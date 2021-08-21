Афганистан переживает экономический шок, поскольку санкции заменяют иностранную помощь

ВАШИНГТОН – По мере того, как талибы пытаются нелегко перейти от повстанческого движения к функционирующему правительству, Афганистан сталкивается с растущим риском финансового краха после того, как в течение последних двух десятилетий он поддерживался иностранной помощью, которая теперь является причиной почти половина его легальной экономики.

Судьба афганской экономики будет определяться решениями, которые администрация Байдена и другие страны должны принять относительно признания Талибана законным правительством. Между тем Соединенные Штаты и международное сообщество уже перекрывают поток денег, оставляя Афганистан в тисках санкций, призванных изолировать талибов от мировой финансовой системы. Аналитики говорят, что надвигающийся шок грозит усугубить гуманитарный кризис в стране, уже переживающей годы войны.

Признаки напряженности проявились на этой неделе с обесцениванием афганской валюты, афгани, до рекордно низкого уровня, и, наконец, управляющий центрального банка страны Аджмал Ахмади, Предупредить, что инфляция может привести к росту цен на продукты питания. Соединенные Штаты, вложившие в Афганистан около 1 триллиона долларов за 20 лет, предприняли меры, чтобы помешать талибам получить доступ к международным резервам Афганистана на сумму 9,4 миллиарда долларов. Международный валютный фонд приостановил свои планы по распределению чрезвычайных резервов на сумму более 400 миллионов долларов в стране.