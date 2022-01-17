Американский философ говорит: «Виртуальная реальность — это настоящая реальность», поэтому виртуальная реальность приняла ее.

яТрудно представить людей, проводящих свою жизнь в виртуальной реальности, когда это похоже на размахивание руками посреди зала с устройством размером с кирпичный дом, привязанным к вашему лицу.

Но именно к этому движется человечество, говорит философ Дэвид Чалмерс, выступающий за принятие судьбы. Достижения в области технологий создадут виртуальные миры, которые соперничают с физическим миром, а затем превосходят его. А с неограниченным захватывающим опытом физический мир может потерять свою привлекательность, говорит он.

Чалмерс, профессор философии и неврологии в Нью-Йоркском университете, приводит доводы в пользу принятия виртуальной реальности в своей новой книге Reality+. Известен тем, что проиллюстрировал «трудную проблему» сознания, вдохновившую Тома Стоппарда. одноименная пьеса Чалмерс видит, что технологии приближаются к тому моменту, когда виртуальное и физическое воспринимаются одинаково, и люди хорошо живут в виртуальной реальности.

«Обычный взгляд на виртуальные реальности состоит в том, что они несколько фальшивые, и что то, что вы видите в виртуальной реальности, не является реальным. Я думаю, что это неправильно, — сказал он газете. — Виртуальные миры, с которыми мы взаимодействуем, могут быть такими же реальный, как наш обычный физический мир. Виртуальная реальность Это реальный факт».

Все началось, как это может быть, с французского философа Рене Декарта. Чалмерс думал о своем вопросе о том, как мы можем знать что-либо о внешнем мире. Современная философия часто переосмысливает это как Позер в стиле матрицы: Откуда мы знаем, что мы не в симуляции? Прервать погоню мы не можем, говорит Чалмерс.

Все это приводит к виртуальной реальности. Чалмерс подозревает, что в ближайшие десятилетия мы откажемся от тяжелых наушников компьютерных и мозговых интерфейсов, или BCI, которые позволяют нам познавать виртуальные миры с помощью всего спектра наших чувств. С развитием вычислительной техники — возможно, в следующем столетии — эти миры будут казаться такими же реальными, как и физический мир вокруг нас.

Что касается философии, Чалмерс утверждает, что даже сегодняшние виртуальные миры «реальны». Он говорит, что разговор в виртуальной реальности — это настоящий разговор. Он утверждает, что вещи в виртуальных мирах также реальны и состоят из битов, а не из кварков и электронов. По мере того как виртуальные миры становятся богатыми и привлекательными, мы будем создавать виртуальные сообщества, браться за виртуальную работу и иметь мотивы, желания и цели, действующие в этих средах. «Большинство факторов, делающих жизнь значимой, можно найти в виртуальных мирах», — говорит он. «Нет никаких веских оснований полагать, что жизнь в виртуальной реальности была бы бессмысленной или бесполезной».

Но куда уходит этот физический мир? «В краткосрочной перспективе, очевидно, мы будем основываться на физической реальности, и я определенно не рекомендую отказываться от этого», — говорит Чалмерс. «Но в конечном итоге можно представить людей, которые проводят большую часть своей жизни в виртуальной реальности». Он добавляет, что погоня за материалом может показаться чем-то новым или фетишем.

Отмечается, что существует множество подводных камней, которых следует опасаться. Какими бы удовлетворительными ни казались виртуальные миры, людям понадобится Настоящая еда, напитки и упражненияи, возможно, даже случайный проблеск дневного света, чтобы их тела не увяли. По словам Чалмерса, риски, возможно, были незначительными в течение десятилетий, но постепенная тенденция к виртуальной жизни может в конечном итоге вызвать новые проблемы со здоровьем.

В книге он описывает несколько розыгрышей, которые вовлекут людей в виртуальную реальность. Это миры, в которых люди могут наслаждаться сверхъестественными способностями, обладать другими телами, испытывать новые ощущения и исследовать окружающие среды с другими законами физики. Обладая почти неограниченным пространством, каждый может владеть виртуальным особняком или даже виртуальной планетой. Он говорит, что если физический мир опасно испортится — из-за экологического коллапса, ядерной войны или бесконечной пандемии — тогда виртуальная реальность может стать убежищем.

Но соблазн виртуальной реальности может вызвать пренебрежение в глобальном масштабе, признает Чалмерс. Потеряют ли актуальность изменение климата и другие кризисы, с которыми сталкивается физический мир? Это может стать катастрофой, говорит он: «Физическая реальность действительно важна. Мы должны сохранять ее заземленной и относиться к ней хорошо».

Это не единственные опасения. Виртуальные миры принадлежат компаниям, которые хотят вернуть свои инвестиции. В октябре Facebook провел ребрендинг своего бренда Meta, отражая свое стремление доминировать.метавселенная«, виртуальный мир, в котором вы хотите, чтобы люди работали и развлекались. Фрэнсис Хоган, разоблачитель Facebook, вызвали серьезные опасения по поводу самого навязчивого мониторинга и сбора данных в метавселенной. И, утверждает она, существует также опасность психологического вреда: если мы будем выглядеть лучше, иметь лучшую одежду и более красивый дом в Метавселенной, Что мы будем чувствовать, когда уйдем?

«Если виртуальные миры контролируются корпорациями, как сейчас кажется, не приведет ли это к антиутопическим реалиям, в которых корпорации контролируют все в нашей среде? Я думаю, есть очевидные причины для беспокойства по этому поводу», — говорит Чалмерс.

Маловероятно, что все обратятся к виртуальной реальности, говорит Чалмерс, и некоторые люди все еще ценят физическую форму, говорит Чалмерс.

«Может быть ощущение подлинности во взаимодействии в нашей изначальной биологической форме. Но трудно понять, почему абсолютное тело должно иметь значение между осмысленной жизнью и бессмысленной жизнью». «В долгосрочной перспективе виртуальные миры могут иметь большую часть того, что хорошо в невиртуальном мире. Несмотря на то, что виртуальные миры могут превзойти невиртуальный мир, жизнь в виртуальных мирах часто является правильным выбором».