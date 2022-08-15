Армения: Пять человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва на рынке Сумарлу | Новости

Власти заявили, что два крупных взрыва в здании, где проводились фейерверки, вызвали пожар на переполненном рынке в Ереване.

Взрывы уничтожили склад фейерверков в столице Армении Ереване, в результате чего по меньшей мере пять человек погибли и десятки получили ранения.

На видеозаписи с рынка Сурмалу в воскресенье видно, как серый дым поднимается над зданием, а люди бегут прочь.

Спасатели просеивали искореженный металл и щебень в поисках выживших, в то время как облака пыли и дыма пронеслись по воздуху.

Очевидцы помогли пострадавшим перебраться в безопасное место.

«Фейерверки, фейерверки — все рухнуло в одну минуту», — сказал один из свидетелей. «Люди не могут выйти из магазинов».

В заявлении МЧС говорится, что по предварительной информации два сильных взрыва обрушили часть здания, в котором размещались фейерверки, что привело к пожару.

Но она не сказала, почему взорвался фейерверк.

Он добавил, что по меньшей мере пять человек погибли и около 40 были доставлены в больницу.

Армянское информационное агентство Sputnik со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям Армена Пампукчяна сообщило, что пожар потушен, но сильный ветер по-прежнему представляет угрозу.

Он сказал, что спасатели будут продолжать поиски выживших всю ночь.

В мэрии Еревана заявили, что неясно, сколько людей осталось под завалами.

«Это был абсолютный шок», — сказала Мария Титизан, журналист из Еревана. Впервые на моей памяти такой взрыв, такая трагедия в столице.

«Все связаны новостями и социальными сетями, чтобы видеть, что происходит».