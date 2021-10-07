science

Астронавты экипажа 3 готовы к 6-месячной миссии SpaceX

8 октября, 2021
Marfa Fedoroa

Четыре астронавта собираются провести шесть месяцев на орбите вокруг Земли, и они не могут дождаться.

Рано утром 30 октября астронавты НАСА Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Барон и Матиас Маурер из Европейского космического агентства запустят на борту капсулы SpaceX Endurance Crew Dragon, чтобы начать миссию Crew-3 компании.

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