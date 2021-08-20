Economy

Ангела Меркель разочарованно прощается с Владимиром Путиным

20 августа, 2021
Marfa Fedoroa
READ  По данным Минфина, размер Фонда благосостояния России в декабре вырос на 1,21 миллиарда долларов.

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