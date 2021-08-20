Ангела Меркель разочарованно прощается с Владимиром Путиным

W Цыпленок Ангела Меркель Он вступил в должность канцлера Германии в 2005 году. Западные лидеры возлагали большие надежды на то, что Россия перейдет от полуавторитарного режима к либеральной демократии. Четыре года назад Владимир Путин в своем выступлении в бундестаге на немецком языке заявил, что «Россия – дружественная европейская страна». Тогдашний канцлер Герхард Шредер, предшественник г-жи Меркель, настолько подружился с Путиным, что незадолго до ухода с поста согласился построить газопровод из России в Германию, который пересечет Балтийское море. Россия обеспечивала 40% немецкого газа. Германия была на грани того, чтобы стать крупнейшим торговым партнером России.

Послушайте эту историю Ваш браузер не поддерживает элемент . Наслаждайтесь большим количеством аудио и подкастов iOS или Android.

Шестнадцать лет спустя ожидания друг друга не оправдались. Германия представляла себе более либеральную Россию. Россия надеялась, что Германия поможет убедить Европу относиться к России как к равным и создать зону свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. 20 августа г-жа Меркель отправится в Москву в последние недели своего пребывания на посту канцлера, чтобы попрощаться с лидером, которому она глубоко не доверяет. Путин попрощается со своим самым важным собеседником среди западных лидеров.

Катастрофа в Афганистане будет на первом месте в списке, так же как и близится к завершению газопровод, против чего категорически возражает Конгресс США. Теперь известный как «Северный поток-2», он стал пятном на наследии Меркель. Канцлер обычно умеет уравновешивать конкурирующие интересы, но она полностью недооценила размер трубопровода, который она поддержала в основном, чтобы угодить бизнес-лобби и своим партнерам по Социал-демократическому альянсу, что расстроило бы Америку и Украину. Они опасаются, что это изолирует Украину (которая также потеряет прибыльные транзитные сборы) и сделает Европу более зависимой от российского газа. После остановки в Москве г-жа Меркель отправится в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Комментаторы расходятся во мнениях относительно того, была ли поворотным моментом в германо-российских отношениях аннексия Крыма Путиным в 2014 году, взлом Кремлем компьютерных систем Бундестага в 2015 году или убийство чеченского диссидента в 2019 году в парке в Берлине. Однако все согласны с тем, что отравление Алексея Навального, главного противника Кремля, стало той соломинкой, которая сломала верблюжью спину. Стефан Майстер говорит от DGAP Это мозговой центр в Берлине. Путин использует конфликт с Западом, чтобы заручиться национальной поддержкой своего режима. Г-н Мейстер прогнозирует, что он станет более авторитарным за счет усиления давления на российские СМИ и неправительственные организации.

По словам Андрея Кортунова, главы Российского совета по международным делам, аналитического центра по международным делам в Москве, российское правительство не желает нагнетать напряженность в отношениях с Германией. И она ожидает, что политика Меркель продолжится, если следующим канцлером станет Армин Лашет, кандидат от ее партии. Однако, если следующим канцлером станет Анналена Барбок из партии зеленых, которая выступает против «Северного потока-2», Германия, скорее всего, станет жестче с Россией. В любом случае прошли те очень комфортные дни для Шредера, который когда-то называл Путина «безупречным демократом», а теперь является главой как «Роснефти», российской государственной нефтяной компании, так и «Северного потока-2». ■