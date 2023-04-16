Армения в ссоре с Россией

«Я мечтаю о том дне, когда Армения покинет Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и покинет сферу влияния России», — сказал 26-летний философ Саргсян, имея в виду региональное соглашение под руководством Москвы.

«Россия и ОДКБ не помогают Армении в очень трудное время», — сказал он AFP, имея в виду бездействие блока безопасности перед лицом боевых действий с заклятым соперником Азербайджаном.

Вторжение России в Украину в феврале 2022 года вызвало шок в бывших советских республиках и побудило традиционных партнеров Москвы искать союзников в других местах.

Ярким примером ослабления влияния России в регионе является Армения, которая до сих пор была одним из ближайших союзников Москвы.

После распада Советского Союза в 1991 году крошечная кавказская нация с населением около трех миллионов человек полагалась на Россию в ее военной и экономической поддержке. В стране есть российская военная база, и многие люди в стране говорят по-русски.

Но многие в Армении сейчас говорят, что не могут простить Москве уклонение от ответственности за военную защиту своей страны от союзника Турции Азербайджана.

Две кавказские страны вели две войны за контроль над спорным Нагорно-Карабахским регионом, а последний конфликт 2020 года привел к поражению Армении и потере территории, которую она контролировала в течение многих лет.

Разочарование по поводу удушающей хватки Москвы в Украине усилилось после того, как в середине декабря Азербайджан заблокировал единственную сухопутную связь между Карабахом и Арменией.

«Армения — маленькая страна, которой необходимо вступить в западный блок, в альянс, которому будет оказана реальная помощь», — сказал другой житель Еревана Арбин Мадарян.

«Мы должны выйти из ОДКБ. Они нам не помогают, они нам не друзья», — сказал 42-летний учитель английского языка.

«Вера в исторический упадок»

Во время шестинедельного конфликта, унесшего тысячи жизней осенью 2020 года, Турция поддерживала Азербайджан дипломатически и военным путем, а Армения осталась одна перед лицом более сильного врага.

Кремль вмешался только дипломатическим путем.

Президент Владимир Путин выступил посредником в соглашении о прекращении огня, в результате которого Ереван захватил территорию, которую он контролировал на протяжении десятилетий, а Россия направила миротворцев для наблюдения за хрупким прекращением огня.

В Армении договор восприняли как национальное унижение.

Его премьер-министр Никол Пашинян открыто пожаловался Путину на «проблемы» с российскими миротворцами в Карабахе и призвал международное сообщество помочь предотвратить «геноцид» в отколовшемся регионе Азербайджана.

В январе Армения отказалась от планов проведения учений ОДКБ, но пока отказывается полностью выйти из соглашения.

В марте был выдан международный ордер на арест Путина в связи с войной на Украине, что еще больше обострило напряженность в отношениях между Москвой и Ереваном.

Россия предостерегла Армению от ратификации учредительного договора Международного уголовного суда, члены которого, как ожидается, будут арестованы, если Путин ступит на их территорию.

После вторжения Москвы в Украину и военной мобилизации сотен тысяч человек в Армению хлынули десятки тысяч русских.

Но пока в стране рады простым россиянам, антиэлитные настроения в Москве явно меняются.

«Доверие к России в Армении находится на историческом минимуме», — сказал политолог Виген Акопян.

«Разочарование россиян настолько глубоко, что со временем оно будет разжигать антироссийские настроения».

Другой аналитик, Агоб Баталян, добавил: «Большинство армянских элит настроены антироссийски».

«Практические соображения»

Но дальнейший путь Армении остается неясным, и многие аналитики считают, что крошечная страна вряд ли покинет ОДКБ.

В населенном преимущественно армянами районе Карабаха многие выразили смешанные чувства по поводу российских миротворцев, которые до сих пор считаются единственной силой защиты от Азербайджана.

«Российские миротворцы останавливают азербайджанцев, которые хотят убить всех армян и выгнать нас из наших домов», — сказал AFP на условиях анонимности 56-летний житель Карабаха.

«Но если в одночасье азербайджанскими войсками будет занято целое село и важные военные позиции, мы начинаем сомневаться в искренности русских», — добавил он.

Между армянскими и азербайджанскими силами происходят частые столкновения. Во вторник в ходе последней перестрелки на границе двух стран погибли семь солдат.

Независимый российский аналитик Константин Калачев сказал, что Москва не хочет ставить под угрозу отношения с принимающей Азербайджан Турцией из-за Армении.

«Москва избегала принимать сторону в конфликте из практических соображений», — сказал он AFP.

«Ни при каких обстоятельствах Армения никуда не уйдет».