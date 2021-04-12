Астронавт НАСА, два российских космонавта благополучно прибыли на Международную космическую станцию

Международная космическая станция (МКС) приветствовала астронавта НАСА Марка Ванди и двух российских астронавтов в пятницу, в результате чего общее число ее обитателей на следующей неделе достигнет десяти.

Корабль “Союз МС-18” с космонавтами Ванде Хей, Роскосмосом Олегом Новицким и Петром Дубровым пристыковался к модулю “Рассвет” в 7:05 EST. Стыковка произошла на двух орбитах и ​​через три часа после запуска с космодрома Байконур в Казахстане в 03:42.

(Изображение: НАСА через Getty Images)

В космосе – 12 июля: На этой опубликованной фотографии, предоставленной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), астронавт НАСА Майк Фоссум, бортинженер 28-й экспедиции, ждет в сжатом стыковочном адаптере Международной космической станции (PMA-2), пристыкованном к Космос Шаттл Атлантис, где роботизированная система станции передает вышедший из строя насосный модуль астронавту, идущему в космос, и зарядный отсек шаттла во время шести с половиной часов выхода в открытый космос 12 июля 2011 года. . Это 160-й выход в открытый космос, посвященный сборке и техническому обслуживанию станции с момента начала строительства в 1998 году. Космический шаттл Atlantis отправился в 12-дневную миссию на Международную космическую станцию, где он доставит многоцелевую логистическую единицу Raffaello, наполненную материалами и запасными частями. части. Это был последний полет программы космических шаттлов, начавшейся 12 апреля 1981 года запуском Колумбии.

НАСА сказал Ванде Хей, Новицкий и Дубров присоединяются к экипажу 64-й экспедиции, ворота открываются около 9 утра, а экспедиция 65, возглавляемая астронавтом НАСА Шеннон Уокер, начнется в пятницу, 16 апреля, после отъезда Кейт Рубинс из НАСА. Сергей Код из Роскосмоса-Сверешков Командир станции отправления Сергей Рыжиков. Через шесть месяцев в орбитальной лаборатории троица вернется в Казахстан.

Церемония смены руководства, которая будет транслироваться в прямом эфире NASA по телевидению NASA, Приложение НАСАИ агентство Веб-сайт, В 15:45 в четверг, 15 апреля.

О миссии

Это вторая миссия Ванде Хэя в космос, третья миссия Новицкого и первая миссия Дуброва. Во время шестимесячного пребывания на борту орбитальной лаборатории трио сосредоточится на науке и изучении технологических достижений, наук о Земле, генетике, исследованиях человека и многом другом.

мне Лиса 9Ванде Хей сказал, что его главным приоритетом будут исследования болезни Альцгеймера на орбите в течение следующих нескольких месяцев.

«Один из экспериментов, над которыми я буду работать, может помочь в лечении болезни Альцгеймера», – сказал Ванде Хей. «Есть нечто, называемое амилоидом».

Амилоиды – это скопления сложных белков, которые накапливаются в головном мозге и задыхают нервные клетки, вызывая потерю памяти.

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Ванде Хи сказал, что амилоид является важным белком в процессе болезни Альцгеймера.

Группа японских исследователей также проводит эксперименты. Ванде Хей назвал себя лаборантом на предполетном собеседовании.

«Иногда ученые смотрят через наши плечи на видео и говорят с нами о том, что они хотят, чтобы мы делали», – сказал Ванде Хи. «В других случаях мы просто снимаем действие для выполнения и действуем в соответствии с ним».

Та же группа японских исследователей три года назад успешно разработала носители амилоида на космической станции, показав, что микрогравитация – идеальная область для испытаний.

Vande Hei будет производить больше амилоида, чтобы японские ученые могли выяснить, почему он так медленно эволюционировал в условиях микрогравитации. Это осознание может однажды помочь людям отсрочить начало болезни Альцгеймера.

Когда назначен следующий запуск Международной космической станции?

Прибытие Crew-2 на борт SpaceX Crew Dragon во время 65-й миссии отправит еще четырех человек на Международную космическую станцию. Официальный запуск Crew-2 запланирован на 22 апреля, в День Земли. 28 апреля миссия Crew-1, первая в мире долгосрочная коммерческая миссия экипажа, вернется на Землю.

В ноябре 2020 года Международная космическая станция достигла рубежа в 20 лет непрерывного человеческого существования, что позволяет проводить демонстрации и конкретные технические исследования, которые помогают подготовить долгосрочные миссии на Луну и Марс, одновременно улучшая жизнь на Земле. Орбитальную лабораторию посетило 243 посетителя из 19 стран, куда поступило около 3000 исследовательских запросов из 108 стран и регионов.

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