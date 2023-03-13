А Оскар за неуважение достается… Украина — ПОЛИТИКО

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Киев – Для украинцев церемония вручения «Оскара» в этом году оставила горький привкус во рту.

Второй раз за два учебных года не Исполняя желание Президента Украины Владимира Зеленского выступить перед собравшейся голливудской публикой и миллионами зрителей. Почему? Потому что он Он говорит Вы хотите остаться вне политики.

Однако китайскому актеру Донни Йену, имеющему связи с Коммунистической партией Китая, разрешили вручить награду, несмотря на Общественная реакция.

Но хуже всего то, что «Навальный» — об отравлении и тюремном заключении лидера российской оппозиции Алексея Навального — получил премию «Оскар» за лучший документальный полнометражный фильм в преддверии украинского совместного производства «Дом осколков», повествующего о разрушенном детском доме. русскими войсками. Навальный может быть героем для многих в России, но он не занимает такой же позиции в Украине.

«Мы очень хотели подарить украинцам немного радости в эти непростые времена. Мы должны были победить не потому, что мы из Украины, а потому, что фильм глубокий, ценный и талантливый, снятый датским режиссером Саймоном Леринг-Вильмоном и снятый великим команда «Азад Сафаров, второй режиссер «Дома осколков»», он сказал в заявлении.

«Но… мы снова получили доказательства того, что российская пропаганда работает очень хорошо и умеет продвигать ложных героев там, где их нет. Так что нам предстоит еще много работы».

Во время приветственной речи канадский режиссер «Навального» Дэниел Роэр раскритиковал Владимира Путина и сказал, что Навальный остается в тюрьме за то, что он назвал «несправедливой агрессивной войной, которую российский президент ведет против Украины».

«Алексей, мир не забыл твое жизненно важное послание всем нам. Мы не можем, мы не должны бояться выступать против диктаторов и тирании».

Однако жена Навального Юлия также выступила со сцены церемонии вручения «Оскара», сказав, что «мечтала об этом дне … наша страна будет свободной».

Украинцы расстроились из-за отсутствия и пошутили над семьей и командой Навального, которые искусно позируют в Лос-Анджелесе.

«Навальный получил «Оскар», потому что так хорошо сыграл российского оппозиционера», — украинский комик Антон Тимошенко. пошутил в соцсетях.

Об этом заявила исполнительный директор аналитического центра «Институт массовой информации» Оксана Романюк. Поделиться в Фейсбуке Она не верит, что вручение «Оскара» фильму о Навальном что-то изменит в России.

Путин критик

«Навальный» Произведенный HBO Max и CNN Films, фильм рассказывает историю лидера оппозиции, который возглавлял растущее политическое движение против Путина, чуть не был убит нервно-паралитическим веществом, а затем вернулся в Москву, несмотря на угрозу ареста. Сейчас он находится в российской тюрьме.

Однако украинцы не могут забыть националистические заявления Навального о русских меньшинствах, его позицию о том, что «Крым — это не бутерброд, который можно передвигать туда-сюда», а также его участие в ультранационалистических митингах в России в 2000-х.

В фильме затрагиваются националистические взгляды Навального и его заигрывания с ультраправыми силами, но этого недостаточно для многих украинцев, которые в ужасе от позиции Навального по оккупации Крыма в 2014 году.

Журналист Христо Гросев из проекта онлайн-расследований Bellingcat, помогавший российскому оппозиционеру расследовать покушение на его жизнь, в феврале заявил Politico, что Навальный «превратился из оппортунистического популиста в стойкого демократа с либерально-демократическими ценностями». Однако позиция Навального по Крыму оставалась неясной до прошлого месяца, когда он сделал заявление о том, что Россия должна уважать международно признанные границы Украины.

«Каковы границы Украины? Они аналогичны России — они международно признаны и определены в 1991 году. Россия тоже признала эти границы тогда, и они должны признать их и сегодня. Здесь нечего обсуждать», — сказал Навальный. — сказал он в твиттере в феврале.

Люди спускаются по затемненной лестнице из-за отключения электроэнергии в центре Киева 30 декабря 2022 года в Киеве, Украина | Спенсер Платт / Getty Images

Многие на Западе видят в Навальном и украинцах союзников в борьбе с Путиным. Однако российская оппозиция неоднократно продвигала нарратив о том, что ответственность за войну несет Кремль, и только Кремль, а не Россия как государство.

если бы это было Оскар «Вне политики, как понимать документальное заявление Навального, где переливается внутренняя российская политика?» Михаил Подолак, советник руководителя Офиса Президента Украины, — сказал он в твиттере.

А если Оскары показывать «вне контекста войны на Украине и геноцида украинцев, то почему вы постоянно говорите о гуманности и справедливости?» добавил он.