Амло: космическое соглашение между Мексикой и Россией не будет использоваться для шпионажа

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подтвердил в понедельник, что его администрация заключила космическое соглашение с Россией.
Но он отметил, что он был подписан в сентябре 2021 года, за несколько месяцев до вторжения Москвы в Украину, и отрицал, что он использовался в шпионских целях.
«Скандал разжигается из-за разговоров о том, что Мексика разрешает использовать российские спутники для слежки за воздушным пространством Мексики и Северной Америки», — заявил президент, известный как AMLO, на своей ежедневной пресс-конференции в Национальном дворце в Мехико.
«Правда в том, что эти соглашения подписаны со всеми странами, и их цель не в том, чтобы шпионить за кем-либо или влиять на суверенитет какой-либо страны».
Лопес Обрадор комментировала документ, опубликованный на официальном портале правовой информации правительства России. В нем президент России Владимир Путин ратифицировал межправительственное соглашение между Россией и Мексикой о сотрудничестве в области космических исследований в мирных целях.
Соглашение конкретно предусматривает установку российских систем ГЛОНАСС — российского аналога Глобальной системы позиционирования (GPS) — и оптико-электронной системы для предотвращения опасных космических ситуаций в Мексике, говорится в документе.
В субботу Секретариат иностранных дел Мексики признал наличие соглашений.
Но там сказано, что он еще не вступил в силу, и опровергнуто, что он предусматривает установку российских систем предотвращения опасных космических ситуаций на территории страны.
Секретариат добавил, что это соглашение является дополнением к другим соглашениям, подписанным Мексикой с космическими агентствами для таких стран, как Аргентина, США, Венгрия, Италия, Украина и Венесуэла.
В то время она сказала, что аналогичные соглашения ведутся с Японией, Китаем и Европейским космическим агентством.
Лопес Обрадор в понедельник подтвердил, что Мексика занимает нейтральную позицию в отношении российско-украинской войны, и отметил, что его правительство направило в Генеральную Ассамблею ООН мирное предложение в сентябре.
«Мексика проводит политику нейтралитета, и мы хотим мирного решения этого (конфликта), как это предусмотрено в нашей конституции», — сказал он.
Он также предсказал деэскалацию российско-украинского конфликта после промежуточных выборов в ноябре в США.
Я думаю, что все станет намного лучше, когда закончатся выборы в Соединенных Штатах. Я уверен… Я надеюсь, что они не будут нагнетать агрессию и что позже все успокоится и будет достигнут мир.
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