Аргентинцы стекаются на улицы города в поисках новых рабочих мест и еды

БУЭНОС-АЙРЕС (Рейтер) – Десятки тысяч аргентинцев вышли в субботу на улицы Буэнос-Айреса в знак протеста против бедности и отсутствия рабочих мест на фоне затяжного экономического кризиса, который усугубился с распространением пандемии коронавируса.

Организации, работающие с левыми и безработными группами, возглавили протест, который начался в церкви на западе аргентинской столицы, куда ежегодно приезжают тысячи паломников, чтобы помолиться у святыни Сан-Каэтано, покровителя труда, праздник которого приходится на субботу. . . Он оказался на Пласа-де-Майо, огромной площади перед Домом правительства, где обычно проходят протесты.

«Я пришел от имени людей, у которых нет работы … моего брата, моих соседей и многих людей, которые действительно борются повсюду», – сказал Рейтер Нестор Плойс, 41-летний ассистент по вопросам образования.

Протесты также вспыхнули в других частях страны, включая второй город Кордову в Аргентине и западный город Мендоса.

Законодатель Хуан Карлос Альдерет, лидер левой партии Corriente Clasista y Combativa, сказал, что потребности людей в некоторых районах «огромны».

«В столовые прибывают целые семьи, чтобы поесть, и многим детям приходится ухаживать за медицинскими работниками, потому что они недоедают», – сказал он.

В общей сложности 19 миллионов человек, 42% населения Аргентины, были классифицированы как живущие за чертой бедности во второй половине 2020 года, а уровень безработицы в настоящее время составляет 10,2%.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил в пятницу, что видит впереди более яркие дни и первое восстановление экономики за три года в этом году с 7% -ным ростом.

Фернандес пообещал, что «Аргентина растет, восстанавливает рабочие места и восстанавливает доходы».

В преддверии ноябрьских выборов в законодательные органы правительство также объявило в пятницу об ослаблении ограничений на коронавирус в надежде ускорить восстановление экономики.

Дополнительный репортаж Николаса Мискулина, Автор Эйслин Лэйнг; Редакция Дайан Крафт

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