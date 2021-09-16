Америка должна возглавить международный ответ на кризис с правами человека в России

Пара противостоит офицерам российской национальной гвардии в Санкт-Петербурге во время общенациональных акций протеста в январе 2021 года из-за ареста видного российского оппозиционера Алексея Навального. (Сергей Михайличенко / SOPA Ima / Sipa USA через REUTERS)

Я сказал: «Права человека всегда будут на столе. [President Putin]. Речь идет не только о преследовании России, когда они нарушают права человека. Дело в том, кто мы. Как я могу быть президентом Соединенных Штатов Америки и не выступать против нарушения прав человека? “

В июне 2021 года президент США Джо Байден встретился с журналистами на ухоженной лужайке виллы Лагранж в Женеве и подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают отношения с Россией, в основе которых лежат права человека. он Залог Что Соединенные Штаты «поднимут основные вопросы прав человека, потому что это то, что мы есть, и это то, что мы есть».

Встреча президента США с Путиным и последовавшая за ней пресс-конференция последовали за возобновлением сотрудничества США с Советом ООН по правам человека несколькими месяцами ранее. Во время заседания совета Соединенные Штаты присоединились к Заявление подписали 45 стран Он обратил внимание на ухудшение ситуации с правами человека в России, что проявилось в то время в аресте и заключении оппонента Алексея Навального.

Возможно, наиболее важным является то, что стороны, подписавшие заявление, призвали Россию соблюдать свои обязательства по международному праву в области прав человека и, как члена Совета, поддерживать самые высокие стандарты в области поощрения и защиты прав человека.

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Благодаря усилиям властей России по Криминализация правозащитной деятельностиВ России никогда не было более опасного времени для того, чтобы выступать в защиту прав человека или выступать против инакомыслия.

В последнее десятилетие правительство России стабильно и стратегически Это затянуло петлю вокруг независимого гражданского общества и правозащитников. Мирный протест практически запрещен. Свобода объединения Почти полностью разрушен Установив строгие законы против НПО. независимые СМИ закрыто и журналисты стали жертвами Неправильное использование антитеррористического законодательства. Правозащитники сталкиваются с кампания в стадии реализации Преследование, запугивание, физические нападения, клеветнические кампании, произвольные задержания и судебное преследование.

На Северном Кавказе правозащитные организации я доверял Продолжающиеся нарушения прав человека, включая пытки, насильственные исчезновения, несправедливые судебные процессы и непрекращающиеся нападения на сексуальные и гендерные меньшинства. Фактически, в конце прошлого месяца Европейский суд по правам человека нашел Российским властям не удалось эффективно расследовать убийство Натальи Эстемировой, известного исследователя правозащитной организации «Мемориал», которая в течение многих лет документировала нарушения прав человека на Северном Кавказе.

Российские власти преследуют не только независимое гражданское общество и правозащитников. Согласно закону 2015 г. расширенный В этом году Кремль тоже нацеливание Международные правозащитные организации, определив так называемое «нежелательное» обозначение и запретив их работу в России. Это делает незаконным для любой российской организации или отдельного лица в любой точке мира работать с этими группами.

Поскольку российские власти криминализируют правозащитную деятельность на местном уровне и закрывают возможности для международного участия правозащитников, они строят виртуальную стену по всей стране, чтобы скрыть нарушения прав человека от международного контроля.

Однако храбрые мужчины и женщины по всей России. Продолжить Документировать нарушения прав человека, сообщать о них и оспаривать их. Они делают это, несмотря на огромный риск. Даже те, кто пытается разоблачить исторические нарушения прав человека со стороны советских властей, продолжают проводить исследования, несмотря на Скоординированная кампания против нарушений прав человека против них. Пришло время Соединенным Штатам встать плечом к плечу с этими людьми и организациями, полностью признать масштабы и масштабы нарушений прав человека в России и использовать международные организации для привлечения к ответственности российских властей.

С созывом Совета по правам человека на этой неделе в Женеве у администрации Байдена есть возможность и ответственность возглавить высший орган ООН по правам человека. Государства-члены, в частности, признают ухудшающуюся ситуацию с правами человека в России и готовы взять на себя ответственность за ее решение. Но решающее значение будет иметь американское лидерство.

С тех пор, как Россия вновь присоединилась к совету на неоспоримых выборах в 2020 году, Россия пыталась помешать действиям в отношении всего, начиная с Беларусь мне Гонконг. Однако влияние России на совет часто переоценивается. Когда она столкнулась с претендентом на место в совете в 2016 году, она Потерянный. Россия регулярно теряет голоса в Палате представителей, когда вносит поправки в ослабляющие резолюции, как это было во всех поправках, которые она предлагала в ходе недавних дискуссий по Беларуси. В отношении России в Совете существует вакуум лидерства, и США должны восполнить этот вакуум.

В краткосрочной перспективе в HRC48 Соединенным Штатам следует выступить с совместным заявлением, в котором говорится об ухудшении положения правозащитников и организаций в России, подчеркивается необходимость тщательного изучения Советом ситуации с правами человека в России и предупреждается о дальнейших официальных действиях Совета, если они будут незамедлительно. Россия не приняла мер, чтобы обратить вспять тревожные тенденции в области прав человека в стране. Отдельные государства и международное правозащитное сообщество готовы поддержать такие срочные и своевременные действия.

Расширенное участие администрации Байдена должно также включать долгосрочную стратегию реагирования на Россию в Совете по правам человека. Такая стратегия должна отражать намерение продолжить использование официальных механизмов подотчетности в рамках Совета ООН по правам человека, если Россия продолжит игнорировать призывы прекратить нарушения прав человека.

Администрация Байдена должна расширить применение санкций против лиц на всех уровнях национального и субнационального правительства, которые несут ответственность за нарушения прав человека. Он должен предоставлять визовую поддержку правозащитникам и их семьям, сталкивающимся с непосредственными угрозами, и поддерживать использование других многонациональных органов, таких как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, для оказания большего давления на российские власти, чтобы они прекратили их нападения на независимые организации. гражданское общество и правозащитники. .

Президент Байден сделал важный шаг в Женеве, чтобы поддержать российских правозащитников. Его администрация должна теперь предпринять конкретные действия по этому поводу.

Дэйв Аль Саруд – глава отдела защиты прав человека.

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Лиза Ясько

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