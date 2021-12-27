Архиепископ Десмонд Туту, лидер против апартеида и голос справедливости, скончался в возрасте 90 лет

В заявлении, подтверждающем его смерть в воскресенье, президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил соболезнования семье и друзьям Туту, назвав его «патриотом, как никто другой».

Человек неукротимого ума и честности против сил апартеида, по словам Рамафосы, «также был нежным и слабым в своем сочувствии к тем, кто пострадал от преследований, несправедливости и насилия при апартеиде, а также к угнетенным и угнетенным людям во всем мире». .

Фонд Нельсона Манделы назвал потерю Туту «неисчислимой».

«Он был больше, чем жизнь, и для многих в Южной Африке и во всем мире его жизнь стала благословением», — говорится в заявлении фонда. «Его вклад в борьбу с несправедливостью, как на местном, так и на глобальном уровне, сопоставим только с глубиной его размышлений о создании освободительного будущего для человеческих обществ».

Работа Туту в области гражданских прав и прав человека получила престижные отзывы во всем мире. Бывший президент США Барак Обама наградил его президентской медалью свободы в 2009 году. Обама назвал Туту «наставника, друга и моральный компас» в посмертном заявлении.

«Епископ Туту был твердо привержен борьбе за освобождение и справедливость в своей стране, но также был обеспокоен несправедливостью повсюду. Он никогда не терял своего зловещего чувства юмора и своей готовности найти человечность в своих противниках», — сказал Обама.

Президент Джо Байден Он также оплакивал Тото в воскресенье. «Его мужество и моральная ясность помогли вдохновить нас на приверженность преобразованию политики США в отношении деспотичного режима апартеида в Южной Африке», — сказал президент в совместном заявлении с первой леди Джилл Байден. «Его наследие не знает границ и будет отражаться на протяжении веков».

В 2012 году Туту получил грант в размере 1 миллиона долларов от фонда Мо Ибрагима за его «пожизненное обязательство говорить правду властям». В следующем году он был награжден премией Темплтона «за его постоянную работу по продвижению духовных принципов, таких как любовь и терпимость, которые помогли освободить людей во всем мире».

В частности, он был удостоен Нобелевской премии мира 1984 года, следуя примеру своего соотечественника Альберта Лутули, удостоенного этой премии в 1960 году.

Нобелевская премия повысила позицию Тото как эффективная фигура в южной африке, Положение, которое он получил после протестов против апартеида. Несмотря на возмущение политикой в ​​Южной Африке, а также широко распространенное глобальное неодобрение — стране запретили участвовать в Олимпийских играх с 1964 по 1988 год — правительство Южной Африки подавило инакомыслие, объявив АНК вне закона и заключив в тюрьму его лидеров, включая Манделу.

Преподобный Фрэнк Чикани, бывший президент Южноафриканского совета церквей и товарищ туту, сказал, что духовенство должно взять на себя инициативу и высказаться.

«Мы дошли до того, что церковь была защитницей людей, и это был голос народа», — сказал Чикани CNN.

Нынешний архиепископ Кейптауна и столицы англиканской церкви Южной Африки Табо Макджуба заявил, что церковь планирует похоронные обряды Туту и ​​поминальные службы.

«Наследие Десмонда Туту — это моральная сила, моральное мужество и ясность», — сказал Макгуба в своем заявлении. «Он чувствовал с людьми. Он плакал публично и в одиночестве, потому что он чувствовал боль людей. И он смеялся — нет, он не просто смеялся, он смеялся от радости, когда он разделял их радость».

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон и архиепископ Кентерберийский Джастин Велби выступили с заявлениями, в которых хвалили Туту за его ум и позитивный настрой.

«(Его) будут помнить за его духовное лидерство и непревзойденное чувство юмора», — сказал Джонсон.

Уэлби описал Туту как «пророка и священника, человека слова и дела, который олицетворял надежду и радость, которые были основой его жизни».

«Даже в самом глубоком горе мы благодарны за ту жизнь, которую мы так хорошо прожили», — сказал он.

Дорога была каменистой

В 1950-х Туту ушел в отставку с должности учителя в знак протеста против правительственных ограничений на образование чернокожих детей, Закона об образовании банту. Написанный в 1960 году, он провел 1960-е и начало 1970-х годов, чередуя Лондон и Южную Африку. В 1975 году он был назначен деканом собора Святой Марии в Йоханнесбурге и сразу же использовал свое новое положение для политических заявлений.

«Когда нас назначили, мы сказали … ну, мы будем жить в Соуэто», Рассказывать Академия достижений, относящаяся к черным городам Йоханнесбурга. «Итак, мы всегда начинаем с политического заявления, даже не выражая его словами».

Это не был план, хотя его с раннего возраста вдохновлял Тревор Хаддлстон, священник и один из первых активистов движения против апартеида, который работал в трущобах Йоханнесбурга в 1950-х годах. Встав на этот путь, он вдохновил тысячи своих соотечественников — и других людей по всему миру.

«У Десмонда Туту не было причин действовать так же, как он поступил, кроме его глубокого понимания нашей общей человечности в работе для мира, в котором справедливость и благополучие всех являются выражением его морального лидерства в сострадании», книги Епископальный священник Роберт Ф. Тейлор на CNN в 2011 году.

Тото считает, что у него нет выбора, даже если путь тернист.

«Я бы действительно рассердился на Бога. Я бы сказал: ‘Я имею в виду, как во имя всего хорошего вы можете позволить тому или иному случиться?’» Он сказал Академии достижений: «Но я никогда не сомневался, что в конце концов восторжествует доброе и надлежащее правосудие».

Тревожные времена

Десмонд Мпело Туту родился 7 октября 1931 года в Клерксдорпе, городке в провинции Трансвааль в Южной Африке. Его отец был учителем, а мать была домашней прислугой, а молодой Тото планировал стать врачом, отчасти благодаря приступу туберкулеза в детстве, из-за которого он находился в больнице более года. Он сказал, что даже получил образование в медицинской школе.

Но его родители не могли платить за обучение, поэтому он попросил преподавателя.

«Правительство предоставляло стипендии тем, кто хотел стать учителями», — сказал он Achievement Academy. «Я стал учителем и не пожалел об этом».

Однако он был в ужасе от состояния школ для чернокожих в Южной Африке и еще больше испугался, когда в 1953 году был принят Закон об образовании банту, который разделил систему образования страны по расовому признаку. подал в отставку в знак протеста. Вскоре епископ Йоханнесбурга согласился принять его в священники — Тото думал, что он черный человек с высшим образованием, что было редкостью для 1950-х годов, — и занялся своей новой профессией.

1960-е и 1970-е были неспокойным временем для Южной Африки. В марте 1960 года 69 человек погибли в резне в Шарпевиле, когда полиция Южной Африки открыла огонь по толпе протестующих. Лутули, лидер Африканского национального конгресса, выступавший за ненасилие, позже в том же году был награжден Нобелевской премией мира — при этом ему было запрещено покидать страну. (Правительство наконец отпустило его на несколько дней, чтобы принять свою награду.)

Мандела, который тогда, как известно, возглавлял вооруженное крыло Африканского национального конгресса, был арестован, предан суду и приговорен в 1964 году к пожизненному заключению. В начале 1970-х годов правительство заставило миллионы чернокожих поселиться на так называемых «родных землях».

Многие из этих лет Тото провел в Великобритании, наблюдая издалека, но, наконец, вернулся в 1975 году, когда был назначен деканом собора Святой Марии в Йоханнесбурге. В следующем году он был рукоположен в епископа Лесото. Он получил известность благодаря письму, которое он отправил в мае 1976 года премьер-министру с предупреждением о беспорядках.

«Настроение в городах было пугающим», — сказал он в интервью «Академии достижений».

Месяц спустя Соуэто взорвался насилием. Во время восстания погибло более 600 человек.

Особая личность

По мере того как правительство становилось все более репрессивным — оно задерживало чернокожих и вводило обременительные законы, — Туту становился все более откровенным.

«Он был одним из самых ненавистных, особенно белых южноафриканцев, за позицию, которую он занял», — сказал CNN Алекс Борен, бывший член TRC.

Чикани, член Совета церквей Южной Африки, добавил, что «его моральный авторитет (был) и его оружием, и его щитом, что позволяло ему противостоять своим преследователям с редкой безнаказанностью».

Южная Африка стала государством-изгоем. Демонстранты в Соединенных Штатах протестовали против корпоративных инвестиций в страну, и Конгресс поддержал эту позицию поправкой Врангеля 1987 г. Организация Объединенных Наций объявила культурный бойкот. Популярные песни, такие как AKA «Свободный Нельсон Мандела» Артисты, объединившиеся против «Сан-Сити», осудили политику страны.

В своем алом одеянии Тото выглядел отчетливо, когда он выступал с кафедры — возможно, не больше, чем в своей речи на Нобелевской премии 1984 года.

Избавившись от предрассудков и неравенства системы апартеида, Туту резюмировал свои идеи. «Вкратце» Он сказал «Эта земля, наделенная многими способами изобилия, к сожалению, лишена справедливости».

Обид было больше: убийства, обвинения в наемных убийствах, взрывы. В 1988 году, через два года после своего назначения архиепископом Кейптауна, Туту стал первым чернокожим мужчиной, возглавившим англиканскую церковь в Южной Африке. арестован При представлении петиции против апартеида в парламент ЮАР.

Но ситуация менялась. В следующем году Тото возглавил митинг в Кейптауне с участием 20 000 человек. Также в 1989 году новый президент Ф.В. де Клерк начал ослаблять законы о сегрегации. Наконец, 11 февраля 1990 года Мандела был освобожден из тюрьмы через 27 лет. Мэтт де Клерк Прошлый месяц.

Четыре года спустя, в 1994 году, Мандела был избран президентом. Туту сравнил возможность впервые проголосовать с «влюбленностью» и сказал — после рождения его первого ребенка — представление Манделы новым президентом страны было величайшим моментом в его жизни.

«На самом деле я сказал Богу, я не против, если я умру сейчас», Он сказал CNN.

Спорные позиции

Однако Тото на этом не закончил. В 1995 году Мандела назначил его главой Комиссии по установлению истины и примирению для рассмотрения нарушений прав человека в годы апартеида. Туту потерял сознание на первом заседании Комиссии по установлению истины и примирению в 1996 году.

Комиссия по установлению истины и примирению представила свой отчет правительству в 1998 году. В том же году Туту основал Фонд мира Десмонда Туту.

Вернувшись к преподаванию, он на два года стал приглашенным профессором в Университете Эмори в Атланте, а затем читал лекции в Епископальной теологической семинарии в Кембридже, штат Массачусетс. Он опубликовал несколько книг, в том числе «Нет будущего без прощения» (1999), «Бог не христианин» (2011) и детскую книгу «Десмонд и очень сильное слово» (2012).

Он ушел с государственной службы в 2010 году, но не боялся занимать противоречивые позиции. призвал к бойкот Израиля В 2014 году он сказал, что бывший президент США Джордж Буш и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр должны быть Сделано, чтобы ответить в Международном уголовном суде за их действия в отношении войны в Ираке.

Но он отличался еще и чувством юмора, которое он воплотил в характерном смехотворном смехе.

Во время посещения The Daily Show в 2004 году он расстался с Джон Стюарт шутит. Он издевался над лектором «О бытии» Кристой Тиббетт. в 2014 , ругает ее за то, что она не дала ему сушеное манго — его любимое — которое она принесла с ним.

Несмотря на всю похвалу и известность, он сказал CNN, что не чувствует себя «отличным парнем».

«Что такое великий человек?» Он сказал. «Я просто знаю, что у меня есть невероятные и невероятные возможности … Когда ты выделяешься в толпе, это всегда только потому, что тебя несут на плечах другие».

Он добавил, что, несмотря на все его добрые дела, вероятно, была еще одна причина, по которой у него было так много последователей.

«Они просто забрали меня, потому что у меня большой нос», — сказал он. «И у меня такое простое имя, Тото».

Тото более 60 лет переживает его жена Нумалиццо Лия Тото, от которой у него четверо детей: Тревор, Тереза, Наоми и Мфу.

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