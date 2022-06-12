Альтернативные рестораны McDonald’s открылись в России

Американская компания быстрого питания переименовала его во «Вкусно и точка», что переводится как «вкусно и все».

Компания, директором которой является Олег Пароев, планирует открыть 200 филиалов до конца июня и все филиалы до конца лета, сообщается в пресс-релизе.

«Если вы помните, в мае McDonald’s объявил о выводе своего бизнеса из России. Я очень горжусь тем, что меня выбрали для дальнейшего продвижения этого бизнеса.

«Не буду скрывать, что я амбициозный человек, поэтому я не собираюсь открывать все 850 ресторанов, а создавать новые», — сказал он.

Даниэль Вайнер-Бронер из CNN, Крис Лиагос и Анна Чернова внесли свой вклад в отчет.