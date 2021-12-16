Артур Петтербиев — «монстр», который будет «преследовать вас», — говорит Тодд Дубафф из Top Rank. Будет ли драться Сол «Канело» Альварес? | новости бокса

Артур Петтербиев — «сила природы», которая ведет серьезную битву против Саула Канело Альвареса, говорит президент First Class Тодд Дабафф.

Непобежденный Петербиев будет защищать свои чемпионаты по версии IBF и WBC в легком весе против Маркуса Брауна в прямом эфире Sky Sports рано утром в субботу.

Сильный россиянин — единственный чемпион мира во всем виде спорта со стопроцентным рекордом нокаутов.

⏪БЕТЕРБЬЕВ УДАР ОТ ВАС Еще в марте Артур Петтербиев в очередной раз показал свою силу, защитив свои титулы чемпиона мира, разгромив Адама Денниса. Петербеф vs Браун | Суббота 01:00 Главное событие Sky Sports | Встраивать твит pic.twitter.com/PGeOWSo28I Sky Sports Бокс 15 декабря 2021 г.

«Петербург — полная противоположность стиля Василия Ломаченко, — сказал Дубов из Top Rank, продвигающий обоих мужчин.

«Это сила природы.

«Вы можете увидеть его храбрость и стойкость.

«Он проводит невероятные силовые тренировки.

«Бетербиев — абсолютный зверь. Он погонится за вами, возьмет то, что у вас есть, и возьмет вашу голову!»

«Он такой же сексуальный, как и все остальные. Все хотят видеть его на ринге.

«Для него самое главное: что дальше? Был ли у него шанс в« Канело »? Каковы его шансы?»

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Собирался ли Канело бросить вызов Петербиеву?



Мексиканская суперзвезда Канело в настоящее время является бесспорным чемпионом в среднем весе и обладателем титула в четырех дивизионах — и его отважное стремление к большим и сложным Тестам привело к разрешению WBC бросить вызов своему чемпиону в тяжелом весе Илунге Макабу.

Один раз он уже поднимался в легковес и нокаутировал Сергея Ковалева, но Петрбиев представит самую строгую проверку блеска Канело на сегодняшний день.

Боб Арум, бывший ведущий промоутер, сказал, что Канело увлечен: «Он проявил интерес к борьбе с Биттербиевым или Джо Смитом-младшим.

«Я с нетерпением жду мая или сентября, двух дат, которые Канело любит драться, когда один из этих тяжеловесов будет драться.

«Петербургские университеты титулов чемпиона мира» В 2019 году Артур Бетербиев показал потрясающую игру, остановив Александра Гвоздыка в 10-м туре и добавив титул WBC к своему поясу IBF 👑👑 Петербеф vs Браун | Суббота 01:00 Главное событие Sky Sports | Встраивать твит pic.twitter.com/a4CC2jorC9 Sky Sports Бокс 15 декабря 2021 г.

«Некоторые скажут, что Бетербиев будет очень большим и каким-то образом сильным. Другие скажут, что Канело особенный, и он может справиться со всеми.

«Это один из самых масштабных боев в боксе».

Репутация грозного Петрбиева укрепилась, когда он упал на землю и остановил Александра Гвоздыка, который был непобежденным чемпионом мира, в тяжелой битве, которая заранее рассматривалась как 50 на 50.

Расписание бокса Sky Sports

Суббота, 18 декабря — лучший рейтинг в Монреале

Артур Бетербиев vs Маркус Браун — титулы IBF и WBC в легком весе

29 января, суббота — BOXXER в Кардиффе.

Крис Юбэнк-младший против Лиама Уильямса

Кларесса Шилдс против Эмы Козин — титулы IBF, WBA и WBC в среднем весе

19 февраля, суббота — BOXXER в Манчестере.

Амир Хан vs Кейл Брук

26 февраля, суббота — первое место в Глазго

Джош Тейлор против Джека Катералла — бесспорные сверхлегкие титулы