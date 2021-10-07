Астронавты экипажа 3 готовы к 6-месячной миссии SpaceX

Четыре астронавта собираются провести шесть месяцев на орбите вокруг Земли, и они не могут дождаться.

Рано утром 30 октября астронавты НАСА Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Барон и Матиас Маурер из Европейского космического агентства запустят на борту капсулы SpaceX Endurance Crew Dragon, чтобы начать миссию Crew-3 компании.

Квартет будет запускать ракету SpaceX Falcon 9 из Космического центра Кеннеди НАСА во Флориде в течение шести месяцев на борту Международной космической станции.

«Трудно адекватно выразить, насколько мы взволнованы как команда», – сказал Бэррон, специалист миссии, на брифинге сегодня (7 октября). «Мы определенно чувствуем себя готовыми к запуску всего через три недели.

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Как и весь экипаж, [I’m] Пилот экипажа 3 Марчберн, совершивший два полета в орбитальную лабораторию, один на российском Союзе, а другой на космическом шаттле НАСА, сказал, что я очень рад снова подняться наверх и снова увидеть космическую станцию.

Остальные три члена экипажа – все младшие космонавты. Во время пресс-конференции Маршборна спросили, может ли он поделиться с ними советом.

«Обучение прошло хорошо. Вы можете доверять себе. Не все идет так, как надо, это нормально», – сказал Маршберн Space.com во время сегодняшней конференции. «Мы все здесь, чтобы помогать друг другу, поэтому они берут этих людей для выполнения этих задач».

Что они будут делать в космосе?

Как сообщила Кэти Людерс, помощник администратора Управления космических операций в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне, округ Колумбия, на отдельном брифинге вчера (6 октября), эта миссия будет насыщенной наукой, а экипаж взволнован и готов к работе.

«Как всегда, будет действительно прочная опора для науки, которой мы будем заниматься на протяжении всей нашей миссии», – сказал Маршберн сегодня, добавив, что этому будут способствовать декабрьские поставки, прибывающие на станцию.

Маурер, специалист миссии, добавил, что команда перенесет на станцию ​​около 350 экспериментов, которые будут включать исследования в области материаловедения, наук о жизни, технические презентации и работы, которые будут поддерживать цель НАСА по возвращению людей на Луну в ближайшие годы. Экипаж также будет участвовать в выходах в открытый космос, обслуживании и других работах на борту станции, как и сегодня.

Космонавтов экипажа 3 встретят уже находящиеся на борту станции астронавты рейса 66. Кроме того, ожидается, что специальные астронавты и пассажиры на борту Crew Dragons в рамках миссий, выполняемых космической компанией Axiom, прибудут во время пребывания Crew-3 на орбите.

Экипаж также ненадолго разделит космическую станцию ​​с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой и видеопродюсером, которые должны прибыть на борт корабля “Союз” на короткое время в декабре.