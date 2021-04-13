Анна Кикина, единственная женщина в отряде российских космонавтов, открывается космическим вызовам – RT Россия и бывший Советский Союз

Анна Кикина в настоящее время является единственной женщиной в российской команде из 30 космонавтов. В разговоре с RT она рассказывает о том, что помогло ей преодолеть трудности и что вдохновило ее.

36-летняя Кикина осталась единственным членом команды космонавтов Роскосмоса в 2016 году, когда ее единственная коллега Елена Серова поменяла карьеру в космосе на депутата после победы на выборах в Государственную Думу.

Только женщина в команде

Несмотря на то, что Роскосмос вносит новые команды каждые несколько лет, в том числе в 2017-18 и 2019-20 гг., Кикина остается единственной женщиной в команде. Она считает, что это связано с жесткими критериями и жестким процессом отбора.

«Женщины всегда участвуют в процессе отбора. Есть женщины, которые почти подошли к концу», – сказал он. Об этом она сообщила RT в прямом эфире 9 апреля, добавив, что Обычно по медицинским показаниям. Отложить в сторону. «Медицинские стандарты очень строгие».

Легендарный советский космонавт Светлана Савицкая – вторая женщина в космосе и первая выходящая в космос женщина – более критично относится к этой должности, говоря, что причиной этого является нежелание Роскосмоса нанимать больше женщин в команду.

«Строгого порядка регистрации женщин нет, поэтому его откладывают. Савицкая сообщила ТАСС в 2019 году, добавив, что для признания кандидата непригодным для работы всегда можно найти медицинские причины. Однако Кикина считает, что добилась успеха благодаря отличной физической форме, опыту и воле к победе.

Астронавт также говорит, что не испытывает никаких предубеждений по отношению к женщинам в Роскосмосе или в команде. Она объясняет, что все космонавты похожи на большую семью. Каждый член команды старается внимательно следить за каждым запуском человека в космос, каждым выходом на Международную космическую станцию ​​и в целом каждой вехой каждой экспедиции на орбиту. «У вас есть чувство принадлежности ко всему этому», Кикина, еще не побывавшая в космосе, пояснила.

Каждый эксперимент имеет значение

Кикина считает, что занятия спортом в школьные годы и соревнования, в которых она участвовала в подростковом возрасте, также помогли ей пройти испытания на пути к команде.

Кикина, родившаяся в Сибири, сказала, что ее первая победа на региональных соревнованиях по плаванию стала поворотным моментом, который вдохновил ее на личное развитие и побудил ее покорять новые вершины.





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«Прекрасные рабочие отношения» позволят России и США вместе путешествовать «далеко в космос», – сказал RT высокопоставленный представитель НАСА.







«Моя первая победа … показала мне, что я могу быть не хуже всех, соревнуясь на непреференциальной основе», Она сказала. В школьные годы Кикина не ограничивалась спортом, она также участвовала в поисково-спасательных тренировках – наряду с альпинизмом и разведкой.

Этот эксперимент оказывается полезным в тренировке космонавтов по выживанию, цель которой – научить астронавтов выживать, иногда в течение нескольких дней, после возвращения с орбиты, если они оказываются в безлюдной местности и в суровых погодных условиях, где остаются только остатки повторного входа агрегат и некоторое стандартное оборудование В их распоряжении.

«Дело не только в выживании. Речь идет о пребывании в определенных условиях и с очень специфическим оборудованием, разработанным для космонавтов», – сказал он. Кикина объяснила, что их снаряжение обычно очень ограничено, и команда из трех человек обычно имеет только одну косу и не лопату.

«Следует знать, что делать с блоком для повторного входа, следует ли его оставить или использовать в качестве укрытия; как привлечь к себе внимание». Она сказала, добавив, что астронавтам почти не в чем копать снег, поэтому в какой-то момент они использовали для этого верхнюю часть аптечки.





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«Все, что вы делаете в своей жизни, весь ваш опыт, а также все ваши физические и умственные навыки делают вас сильнее и в какой-то момент могут оказаться полезными», Кекина считает.

Иногда вы понимаете, что то, что вы сделали 10 или 15 лет назад, на самом деле было подготовкой к тому самому моменту. Все, что вы делали раньше, оказалось полезным, полезно сейчас и будет полезно в будущем.

Обширные знания и вдохновение

Кикина говорит, что хорошая физическая форма – это еще не все, что делает отличного космонавта. Не менее важны обширные знания и высшее образование. «Для передачи опыта требуется определенный уровень образования». Она поясняет, добавляя, что это на университетском уровне.

Учеба не заканчивается формированием команды. Помимо физической подготовки, космонавты также обладают интенсивной учебной программой и проходят многочисленные экзамены и экзамены, чтобы приобрести научные и инженерные навыки, необходимые для выполнения миссий на орбите.

«Базовое образование очень важно», Кикина говорит, а «Каждый предмет – это один предмет» Я помог ей сплотиться.

Но чтобы стать космонавтом, вы также должны быть готовы следовать своей мечте и двигаться вперед, чтобы ее достичь, – говорит она, отмечая, что она была вдохновлена ​​французским писателем Жюлем Верном, известным своими приключенческими романами и считающимся одним из них. От отцов научной фантастики.





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«Мне очень нравится этот парень, и он никогда не перестает меня развлекать».

Дж. Р. Р. Толкин – еще одно вдохновение Кикины. Астронавт сказала, что однажды она проглотила весь роман “Властелин колец” и была настолько впечатлена им, что сделала это. «Сядь и подумай» В конце концов, она переоценивает свою жизнь.

«Если кто-то действительно чего-то хочет, то всегда можно собрать достаточно сил и возможностей, чтобы преодолеть все трудности и достичь желаемой цели», Кикина сказала, добавив, что Юрий Гагарин, советский космонавт, который был первым человеком в космосе, является одним из тех людей, чьи работы будут сиять сквозь века.

«Первый космический полет человека из нашей страны, который запомнится каждому на земле».

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