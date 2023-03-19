Анализ: Декларируя дружбу и мир, Си Цзиньпин принимает изолированный российский «дипломатический танец».

Си Цзиньпин посетит Россию с понедельника по среду

Растущая изоляция Путина из-за войны на Украине последовала за дипломатическим переворотом против саудовско-иранской разрядки.

18 марта (Рейтер) — Си Цзиньпин идет по дипломатическому канату, направляясь в Москву, пытаясь представить Китай в качестве глобального миротворца, одновременно укрепляя связи со своим ближайшим союзником, президентом Владимиром Путиным, которому предъявлены уголовные обвинения в связи с войной на Украине.

Отправляясь в понедельник в свою первую зарубежную поездку после победы на третий срок, Си будет стремиться улучшить дипломатические рычаги Пекина после того, как на прошлой неделе он выступил посредником в неожиданной разрядке напряженности между Саудовской Аравией и Ираном, даже несмотря на то, что он укрепляет свое «безграничное» партнерство с Народной Республикой. Китая. Путин становится все более изолированным.

Аналитики говорят, что Си, который ужесточил свой контроль дома как самый влиятельный китайский лидер со времен Дэн Сяопина, также будет опасаться противодействия Западу.

Крупнейшими торговыми партнерами Китая являются Соединенные Штаты и Европейский союз — одни из самых яростных критиков войны России на Украине, которую Москва называет «специальной военной операцией».

В прошлом месяце Китай опубликовал предложение о прекращении конфликта, в результате которого погибли десятки тысяч человек и миллионы были вынуждены бежать. Это было тепло встречено в Киеве и Москве, хотя президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет открыт для переговоров с Си, которые, по сообщениям СМИ, могут состояться после визита китайского лидера в Россию.

Соединенные Штаты и их западные союзники с большим подозрением относятся к мотивам Китая, указывая на то, что Пекин отказался осудить Россию и предоставил ей экономическую помощь, в то время как другие страны вводят санкции против Москвы.

«По мере того, как разворачивалась война, со стороны Китая становился все более очевидным дипломатический танец», — сказал Эндрю Смолл, старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла.

Смолл сказал, что Китай пытается «указать на некоторые области расхождений, фактически не переводя их ни во что, что могло бы помочь», например, в давление на Россию.

‘без ограничений’

Китай и Россия объявили о «безграничном» партнерстве в феврале 2022 года, когда Путин посетил Пекин, чтобы открыть зимние Олимпийские игры, за несколько дней до того, как он начал свое вторжение в Украину.

И хотя Пекин с самого начала призывал к спокойствию, он во многом отражал позицию Москвы, согласно которой НАТО угрожает России своим расширением на восток и что западные союзники Украины раздувают пламя войны, поставляя ей танки и ракеты.

Китай обеспечил Москву крупными доходами как крупнейший покупатель нефти, при этом двусторонняя торговля резко возросла в последние месяцы. Лидеры США и Европы заявили, что разведка показала, что Китай рассматривает возможность отправки оружия в Россию, что Пекин отрицает.

«Китай, безусловно, хочет казаться объективным и беспристрастным дипломатическим партнером, но на самом деле это совсем не так», — сказал Сэмюэл Рамани, эксперт по России, преподающий в Оксфордском университете.

Через несколько часов после того, как в пятницу было объявлено о поездке Си, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского лидера, утверждая, что принудительная депортация Москвой украинских детей является военным преступлением.

Кремль ответил гневно. Россия заявляет, что программа, в рамках которой она привезла в Россию тысячи украинских детей, является гуманитарной кампанией по защите сирот и брошенных детей в зоне конфликта.

Россия и Китай не являются членами Международного уголовного суда. Китай не прокомментировал ордер на арест.

Работать выше прибыли?

Подробностей о визите Си Цзиньпина в Москву, первом за почти четыре года, мало.

Обе стороны заявили, что целью поездки является укрепление их отношений и углубление экономических отношений. Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил в пятницу, что поездка была «путем дружбы», «сотрудничества» и «мира». Он не имел в виду Украину.

Два лидера встретятся для двусторонних переговоров и поужинают вместе в понедельник, затем проведут дополнительные «переговоры» и выступят с заявлением во вторник перед отъездом Си в среду, согласно краткому графику, опубликованному Кремлем.

Предыдущие встречи Си с Путиным были более легкими. Си назвал Путина своим «лучшим другом» во время визита в 2019 году, когда они любовались пандами в московском зоопарке. В синих фартуках они вместе готовили блинный пирог в 2018 году, когда Си посетил Владивосток на Восточном экономическом форуме.

Неизвестно, будут ли такие картинки на этот раз на фоне более серьезных действий и кровопролитной войны в Украине.

Некоторые иностранные дипломаты говорят с уверенностью, что какие бы сделки ни заключили два влиятельных человека, Си теперь имеет преимущество в отношениях.

«В течение некоторого времени было ясно, что Россия является младшим партнером Китая, но война на Украине сделала это превосходство еще более очевидным», — сказал европейский дипломат на условиях анонимности.

«Любая поддержка, которую Си оказывает России, будет осуществляться на условиях Китая», — сказал другой европейский дипломат.

Отчет Джона Гедди. Дополнительный отчет Ю Лун Тиана и Лори Чен; Под редакцией Уильяма Малларда

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.