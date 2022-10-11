Амло: космическое соглашение между Мексикой и Россией не будет использоваться для шпионажа

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подтвердил в понедельник, что его администрация заключила космическое соглашение с Россией.

Но он отметил, что он был подписан в сентябре 2021 года, за несколько месяцев до вторжения Москвы в Украину, и отрицал, что он использовался в шпионских целях.

«Скандал разжигается из-за разговоров о том, что Мексика разрешает использовать российские спутники для слежки за воздушным пространством Мексики и Северной Америки», — заявил президент, известный как AMLO, на своей ежедневной пресс-конференции в Национальном дворце в Мехико.

«Правда в том, что эти соглашения подписаны со всеми странами, и их цель не в том, чтобы шпионить за кем-либо или влиять на суверенитет какой-либо страны».

Лопес Обрадор комментировала документ, опубликованный на официальном портале правовой информации правительства России. В нем президент России Владимир Путин ратифицировал межправительственное соглашение между Россией и Мексикой о сотрудничестве в области космических исследований в мирных целях.

Соглашение конкретно предусматривает установку российских систем ГЛОНАСС — российского аналога Глобальной системы позиционирования (GPS) — и оптико-электронной системы для предотвращения опасных космических ситуаций в Мексике, говорится в документе.

В субботу Секретариат иностранных дел Мексики признал наличие соглашений.

Но там сказано, что он еще не вступил в силу, и опровергнуто, что он предусматривает установку российских систем предотвращения опасных космических ситуаций на территории страны.

Секретариат добавил, что это соглашение является дополнением к другим соглашениям, подписанным Мексикой с космическими агентствами для таких стран, как Аргентина, США, Венгрия, Италия, Украина и Венесуэла.

В то время она сказала, что аналогичные соглашения ведутся с Японией, Китаем и Европейским космическим агентством.

Лопес Обрадор в понедельник подтвердил, что Мексика занимает нейтральную позицию в отношении российско-украинской войны, и отметил, что его правительство направило в Генеральную Ассамблею ООН мирное предложение в сентябре.

«Мексика проводит политику нейтралитета, и мы хотим мирного решения этого (конфликта), как это предусмотрено в нашей конституции», — сказал он.

Он также предсказал деэскалацию российско-украинского конфликта после промежуточных выборов в ноябре в США.

Я думаю, что все станет намного лучше, когда закончатся выборы в Соединенных Штатах. Я уверен… Я надеюсь, что они не будут нагнетать агрессию и что позже все успокоится и будет достигнут мир.