Аслан Карацев проиграл стартовый матч на Astana Open

НУР-СУЛТАН, Казахстан – Трое из четырех лучших игроков проиграли свои первые матчи на Astana Open, включая Аслана Карацева.

Карацев, вышедший в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в этом году, проиграл финну Эмилю Росовори 7-6 (6) 6-4. Третье посевное место Душан Лайович и четвертое посевное Филип Краинович также проиграли.

Росовори, который дошел до полуфинала своего тура в прошлом году на Astana Open, в четвертьфинале встретится с Ильей Ивашкой, занявшим восьмое место.

Сезон Карацева завершился его выступлением на Открытом чемпионате Австралии по теннису и победой в Дубае. Россиянин не выигрывал более двух матчей подряд в одиночном разряде с момента выхода в финал на Serbia Open в апреле. Он провел первый раунд на «Астана Опен» и вышел на турнир во втором раунде.

Лайович выбил своего южнокорейского соперника Квон Сон-Ву со счетом 7-5, 6-4. В следующий раз Квон встретится с седьмым посеянным Ласло Д’Герре.

Другой посеянный игрок выбыл из турнира, когда Джеймс Дакворт победил Краиновича 7-6 (2) 6-3 во втором круге матча. Это будет четвертьфинальный матч в Австралии между Даквортом и действующим чемпионом Джоном Миллманом.

Александр Бублик – игрок с самым высоким рейтингом, оставшийся после победы над Миомиром Кекмановичем со счетом 2-6, 6-3, 7-5. Второй посев из Казахстана встретится с Карлосом Табернером, победившим Игоря Герасимова 5-7, 7-6 (5), 7-5.