Аль-Аттия сохраняет большой прогресс, поскольку Дакар вступает во вторую неделю

9 января (Рейтер) — Насер Аль-Аттия из Катара сохранил уверенное лидерство в ралли «Дакар», а Себастьен Леб вернулся на второе место, одержав победу на этапе в начале второй недели в Саудовской Аравии в воскресенье.

Победа Леба на втором этапе 2022 года позволила Франции девять раз выиграть чемпионат мира по ралли, когда он управлял командой Bahrain Ride Extreme, примерно в 45 минутах от их заводского соперника Toyota в классе автомобилей с пятью этапами.

Аль-Аттия, который гонится за своим четвертым титулом в ралли «Дакар» в дюнах пустыни, занял второе место на седьмом этапе в 402-километровом забеге из столицы Эр-Рияда на запад до Давадми, но медленнее Леба более чем на пять минут.

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«Вторая неделя «Дакара» — это еще одна гонка… Сегодня мы не форсировали с самого начала, но немного поднажали в последней части, чтобы увидеть», — сказал катарец, занявший второе место в «Дакаре» в прошлом году перед французами. Звезда Дакара Стефан. Петерансель.

Леб сказал, что у него были проблемы с двигателем на последних 50 километрах, что стоило ему драгоценного времени.

«Нет никакой стратегии, — сказал он. — Мы будем гоняться, пытаться, атаковать и смотреть, что получится в конце».

Француз Адриан ван Беверен уступил лидерство на мотоциклах британцу Сэму Сандерленду, который опустился на четвертое место и отставал от лидера примерно на пять с половиной минут, финишировав 28-м.

Чилийский гонщик Хосе Игнасио Корнехо выиграл этап на автомобиле Honda.

Товарищ по австралийской джазовой команде Дэниел Сандерс, выигравший первый и шестой этапы, был доставлен в больницу после столкновения и травмы левой руки на пути к временному этапу, который он должен был пройти.

«Это был немного тяжелый день, — сказал Сандерленд. — Он начался плохо для Сандерса с контактной аварии, а затем этап был очень сложным с навигацией».

«У нас впереди еще много долгих дней, и я уверен, что какое-то время будет больше возможностей для атаки и восстановления».

Россиянин Дмитрий Сотников лидировал в классе грузовиков, а француз Александр Жиру — в классе квадроциклов.

Марш заканчивается в Джидде в пятницу.

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(Обложка) Алана Болдуина в Лондоне, редакция Тоби Дэвиса

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