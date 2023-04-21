Бадминтон блокирует Россию в начале олимпийской квалификации

КУАЛА-ЛУМПУР, Малайзия (AP) — В четверг бадминтон оставил в силе запрет на участие российских и белорусских игроков в международных соревнованиях за несколько дней до начала олимпийских квалификаций.

Квалификационный период бадминтона для Олимпийских игр в Париже в следующем году начинается 1 мая и использует классификацию календарного года.

Между тем, современное пятиборье заявило, что проложит «путь» для возвращения спортсменов из двух стран, но не назвало дату.

Всемирная федерация бадминтона сослалась на соображения безопасности и необходимость «большей ясности» в «сложных критериях» МОК для принятия некоторых россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов без национальной символики, при этом исключая других, таких как военнослужащие или те, кто поддерживал вторжение в страну. Украина.

МОК также рекомендует разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в индивидуальных соревнованиях, а не в командных видах спорта или «командных соревнованиях в индивидуальных видах спорта». Это повышает вероятность того, что игрокам в бадминтон будет разрешено играть в одиночном разряде, но не в парном разряде, в составе национальной сборной, что BWF не упомянул напрямую в своем заявлении в четверг.

Рекомендации, сделанные Международным олимпийским комитетом в прошлом месяце, не являются обязательными для руководящих органов спорта, которые могут выполнять их по своему усмотрению. Международный олимпийский комитет заявил, что еще не принял решения о том, что произойдет на Олимпийских играх в Париже.

Руководящий орган современного пятиборья, известный как UIPM, заявил, что будет следовать рекомендациям МОК, но не установил никаких сроков. Руководящий орган заявил, что «независимый комитет» должен решить, когда и как реадмиссировать россиян и белорусов.

«Мы твердо верим, что спорт должен быть политически нейтральным и сейчас, как никогда раньше, он должен выступать в качестве средства мира и символа солидарности между спортсменами», — говорится в заявлении UIPM.

Другие олимпийские виды спорта, которые вслед за МОК заявили, что хотят разрешить россиянам и белорусам соревноваться в качестве нейтральных спортсменов, включают борьбу, тхэквондо и триатлон. Легкая атлетика, тяжелая атлетика и конный спорт сохранили запрет.

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