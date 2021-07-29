Армения хочет разместить российские военные посты на границе с Азербайджаном на фоне напряженности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг предложил разместить российские пограничные войска вдоль границы Армении с Азербайджаном на фоне эскалации напряженности между Ереваном и Баку, сообщает ТАСС.

Ранее в четверг Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении поддержанного Россией режима прекращения огня, на который обе стороны согласились накануне, чтобы остановить кровавые столкновения на их общей границе, которую Ереван хочет демаркатировать.

«В нынешней ситуации считаю логичным рассмотреть вопрос о размещении постов российских пограничников вдоль армяно-азербайджанской границы», – заявил Пашинян на заседании правительства.



Он сказал, что Ереван готовится обсудить это предложение с Москвой и что этот шаг позволит провести работу по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений.

Ранее министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские силы открыли огонь по армянским позициям на участке границы Джигарконик рано утром в четверг, что побудило Армению открыть ответный огонь. В своем заявлении она описала ситуацию как спокойную до 07:00.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские силы открыли огонь из автоматов и гранатометов по селу Кельбаджарского района, бросив ручные гранаты. Он добавил, что его силы отреагировали на пожар в заявлении.

Прекращение огня было объявлено в среду после одного из самых кровавых пограничных инцидентов со времен прошлогодней шестинедельной войны между этническими армянами и силами Баку вокруг Нагорного Карабаха и его окрестностей.

Армения заявила, что трое ее солдат были убиты и четверо ранены. Азербайджан заявил, что двое его солдат были ранены.

В ходе боевых действий с сентября по ноябрь прошлого года азербайджанские силы вытеснили армянские силы из районов, которые они удерживали с 1990-х годов в регионе Нагорного Карабаха и его окрестностях, до того, как Россия установила режим прекращения огня.

С тех пор между двумя сторонами разгорелся кипящий пограничный спор, каждая из которых обвиняет друг друга в отдельных вторжениях на территорию другой в последние месяцы, что подчеркивает хрупкость режима прекращения огня.

