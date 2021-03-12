Артемий Панарин присоединяется к команде NY Rangers в Бостоне, заканчивая свой отпуск

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Нью-йоркские рейнджеры завтракали в среду утром в Бостоне, когда появилось знакомое лицо.

После более чем двухнедельного перерыва в работе с командой Артемий Панарин ушел.

«Все были очень рады его видеть», – сказал Джейкоб Троппа с улыбкой. «Мы слышали ворчание, что он может встретить нас в Бостоне. Все молчали, но я думаю, что все были взволнованы».

Позже Банарин вышел на лед, чтобы тренироваться в TD Garden – его первая ледовая сессия с Рейнджерс после их победы со счетом 4: 1 в Вашингтоне 20 февраля.

22 февраля в ответ на неподтвержденную статью российской газеты, в которой он обвинялся в нападении на 18-летнюю девушку в 2011 году, команда объявила, что 29-летний парень уезжает на неопределенный срок.

Панарин был недоступен для комментариев в среду, а тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн сказал, что «они сосредоточены на продвижении здесь».

Он сказал: «Мы очень рады его возвращению». «Молодежь определенно вернула себе молодость, и мы рады видеть его на льду».

Артми Панарин: Появляющиеся подробности ставят под сомнение обвинения

Выводы: поздние промахи дорого обошлись второму убытку подряд.

Куинн добавил, что его звезда не вернется в состав на игру против «Брюинз» в четверг в 19:00.

«Когда он снова сыграет, мы не знаем», – сказал он. «Он мало катается на лыжах, поэтому я просто хочу убедиться, что мы дадим ему возможность добиться успеха».

Потенциальной целью может стать матч-реванш в 13:00 в субботу в Бостоне.

Банарин пропустил восемь матчей – четверг станет девятым – после того, как он набрал 18 очков (пять голов и 13 передач) в своих первых 14 играх.

Рейнджерс все в углу (Панарин)

Внезапный уход Панарина ошеломил мир хоккея.

В материале, первоначально опубликованном прокремлевской газетой «Комсомольская правда», было интервью с Андреем Назаровым, бывшим тренером Премьер-лиги Панарина, который утверждал, что «избил» женщину в отеле Radisson в Риге, Латвия, после матча Витязь Чехов в декабре. 11 ноября 2011 г., и уклонился от обвинения во взяточничестве.

В заявлении, опубликованном Рейнджерс, Банарин «решительно и категорически» отверг обвинения, а 24 февраля Queen заявила, что он «очень, очень уверен» в том, что имя главного нападающего будет удалено.

Рейнджеры назвали обвинения «безосновательными» и «тактикой запугивания» в ответ на откровенную поддержку Панариным заключенного в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Из-за сомнительных мотивов изначально возникли опасения по поводу благополучия семьи Панариных, оставшейся в России. Возможно, это было частью причины отпуска, но если Панарин все еще обеспокоен, Куинн сказал, что он не явился в среду.

«Он был в хорошем месте, когда приехал сюда, и он очень рад вернуться с нами», – сказал он. «Мы все рады, что он здесь – и нет никого счастливее, чем он».

18 февраля 2021 г .; Филадельфия, Пенсильвания, США; «Нью-Йорк Рейнджерс» покинул нападающий Артемий Банарин (10) в первом периоде против «Филадельфии Флайерз» на стадионе «Веллс Фарго Центр». Обязательный кредит: Эрик Хартлайн – USA TODAY Sports (Фото: Эрик Хартлайн / USA TODAY Sports)

С тех пор, как были оглашены обвинения Назарова, не появилось никаких подтверждающих доказательств, поскольку латвийские власти заявили FullPressHockey.com, что нет полицейского отчета о предполагаемом инциденте, а КХЛ проинформировала ESPN, что «не знала и не получала жалоб относительно любого инцидента, включая Артемий Панарин. В декабре 2011 г. »

Его бывшие коллеги встали на его защиту, в том числе старый сосед Панарина по комнате Михаил Анисин, которого Назаров цитировал в ту ночь. «Максимум, что могло быть – (Панарин) немного оттолкнул одну из девушек», – сказал Анисин российскому сайту «Спорт-Экспресс», но настаивал: «Хитов точно не было».

«Отвратительно видеть, как эта история, которая была 10 лет назад, была усилена», – сказал он. «Клянусь, ничего серьезного не было».

Его нынешние коллеги также подчеркнули личность Панарина.

«Он точно лидер, – сказал защитник Райан Линдгрен. «Как маленький парень, мы с нетерпением ждем его. В раздевалке он парень, который держит вещи в хорошем настроении и подталкивает нас вперед. Очевидно, мы потеряли его производство и то, что он выносит на лед, но есть Он привносит на лед много разных элементов. Он отличный товарищ по команде и человек. «Прекрасно. Мы определенно очень по нему скучали».

Линдгрен отметил, что обвинения «определенно то, о чем нам не нужно беспокоиться», а Куинн отметил, что Панарин обратился к ситуации с командой.

Он сказал: «У него потрясающие отношения со всеми этими мужчинами». «Все это время он был в контакте с парнями, поэтому никто не спрашивает, что происходит. Эти парни полностью в его углу».

Винсент З. Меркольяно – репортер телеканала USA TODAY Network, который проводил Нью-Йорк Рейнджерс. Читайте больше о его работах на lohud.com/sports/rangers/ и подписывайтесь на него в Twitter. Вставить твит.