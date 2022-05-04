Андретти все еще ждет известий о заявке на создание команды Формулы-1 — WISH-TV | Новости Индианаполиса | Индиана Погода

(Associated Press) — Если все пойдет по плану, Колтон Херта будет в Майами для подготовки к пятой гонке Формулы-1 в своей карьере.

В то время как, 22-летняя Калифорния Отправляюсь на первую гонку Гран-при в Майами в качестве зрителя. Тем временем его босс ожидает известий о его просьбе создать команду Формулы-1 и вывести на старт настоящую американскую команду.

Прошлой осенью Майкл Андретти потерпел неудачу в своем предложении купить Sauber, когда переговоры о контроле над организацией провалились. Он опроверг слухи о том, что у него нет денег для завершения сделки.

«Нет, на 1000% нет, этого не произошло», — сказал Андретти Associated Press. «Он рухнул, потому что внезапно изменили условия и захотели все контролировать. Они хотели наложить вето на каждое решение. Они изменили это за два дня до того, как сделка должна была быть подписана. кто-то говорит, что мы никогда не заключим сделку». Мы купили команду, но мы не контролировали команду».

В феврале его отец Марио, чемпион Формулы-1 1978 года, Он рассказал, что его сын попросил руководство Ф1 расширить и признать сетку из 20 автомобилей. Андретти лидирует в автоспорте. С тех пор почти не было движения; FIA, F1 и Liberty Media, американская компания, владеющая серией, очень мало публично говорили о преследовании Андретти.

Майкл подал заявку в FIA, чтобы выставить новую команду Формулы-1, начиная с 2024 года. Его заявка, Andretti Global, имеет ресурсы и отвечает всем требованиям. Он ждет решения FIA. Марио Андретти 18 февраля 2022 г.

Несколько команд Ф1 публично заявили, что они против расширения, потому что добавление двух машин ослабит портфолио, и есть признаки того, что Андретти не единственный, кто спрашивает о создании команды.

С каждым днем ​​надежды Майкла Андретти тают. Он сказал, что у него есть инфраструктура и планы, но чем дольше будет длиться процесс, тем меньше времени у него будет для надлежащей подготовки команды.

«Я поговорил с (генеральным директором Liberty Media) Грегом (Маффеи) и попросил его: «Просто попробуй, мы всех победим», — сказал Андретти Associated Press. Не то, чтобы они дают это нам. Давай получим шанс, и мы победим всех остальных. У нас отличные сторонники. Деньги не проблема».

Андретти сказал, что у него нет личных средств, необходимых для создания команды F1 — первоначальный взнос за подписку составляет 200 миллионов долларов — и не раскроет своих сторонников. Но широко распространено мнение, что его поддержка исходит от Guggenheim Group, которой принадлежит Los Angeles Dodgers, и Андретти подтвердил, что его сторонники уже занимаются профессиональным спортом.

Андретти, который провел 1993 год в поездках между США и Европой в качестве гонщика Формулы-1 McLaren, считает, что возвращение имени Андретти будет благом для серии, поскольку его популярность в Северной Америке растет. Формула-1 взяла четырехлетний перерыв в гонках в США, прежде чем вернуться в 2012 году в Техас, и в эти выходные Майами станет одним из самых горячих билетов в этом виде спорта.

На пресс-конференции в марте, посвященной гонке 2023 года в Лас-Вегасе — третьему американскому событию в календаре F1, — Маффеи быстро отметил, что у F1 уже есть американская команда в Хаасе. Команда принадлежит калифорнийскому бизнесмену Джину Хаасу и частично управляется из штаб-квартиры в Северной Каролине, но пилоты Кевин Магнуссен — датчанин, а Мик Шумахер — немец.

Пока Россия не вторглась в Украину, автомобили Haas спонсировались российской компанией, они были окрашены в цвета российского флага, а место Магнуссена занимал российский водитель Никита Мазепин. С тех пор Haas разорвала отношения со своими российскими партнерами.

«У нас есть 10 действительно отличных команд, и со временем у нас есть возможность добавить больше команд», — сказал Маффеи Associated Press. «У нас есть огромный спрос на людей, которые хотят добавить команды, либо покупая команду, либо расширяя команды. Мы рассмотрим это со временем и посмотрим, что они могут добавить, и мы постараемся достичь консенсуса между командами и FIA. о том, кого они собираются привести и какие квалификации им нужны».

Вместе с несколькими поклонниками AP спросил Маффеи, дает ли то, что американец Андретти, преимущество, учитывая агрессивные усилия Liberty и F1 по расширению своего присутствия в Северной Америке.

«Я думаю, что будет много факторов, и быть американцем может быть положительным моментом», — сказал Маффеи Associated Press. Но мы рассмотрим все, что может принести новая команда, и это не только доступ к новым рынкам. Возможности капитала, о которых они что-то знают, маркетинг, технологии, все эти вещи будут очень интересны для нас».

У Андретти, честно говоря, не так много времени ждать, особенно в отношении его звездного гонщика. Герта пробовала себя на европейской трассе еще подростком, но вернулась в США, когда путь к месту в Формуле-1 показался американцу слишком сложным.

С тех пор Андретти разрешил Герте протестировать машину Формулы-1 этого года для McLaren, что поможет ему набрать очки, необходимые для получения лицензии на участие в гонках Формулы-1. Но McLaren также присматривается к Herta на предмет собственных планов, и его контракт с Андретти рассчитан только до 2023 года.

Если с Андретти и Ф1 ничего не получится к тому времени, когда Герта начнет переговоры о новом контракте, он сможет вернуться в Европу и участвовать в гонках с McLaren или кем-то еще.

«Я хочу, чтобы Колтон был с нами навсегда», — сказал Андретти. «Но если у него будет шанс, а у нас нет возможности его предложить, я не смогу стоять у него на пути».