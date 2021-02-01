Аризона Койотс активирует Д Илья Любушкин, который прошел в понедельник

Илья Любушкин из Аризоны Койотс (46) из России играет против Джордана Мартинока из Carolina Hurricanes (48) и Брука Макгинна (23) во время первого периода хоккейного матча НХЛ в Роли, Северная Каролина, в пятницу, 10 января. 2020 (AP Photo / Karl B DeBlaker)

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Аризона Койотс Илья Любушкин тренировал защитника в понедельник и был активирован в составе после окончания карантина.

Любушкин не был с «Аризоной» на сборах, и команда начала сезон 2021 года со счетом 3: 4: 1 из-за проблем с визой.

Тренер сборной России Рик Тучит сказал, что 26-летнему футболисту нужно немного потренироваться, чтобы подставить под себя ноги, но он вернулся в команду в хорошей физической форме.

«Во-первых, он вернулся с большим улучшением веса и жировых отложений … поэтому он действительно работал над этим», – сказал Тучит репортерам в понедельник. «Бедный парень, он на карантине … Не знаю, сколько дней. На самом деле он не был на льду».

«Он был там немного ржавым. Он вернется, когда у него будет два или три упражнения, но он смотрит на меня, как будто он снова в хорошей форме, потому что его показатели упали … лучше, чем в прошлом году. Он сделал свою работу. Теперь речь идет об актерах “.

В сезоне 2019-2020 Любушкин в среднем набирал 14:11 на льду и в 51 матче, забив четыре передачи.

Койоты отправляются на гастроли в следующие шесть матчей, где по два раза сыграют в «Сент-Луис Блюз», «Миннесота Уайлд» и «Колорадо-Эвеланш». Поездка начинается во вторник в Сент-Луисе.

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