американская компания быстрого питания переименовала его во «Вкусно и точка», что переводится как «вкусно и все».

Компания, директором которой является Олег Пароев, планирует открыть 200 филиалов до конца июня и все филиалы до конца лета, сообщается в пресс-релизе.

«Если вы помните, в мае McDonald’s объявил о выводе своего бизнеса из России. Я очень горжусь тем, что меня выбрали для дальнейшего продвижения этого бизнеса.

«Не буду скрывать, что я амбициозный человек, поэтому я не собираюсь открывать все 850 ресторанов, а создавать новые», — сказал он.

Согласно пресс-релизу, 62 000 бывших сотрудников McDonald’s также были сохранены.

Переименование совпало с Днем России, праздником независимости страны. Это произошло на том же месте на Пушкинской площади в Москве, где 31 января 1990 года McDonald’s открыл свой первый русский ресторан.
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В первый день было обслужено 30 000 человек — рекорд McDonald’s для дня запуска, Об этом сообщает CBC. В это время. Зал должен был быть открыт на несколько часов даже дольше, чем планировалось, из-за большого скопления людей.
Из 27 000 претендентов было отобрано около 630 сотрудников Статья в Вашингтон пост 1990 г..

«Около 32 лет Раньше… на Пушкинской площади было много людей, когда в России впервые открылась франшиза Макдональдс. Это вызвало большой ажиотаж. Новый владелец, наряду с реальными предпринимателями, я думаю, интерес к этим новым ресторанам будет огромным», — заявил глава Департамента торговли Москвы Алексей Алексеевич на пресс-конференции в воскресенье.

Сотрудник чистит автомат для самообслуживания в русской версии бывшего ресторана McDonald's перед церемонией открытия в Москве.

С тех пор McDonald’s расширил свое присутствие в стране и в начале марта открыл около 850 точек в России.

Однако после вторжения России в Украину, которое началось в феврале, сеть решила покинуть страну и продать свою российскую продукцию многим западным компаниям.

McDonald’s принял комиссию в размере 1,4 миллиарда долларов после продажи его правительству. Агентство Рейтер сообщило. Другие владельцы могут работать под новым брендом, но традиционный бренд McDonald покинет страну, сказал Бэрроу.
Российская антимонопольная служба заявила, что выберет покупку своих ресторанов в России в течение 15 лет, хотя многие условия продажи «Говору» пока не ясны. Рейтер сообщает.

«Если открытие McDonald’s в 1990 году знаменует собой начало новой эры в советской жизни, с большей независимостью, то нынешний уход компании не только закрывает бизнес, но и отражает сообщество в целом», — сказала Тара Гольдштейн, Wilcox B. и Харриет М. Адсит, профессор русского языка, Emerita, Williams, учится в колледже, упоминается в то время.

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Новый логотип компании, которым поделились с CNN, изображает «главные символы ресторана» — два желтых картофеля фри и оранжевый бургер. Зеленый фон указывает CNN на «качество продуктов и услуг, к которым привыкли гости».

Сотрудник готовит картофель фри для русской версии бывшего ресторана McDonald's.
Потребители собрались у главного магазина McDonald’s в центре Москвы в воскресенье. Агентство Рейтер сообщило.

Хотя «Вкусно и Точка» не предлагала некоторые из самых узнаваемых блюд в меню McDonald’s, включая Биг Мак, покупатели все равно могли купить бургер с двойным чизом за 129 рублей (около 2,30 доллара США) по сравнению со 160 в McDonald’s и 169. вместо прежних 190 руб., рыбный бургер за руб.

Новый логотип компании предоставлен CNN. "Главные иконы ресторана" На ней изображены: две палочки желтого картофеля фри и оранжевый бургер.

Александр Меркулов, менеджер по качеству новой компании, рассказал, что, несмотря на некоторые изменения в меню, сочетание бургеров и оборудования McDonald’s осталось прежним.

«Вкус тот же», — сказал 15-летний Сергей, покупатель, застрявший в курином бургере и картофеле фри. «Кола отличается, но в гамбургере действительно нет никаких изменений».

Даниэль Вайнер-Бронер из CNN, Крис Лиагос и Анна Чернова внесли свой вклад в отчет.

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