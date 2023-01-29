Армяно-азербайджанский конфликт – продукт распада Советского Союза

Рональд Сонни



Нагорный Карабах, или Нагорный Карабах, — это преимущественно армянский регион, который Советы сделали национальной автономной областью, но полностью поместили в Азербайджан. У него есть небольшая дорога под названием Лачинский перевал, которая соединяет его с Арменией.

Почему это произошло? Нагорный Карабах на момент образования этих республик в 1920-х годах был на 90 процентов армянским. Но Советы не передали Нагорный Карабах Армении, хотя ленинская политика гражданства, основанная на национальном самоопределении, могла бы свидетельствовать об обратном. В начале советской эпохи Армения была очень бедной республикой, разоренной беженцами и болезнями, а Азербайджан имел свои нефтяные богатства. Большинство маршрутов пролегают из Нагорного Карабаха в Азербайджан, на карабахские равнины и в Баку. Так что это имело экономический смысл.

Кто-то может сказать, что это решение касалось принципа «разделяй и властвуй», но нет, Советы искренне пытались все исправить, потому что им нужно было управлять огромной многонациональной империей. Но среди аномалий, возникших в результате этого, было сосредоточение Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, и оно там и осталось. Время от времени поступали ходатайства или ходатайства о попытках передать его Армении, но это ни разу не увенчалось успехом.

Потом появился Горбачев, и вдруг появилось место для гражданского общества. Вы можете организовать, вы можете протестовать. Одно из первых проявлений националистического мятежа в Карабахе произошло в феврале 1988 года, когда местные армяне потребовали их перевода в Армению. Затем миллион человек вышли на улицы столицы Армении Еревана, чтобы поддержать это требование, показав, насколько оно было поддержано населением.

Как вы понимаете, перед Горбачевым стояла настоящая дилемма. Если он отдаст Нагорный Карабах армянам, он не оттолкнет не только Азербайджан, но и большинство мусульман Средней Азии и других мусульманских регионов, таких как Татарстан на Волге.

Поэтому он изменял ей и старался этого не делать. В ответ на армянское движение азербайджанцы, многие из которых были беженцами из Армении, вышли на улицы небольшого промышленного городка Сумгаит и устроили погром местных армян. Были всевозможные страшилки, про беременных женщин, которых выпотрошивали, и так далее. Мы не знаем, сколько из этих злодеяний было правдой или нет, но около дюжины человек были убиты в этом случае.

Это положило конец любым возможным шагам советского правительства в Москве по передаче Нагорного Карабаха Армении. Советы испробовали все — финансовые уступки разного рода, большую автономию Карабаху, — но ничто не могло остановить там армянское национальное движение. В Азербайджане таких национальных движений было меньше. Я бы сказал, что азербайджанский национализм – это реактивный национализм, который развился как реакция на потерю территорий, на действия этих армян. Поэтому оно принимало неорганизованные и часто насильственные формы.

По мере развития конфликта армяне в Армении решили избавиться от азербайджанцев. В Армении проживало около 180 000 азербайджанцев, которые жили в основном в деревнях. Всегда говорили, что они, насколько я помню, производители лучших фруктов в стране. Между азербайджанцами и армянами в Армении были вполне мирные отношения — несмотря на всю снисходительность и дискриминацию, которые можно себе представить в республике по национальному признаку. Но после 1989 года многие армяне говорили: «Мы должны избавиться от этих азербайджанцев». Они без особого насилия организовали выселение этих людей, посадили на грузовики и отправили в Азербайджан, где они жили в лагерях беженцев и телегах для скота. Это создало гноящуюся рану обиды, гнева и ненависти в азербайджанской общественности.

В то же время армяне покидали Азербайджан, потому что он стал для них опасным после Сумгаитской резни. В январе 1990 года в Баку, столице Азербайджана, произошла еще одна резня. На этот раз Горбачев ввел советскую армию, и между ними и азербайджанцами произошло столкновение. В воображении и памяти азербайджанцев он называется «Черный январь», и они склонны вспоминать его как нечто сродни геноциду. К тому времени армяне, хорошо жившие в Азербайджане, стали покидать страну, за исключением армянского анклава Нагорного Карабаха. Там они оборонялись и объявили себя независимыми от Азербайджана.

Никто в мире не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства, даже Армения, потому что здесь есть два противоречащих друг другу принципа. Во-первых, это ленинский — или, если хотите, вильсоновский — принцип национального самоопределения. Согласно этому принципу, армяне Карабаха должны определить, кто ими управляет и как ими управлять. Но это противоречит другому принципу международного права, который часто считается высшим, — принципу территориальной целостности. Согласно этой концепции, вы не можете изменить границу или провести разделение без согласия обеих сторон. Так что Баку должен будет дать разрешение на независимость Нагорного Карабаха, и, конечно, они этого никогда не сделают.

В 1994 году армяне Нагорного Карабаха выиграли войну против Азербайджана и, по сути, захватили Нагорный Карабах — плюс дополнительные территории в Азербайджане — с помощью Армении. Они, в свою очередь, изгнали многих азербайджанцев из этих районов. Держитесь за эту землю, и при посредничестве правительства Ельцина в России в 1994 году было достигнуто прекращение огня, которое продлилось до Осенняя война 2020 года.