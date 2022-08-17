Американские гимнастки преодолели трудности, не завоевав ни одной медали в Токио

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Тампа. Броуди Мэлоун вспоминает, как на Олимпийских играх в Токио прошлым летом наблюдал, как китайские гимнасты тренируются в суперсложном комплексе брусьев в тренировочном центре. Мэлоун, быстрорастущий талант американского шоу, никогда не видел столько этих суперзвезд лично. Межзвездное соперничество сделало игры отличным опытом для американцев — и замечательным.

Когда команда США заняла пятое место, спортсмены — трое олимпийцев и один ветеран — не думали о своем выступлении с большим разочарованием или шоком. По большей части они показали себя хорошо. Они знали, что между ними и лучшими странами — Россией, Японией и Китаем — пропасть.

«Честно говоря, у нас не было шанса подняться на подиум, — сказал Мэлоун.

В течение почти двух десятилетий баллы элитной гимнастики подсчитывались путем сочетания сложности, открытого значения, которое увеличивается, когда гимнасты выполняют требования и выполняют более сложные элементы, и исполнения, которое начинается с идеальной 10 и уменьшается с ошибками. Результаты выступления американцев практически не отставали от лучших команд Токио. Но низкие оценки сложности означали, что они начали на грани и нуждались в том, чтобы их противник совершал большие ошибки, чтобы получить шанс на медаль.

Гимнаст Олимпийских игр в Токио Шейн Вескос сказал, что гимнасты и тренеры знают об этом разрыве, но «чтобы добиться почти идеального выступления, а не приблизиться к нему, они говорят нам, что здесь что-то не так, и мы должны это исправить».

На фоне постоянного недоверия Ли Ли Люн стремится преобразовать гимнастику в США.

Американские мужчины не завоевывали медалей в командных соревнованиях на чемпионатах мира или Олимпийских играх с 2014 года. Возвращение на подиум начинается с внедрения того, что высокопроизводительный режиссер Бретт МакКлюр называет «самой агрессивной системой вознаграждения в мире».

На местных соревнованиях, в том числе на национальном чемпионате на этой неделе, гимнасты получают награды в зависимости от трудности, с которой они сталкиваются, часто называемой их оценкой D. Бонус может колебаться в очках более чем на одно полное очко — эквивалент падения противника. Каждое устройство имеет индивидуальные награды за свои оценки сложности на кривой, которые тщательно генерируются на основе слабых сторон страны и результатов международных соревнований. READ Русские близнецы, которые доминируют в художественной гимнастике

Персонал национальной сборной надеется, что эта система изменит соотношение риска и вознаграждения в пользу рутинной работы на уровне лучших в мире. Они планируют избавиться от системы вознаграждения по мере приближения олимпийского года. Но пока результаты в национальных чемпионатах, которые определяют, кто выйдет в Отборочный лагерь чемпионата мира, будут включать в себя эти бонусы, что усложнит участие в соревнованиях гимнасток с более простыми упражнениями. В отборочном лагере награды будут удалены при оценке лучших сценариев для команды.

По всей стране гимнасты самого высокого спортивного уровня пытались и демонстрировали более сложные навыки с переменным успехом.

сказал Мэлоун, который тренируется в Стэнфорде вместе с пятью другими игроками в Первая национальная команда И еще двое в старшей команде разработчиков. «Ребята здесь так же. Все на борту».

Американская мужская программа никогда не была такой доминирующей силой, как женская, но американцы выиграли серебряную медаль в 2004 году и стали олимпийскими чемпионами в многоборье в Булл-Хэмме. Два года спустя спорт перешел на нынешнюю систему подсчета очков. Соединенные Штаты по-прежнему завоевали бронзовую медаль на Олимпийских играх 2008 года и поднялись на подиум на чемпионате мира 2011 года.

На играх 2012 года американцы набрали наивысший квалификационный балл, но проиграли в командном финале. Средняя сложность на всех устройствах (6,48) была такой же, как у медалистов — Китая (6,67), Японии (6,49) и Великобритании (6,35). Вместо этого плохой смертный приговор для американцев. Соединенные Штаты выиграли бронзовую медаль на чемпионате мира 2014 года, но не поднялись на подиум на Олимпийских играх 2016 года, снова заняв пятое место из-за ошибок в исполнении.

«Мы были очень разочарованы нашей настойчивостью», — сказал МакКлюр. «Мы боролись и не могли собрать все воедино в случае командного финала».

Броди Мэлоун был вне поля зрения. Теперь это будущее мужской гимнастики в США.

МакКлюр, который начал свою работу в 2017 году, сказал, что акцент сместился на выполнение рутины. Макклюр сказал, что согласованность улучшилась, но сложность уменьшилась. Результаты команды? 4-е место в 2018 году, 4-е место в 2019 году и 5-е место в Токио. READ Медведев вышел в финал ATP | буйволиный спорт

Эти неудачи поставили под сомнение философию: «Что важнее?» — сказал Макклюр. «В чем разница между тем, чтобы финишировать на 5-м месте со 100-процентным результатом и быть довольным своим выступлением, или соревноваться с несколькими ошибками и финишировать 5-м?»

В Токио результаты выступлений американцев на каждой машине были в основном схожи с медальными командами. Тем не менее, по 18 упражнениям США в среднем набрали 5,77 балла D, по сравнению с 6,01 у Олимпийского комитета России, 6,07 у Японии и 6,06 у Китая. Перед началом соревнований максимальная оценка американцев была на четыре балла ниже, чем у топ-команд.

«Мы хотим быть на другой стороне спектра», — сказал МакКлюр. «Если мы снова получим пятое место, это потому, что мы допустили ошибки».

Рассмотрим опорный прыжок: в финале Team Tokyo выступили три американских игрока, каждый из которых набрал 5,2 балла D. Команды, завоевавшие медали, набрали в среднем не менее 5,6 балла. Это был самый большой недостаток, с которым американцы сталкивались в любом устройстве, и именно поэтому кривая вознаграждения хранилища круче, чем у других.

Сайк Цезарь, главный тренер Центра олимпийской и паралимпийской подготовки США, сыграл важную роль в разработке системы вознаграждения и назвал опорный прыжок главным приоритетом. Некоторые указывают на кривую хранилища как на очень экстремальное применение наград, но Цезарь сказал: «Это то, что нам нужно».

Весь мир придерживается системы подсчета очков, но тренеры указывают на строгое правило в США, согласно которому американцы рассчитывают вознаграждение за риск, отдавая предпочтение простым в реализации упражнениям. Локальные результаты помогают определиться с выбором сборной и международными задачами, такими как чемпионаты мира и Олимпийские игры.

«Ребята хотели сделать тяжелую последнюю четверть, но им также нужно было создать команду», — сказал главный тренер Стэнфорда Том Галилеми, трехкратный чемпион NCAA.

Гимнасты колледжей также проводят большую часть года, выполняя упражнения для своей команды, а не пробуя новые навыки. Джалилми сказал, что студенческий сезон может быть идеальным временем для гимнастов, чтобы попробовать новые предметы, но его программа может принять эту философию из-за того, насколько она впереди других. READ Профессиональная спортивная команда столкнулась с негативной реакцией после падения чирлидеров

С введением новой системы в Зимний Кубок В феврале Виталий Гимарайнш выиграл соревнование, не получив никакой награды: «Он занимался гимнастикой на высоком уровне и пошел шесть на шесть», — сказал тренер из Оклахомы Марк Уильямс. счет, так что я предполагаю, что я был, вероятно, старой закалкой». На Олимпийском стадионе был Юл Малдауэр, который финишировал четвертым, несмотря на то, что увеличил почти два бонусных очка.

в последние дни американская классикаМэлоун получил награду на пяти устройствах и выиграл матч. Если бонусов не было, он все равно должен был возглавить рейтинг. Товарищ по команде Стэнфорда Кольт Уокер занял второе место с бонусом или без него. Система поощрения поставила Доннелла Виттенберга на третье место, опередив гимнаста, который не выполнил лимит бонусов ни на одном тренажере, но, по-видимому, именно такой результат ожидали американские сотрудники от этой системы. У Виттенбурга был самый сложный прыжок с поля, и он также мог улучшить счет команды своими кольцами и выступлениями на земле. Его скачок в рейтинге соответствует его способности интегрироваться в команду мирового уровня.

Американские мужчины не выиграли медалей в Токио; Мэлоун (высокая удочка) и Алек Йодер (горловая лошадь) участвовали в соревнованиях, но пропустили с небольшим отрывом во время финальных соревнований по устройствам. Октябрьский чемпионат мира станет первым с тех пор крупным командным соревнованием, и отсутствие России усиливает надежды американцев на медаль. В прошлом году чемпионаты мира включали только индивидуальные соревнования, а американцы увезли домой две медали — Высшую бронзу Мэлоуна и Золото коня для Стивена Нидоросека.

Молдауэр, занявший четвертое место на чемпионате мира 2021 года, надеется набрать 6,0 D на каждой машине к Парижу. Спросите, почему, и в системе вознаграждений ничего не сказано: «Я хочу стать олимпийским призером», — сказал Малдор.