СЕУЛ – Представители министерства обороны в Сеуле заявили, что армия Северной Кореи продемонстрировала необычные действия возле южнокорейской границы, в то время как лидер Ким Чен Ын и китайский лидер Си Цзиньпин обменялись посланиями, в которых обещали единство на фоне эскалации напряженности между США и Китаем.

Во вторник официальные лица Сеула отказались раскрыть характер деятельности. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что Пхеньян разместил 240-мм ракетные установки на острове Чангрин, в 20 милях от Южной Кореи.

Представитель армии Сеула сообщил журналистам, что «сотрудники разведки США и Южной Кореи находятся в тесном контакте и контролируют вооруженные силы Северной Кореи». «Мы не исключаем никакой возможности».

В Последние версии этого оружия Южнокорейские военные базы и военные корабли могут нанести удар в Желтом море и были показаны на параде в Пхеньяне в прошлом году, но эксперт по Северной Корее предостерег от восприятия этого шага как провокации. «Они модернизируют свое вооружение, как мы модернизируем наши танки или самолеты», – сказал Ким Дон Ёб, профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле.

Об этом было объявлено через несколько часов после того, как Китай и Северная Корея объявили, что их лидеры обменялись посланиями, в которых подчеркивается необходимость развития стратегического сотрудничества перед лицом неназванных «враждебных сил».