Археологи обнаружили скелеты монахинь времен Великой Отечественной войны, убитых русскими солдатами

Польские археологи недавно идентифицировали ранее обнаруженные скелеты трех католических монахинь, убитых русскими солдатами в конце Второй мировой войны.

Российская армия вторглась в Польшу в 1944 году после немецкой оккупации, надеясь получить контроль над ней посредством заключения, ссылки и убийств польских солдат и мирных жителей, а также членов их религиозной общины.

Исторические записи 1945 года – года Победы – свидетельствуют о том, что солдаты убили в Александрии семь монахинь в сане Святой Екатерины. Исследователи впервые обыскали сайт в Гданьске прошлым летом, а в Польше – в Национальном институте памяти (IPN). упомянул Они нашли останки сестры Харитины.

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В октябре 2020 года в ходе дополнительных раскопок на местном приходском кладбище в Орните были обнаружены дополнительные останки тех, кто предположительно был сестрой Дженероза, сестрой Кшистофора и сестрой Либерией. Согласно Заявлению IPN.

Три монахини служили в Марианской больнице в Ольштыне, где до своей смерти зимой 1945 года работали медсестрами.

Два участка были выделены для археологических работ после того, как команда задокументировала захоронение, включая бывшие жилые помещения сестер Святой Екатерины.

Однако археологам пришлось копнуть глубже, и для обнаружения монахинь потребовалась «временная эксгумация» для второго захоронения.

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в декабре, Рекламируйте IPN Они нашли останки трех других монахинь: сестры Роланды, сестры Гунхильды и сестры Боны.

Во время эксгумации экипаж обнаружил религиозные артефакты, включая «религиозные медали, кресты, предметы религиозной одежды и религиозные розарии».

Патологоанатомы Института судебной медицины в Гдаске теперь исследуют скелеты, чтобы подтвердить их личности и лучше понять их жизни и разрушительный характер их смерти.

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Некоторые факты уже известны IPN, которое сообщает, что сестра Дженероза была заперта на чердаке больницы и подверглась «жестокому обращению».

сестра Кристофор Она умерла в возрасте 42 лет после того, как солдаты вырвали ей глаза, порезали язык и 16 раз ударили ее копьями. Сестра Либерия была ранена после выхода из бомбоубежища.

IPN отмечает, что католическое духовенство в Польше стремится к беатификации убитых сестер Святой Екатерины.