Артми Панарин поддерживает лидера российской оппозиции

Нью-Йорк Рейнджерс Крылатая звезда Бросаю панарин Он выразил свою поддержку лидеру российской оппозиции Алексею Навальному в сообщении в Instagram в четверг перед запланированными протестами в его родной стране на эти выходные.

Панарин опубликовал фотографию Навального, его жены и двоих детей с подписью: «Свободу Навальному».

Через представителя Рейнджерс Панарин отказался от дальнейших комментариев по этому поводу в четверг.

Навальный, ведущий критик президента России Владимира Путина, в августе подвергся отравлению нервно-паралитическим газом в Новичке и лечился в немецкой больнице. Навальный вернулся в Россию в воскресенье и был немедленно арестован в аэропорту и отправлен в следственный изолятор в Москве. Он ожидает суда по обвинению в нарушении условий испытательного срока по делу о хищении в 2014 году.

В видео, размещенном в его аккаунте на YouTube, Навальный призвал своих сторонников: «Не бойтесь. Выходи на улицу. Не делайте этого для меня, делайте это для себя и своего будущего».

Панарин дошел до финала Кубка Харта как лучший игрок НХЛ в прошлом сезоне. Обычно сезон проводит в России. Редко можно увидеть, как высокопоставленные российские спортсмены выступают против Путина или правительства России, но Панарин высказывает свое мнение не впервые.

В русскоязычном интервью в 2019 году, когда он играл в Columbus Blue Jackets, 29-летний нападающий сказал, что разочарован тем, что экономическое развитие застопорилось и ограничилось только элитой в Москве.

“сам [as the 1990s]Об этом Панарин сообщил в переводе, представленном ESPN. «Изменения небольшие, почти ничего … У нас развиваются два города, Санкт-Петербург и Москва, но все остальное – всего лишь шутка. Я жил в Колумбусе, а он даже не входит в десятку лучших американских городов, но посмотрите на фотографии, и вы увидите, как они красивы … Американские города развиваются за счет местных налогов, которые остаются в штате. Но здесь много денег идет в Москву, поэтому люди везде работают на Москву. Я всегда считал это несправедливым “.

Панарин добавил: «Я мог бы выглядеть сейчас как иностранный покупатель, но это не так. Я думаю, что люди, которые скрывают проблемы, больше похожи на иностранных клиентов, чем на тех, кто о них говорит. Если я думаю о проблемах, я исхожу из позитивное место. Я хочу что-то изменить, сделать это. «Люди живут лучше. Я не хочу, чтобы пенсионеры просили милостыню».

Чикаго Блэкхокс Пушки Никита ЗадоровТакже из России в четверг он перепостил на своем собственном аккаунте послание Панарина в пользу ВМФ.