Афганистан переживает экономический шок, поскольку санкции заменяют иностранную помощь

ВАШИНГТОН – По мере того, как талибы пытаются нелегко перейти от повстанческого движения к функционирующему правительству, Афганистан сталкивается с растущим риском финансового краха после того, как в течение последних двух десятилетий он поддерживался иностранной помощью, которая теперь является причиной почти половина его легальной экономики.
Судьба афганской экономики будет определяться решениями, которые администрация Байдена и другие страны должны принять относительно признания Талибана законным правительством. Между тем Соединенные Штаты и международное сообщество уже перекрывают поток денег, оставляя Афганистан в тисках санкций, призванных изолировать талибов от мировой финансовой системы. Аналитики говорят, что надвигающийся шок грозит усугубить гуманитарный кризис в стране, уже переживающей годы войны.
Признаки напряженности проявились на этой неделе с обесцениванием афганской валюты, афгани, до рекордно низкого уровня, и, наконец, управляющий центрального банка страны Аджмал Ахмади, Предупредить, что инфляция может привести к росту цен на продукты питания. Соединенные Штаты, вложившие в Афганистан около 1 триллиона долларов за 20 лет, предприняли меры, чтобы помешать талибам получить доступ к международным резервам Афганистана на сумму 9,4 миллиарда долларов. Международный валютный фонд приостановил свои планы по распределению чрезвычайных резервов на сумму более 400 миллионов долларов в стране.
«В краткосрочной перспективе это может привести к катастрофе», – сказал Джастин Сандифор, старший научный сотрудник Центра глобального развития. «Вы смотрите на возможность обвала валюты и финансового кризиса, которые могут причинить реальную боль обычным людям».
Экономика Афганистана столкнулась с серьезными проблемами, и международная поддержка начала ослабевать еще до прихода к власти талибов.
Вывод в прошлом году американских войск и государственных подрядчиков, которые вносили вклад в налоговую базу Афганистана, истощил доходы, когда страна, как и большая часть мира, боролась с пандемией коронавируса. В Исследовательская служба Конгресса В этом году он отметил, что 90 процентов населения Афганистана живет менее чем на 2 доллара в день, и предупредил, что потеря поддержки со стороны США ослабит одну из самых маленьких экономик мира.
В конце 2020 года зарубежные доноры, собравшиеся в Женеве, пообещали предоставить Афганистану помощь в размере 12 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет, что на 20 процентов меньше, чем в предыдущие четыре года. Некоторые агентства по оказанию помощи создали новые условия для получения средств на прогресс в области прав человека и прогресс в мирных переговорах между правительством и талибами.
Обеспокоенность по поводу отсутствия продовольственной безопасности растет, и ожидается, что надвигающаяся засуха усугубит ситуацию.
«Вывод войск США или сокращение международной грантовой поддержки афганским силам безопасности будет иметь ряд неожиданных последствий для безопасности, политической сплоченности и экономики», – говорится в отчете Всемирного банка. Модернизация развития в Афганистане, опубликовано в апреле. Бюджетное пространство остается серьезно ограниченным в контексте слабых доходов и сокращения международных грантов.
Несмотря на то, что дефицит бюджета Афганистана был относительно низким как доля его экономики, Всемирный банк предупредил, что страна «чрезвычайно подвержена риску внешнего и системного долгового кризиса» из-за своей зависимости от иностранных грантов и низкого экспорта.
Всемирный банк, предоставивший более 5,3 миллиарда долларов на проекты чрезвычайного развития и реконструкции в Афганистане С 2002 года на этой неделе он эвакуировал своих сотрудников и их семьи из страны в Исламабад, Пакистан. Представитель Всемирного банка отказался комментировать будущее его работы в стране.
Пол Кадарио, бывший сотрудник Всемирного банка, отметил, что ключевой вопрос заключается в том, сможет ли «Талибан» реализовать инфраструктурные проекты, финансируемые иностранными группами развития, и поддерживать общественные услуги для создания эффективной экономики. Однако, по его словам, остается неясным, позволит ли Талибан продолжить работу над проектами, связанными с общественным здравоохранением и образованием, а статус основных институтов, таких как налоговая администрация, остается в подвешенном состоянии.
«Талибан должен оплачивать часть того, что делает правительство, деньгами из других источников дохода, таких как опиум», – сказал г-н Кадарио, научный сотрудник Школы глобальных отношений и государственной политики имени Мунка при Университете Торонто.
В июньском отчете ООН подчеркивается отсутствие доверия к Талибану с экономической точки зрения, подробно описывается, как он финансируется преступной деятельностью, такой как контрабанда наркотиков, производство мака, вымогательство, похищение людей с целью получения выкупа и разработка полезных ископаемых. По оценкам, выручка группы от такой практики составила где-то между 300 миллионов долларов и 1,6 миллиарда долларов в год.
Алекс Зерден, финансовый атташе министерства финансов США в посольстве США в Кабуле с 2018 по 2019 год, сказал, что США должны будут быстро решить, как разорвать свои финансовые связи с Афганистаном.
Конгресс Выделено 3 миллиарда долларов В Фонд афганских сил безопасности на 2021 год администрация Байдена была Просите больше денег на следующий год. Талибан также, вероятно, будет добиваться доступа к резервам страны, находящимся в Соединенных Штатах.
Понять захват Афганистана талибами
Кто такие талибы? Талибан возник в 1994 году на фоне беспорядков, последовавших за выводом советских войск из Афганистана в 1989 году. Они использовали жестокие публичные наказания, включая порку, ампутации и массовые казни, чтобы обеспечить соблюдение своих правил. Вот больше об их истории происхождения и записи в качестве судей.
«Я думаю, что между Соединенными Штатами, международными партнерами и правительством Талибана будет назревший вопрос о будущем этих денег», – сказал Зердин.
Любые шаги по высвобождению средств, вероятно, встретят ожесточенное политическое сопротивление со стороны республиканцев. На этой неделе группа депутатов-республиканцев призвала министра финансов Джанет Л. Йеллен помешать Международному валютному фонду предоставить талибам доступ к чрезвычайным валютным резервам. Отдельно республиканцы в Палате представителей направили Специальному генеральному инспектору по восстановлению Афганистана письмо, в котором спрашивали, законна ли дальнейшая помощь Афганистану и отвечает ли она интересам Соединенных Штатов.
Представители администрации Байдена заявили, что они внимательно следят за действиями талибов и что еще слишком рано говорить о том, признают ли Соединенные Штаты новое правительство легитимным.
Самым сильным рычагом, который Соединенные Штаты и остальной мир имеют против Талибана, являются санкции, которые агрессивно использовались, чтобы лишить группу финансирования и ограничить возможности ее лидеров передвигаться. а Конвенция 2020 Между администрацией Трампа и талибами он призвал к пересмотру санкций США против талибов с целью их отмены, но свержение группой афганского правительства делает это менее вероятным.
«Сейчас Афганистан попадает в международное сообщество в море санкций, связанных с Талибаном, начиная с 11 сентября», – сказал Хуан С. Зарате, который был первым помощником министра финансов по делам о финансировании терроризма и финансовых преступлениях. . . «Санкции станут определяющим препятствием как для легитимности, так и для коммерческой деятельности с« Талибаном », афганскими организациями и экономикой».
Минфин не прокомментировал, начал ли он пересмотр санкций против Талибана. Хотя санкции обвиняют в нанесении вреда гражданскому населению в таких местах, как Венесуэла и Иран, Соединенные Штаты часто делают исключения, выдавая государственные лицензии, чтобы разрешить определенные типы транзакций по гуманитарным соображениям.
Любые санкции, введенные в отношении Афганистана, будут более болезненными, чем санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении Ирана, который имеет гораздо более развитую экономику, сумел избежать ограничений и продолжает ежедневно экспортировать сотни тысяч баррелей нефти.
Совет Безопасности ООН также ввел санкции против движения «Талибан», что еще больше осложняет отмену этих санкций, даже если такие страны, как Китай и Россия, хотят иметь дело с Афганистаном. Группам помощи и НПО будет сложно действовать в Афганистане, пока действуют санкции.
Г-н Зарате сказал, что санкции против Талибана могут быть отменены только в том случае, если группировка изменит свое поведение, но ее история нарушений прав человека и зависимость от незаконного финансирования делают это маловероятным.
«Я полагаю, что джунгли будут ухудшаться, а не улучшаться», – сказал г-н Зарате, отметив, что в США будут призывы к введению дополнительных санкций. «Не было бы большого сочувствия».