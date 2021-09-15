14 сентября НАСА подтвердило, что один из его астронавтов, Марк Ванде Хи, останется на Международной космической станции до марта следующего года, установив при этом рекорд продолжительности космических полетов США.

Агентство сообщило, что Вандей Хе вместе с российским космонавтом Петром Добровым продлили шестимесячное пребывание на станции еще на шесть месяцев. Эти двое вылетели на станцию ​​на борту космического корабля «Союз МС-18» 9 апреля вместе с Олегом Новицким.

Обычно все трое снова собрались бы на этом космическом корабле в октябре после запуска нового экипажа на корабле «Союз МС-19». Однако в начале этого года Роскосмос объявил о планах отправить на станцию ​​на борту этого космического корабля режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд вместе с астронавтом Антоном Шкаплеровым.

Шипенко и Пересильд проведут на станции около двух недель, снимая сцены для фильма, прежде чем вернуться на Союз МС-18 с Новицким. Шкаплеров пробудет на станции шесть месяцев вместе с расширенными командировками Ванди и Дуброва.

По данным НАСА, Ванде Хей и Дубров, вместе со Шкаплеровым, вернутся в марте 2022 года. Хотя НАСА не сообщило точную дату возвращения, Ванде Хей является щебетать Он рассчитывает провести в космосе около 353 дней. Он побьет рекорд по продолжительности космического полета американского астронавта: 340 дней, установленный Скоттом Келли во время его «однолетней» миссии на Международную космическую станцию ​​в 2015–16 годах.

Ванде Он написал, что длительное пребывание было «возможностью, к которой я был готов с самого начала. Возможность испытать это вместе с его замечательными коллегами, одновременно внося свой вклад в науку и исследования в будущем, это захватывающе!»

Еще до запуска Ванде Хей сказал, что ему было известно о планах России снять фильм на станции в октябре, и занял места, которые были бы использованы для его возвращения домой через полгода. «Честно говоря, это просто шанс попробовать новую жизнь. Я не был в космосе более шести месяцев», – сказал он на вводном брифинге в марте.

Нельсон, Индиана его собственный твит, выразил свою признательность Ванди Хай. «Спасибо, Марк, за вашу преданность НАСА и исследования, которые подготовят человечество к полетам Артемиды на Луну, а затем на Марс!»

Продолжительное пребывание может дать Ванде Хей второй шанс выйти в открытый космос. В прошлом месяце он должен был сопровождать Аки Хошеда во время выхода в открытый космос для установки оборудования для будущих обновлений солнечных панелей. Однако НАСА отложило его из-за того, что оно назвало «незначительной медицинской проблемой», связанной с Ванде Хи. Агентство не предоставило дополнительных подробностей, но позже Ванде Хей написал в Твиттере, что у него защемили нерв на шее. Выход в открытый космос состоялся 12 сентября, Томас Песке заменил Ванди Хи.

Продолжительное пребывание Ванде Хей на станции также дает НАСА больше времени, чтобы придумать долгосрочное решение для достижения посадочных мест “Союза”. НАСА использовало третью сторону, Axiom Space, чтобы получить место Vande Hei, вместо того, чтобы покупать его напрямую. Axiom Space купила кресло у Роскосмоса, а затем передала его НАСА в обмен на место в будущей коммерческой миссии для экипажа.

НАСА работает с российским космическим агентством Роскосмос, чтобы достичь соглашения о прямом разделении мест с российскими космонавтами, путешествующими на коммерческих транспортных средствах, в обмен на астронавтов НАСА или других партнеров, летающих на борту «Союза». Эти обсуждения все еще продолжаются.