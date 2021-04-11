Байдену нужно ответить на российское пиратство

Президент Джо Байден – известный хороший парень. Может, ему стоит на время перестать быть милым.

Сообщается, что его администрация находится на грани наказания России за серию вопиющих злоупотреблений и нарушений, включая эпический взлом SolarWinds Corp. Это сделало правительства и компании по всему миру уязвимыми для массивной утечки данных. Как сообщило агентство Bloomberg News в среду, Белый дом может вскоре объявить об экономических санкциях против лиц, близких к президенту России Владимиру Путину, и о высылке российских дипломатов из Соединенных Штатов, а также могут быть «частные переговоры с Россией с изложением дополнительных мер США. будут готовы принять. “.”

Я не знаю. Когда вы не предприняли никаких действий, рассказывать людям, которые выбрали ваш карман, что есть другие действия, которые вы готовы предпринять, если они не изменят свой образ действий, не кажется опасным.

И время идет. Взлом SolarWinds публично взорвался в декабре, но к тому времени уже несколько месяцев не обнаруживался. В конце февраля на фоне запросов Конгресса об этом вторжении советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена вскоре применит против России «сочетание видимых и невидимых инструментов» в обход экономических санкций. Утверждалось, что до этих мер осталось всего несколько недель. В марте пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что на подходе «смесь увиденных и невидимых работ».

Сейчас апрель, а Байден все еще не действует. Более того, он еще не назначил национального кибер-менеджера, который обладает полномочиями координировать быстрое реагирование на кибератаки. Конгресс создал эту позицию в конце прошлого года, приняв защитный закон, который перевесил вето бывшего президента Дональда Трампа. Ожидалось, что Белый дом Байдена, который уделяет приоритетное внимание кибербезопасности, быстро выполнит эту роль. Но бюрократические разногласия оставили его пустым.

Масштаб и методы взлома SolarWinds были устрашающими и необычными. Почти 1000 российских агентов организовали атаку и проникли как минимум в 100 компаний по всему миру, а также в девять агентств США. Русские нашли свой путь к этим серверам, нацелившись на компанию SolarWinds, находящуюся в Остине, штат Техас, которая поставляет сетевое и ИТ-программное обеспечение. Технологические тяжеловесы, такие как Microsoft и Amazon.com, попали в ловушку проникновения, а федеральное правительство и бизнес-лидеры до сих пор не до конца понимают, как России удалось от этого избавиться.

Китай также активно борется на поле битвы цифровых технологий. В марте Microsoft сообщила, что застряла в крупномасштабной хакерской операции, разработанной Китаем, которая началась 3 января, но была раскрыта только недавно. Среди жертв – небольшие компании и школы. Wall Street Journal сообщил в четверг, что Китай использовал пакеты личной информации, украденные во время предыдущих хакерских атак, чтобы спровоцировать более крупную атаку.

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Ставки национальной безопасности во всем этом огромны. Чтобы узнать о том, как далеко Соединенные Штаты впали в гонку цифровых вооружений, прочтите Николь Берлерот, репортер New York Times, «Вот как они говорят мне, что мир кончается» – книгу, основанную на семилетних интервью с сотни людей вовлечены в индустрию кибероружия и цифровую войну. В ужасающем отчете Перлрота объясняется, как Соединенные Штаты рано утратили лидерство в информационной войне после того, как легионы цифровых следователей, которых они обучили, отправились за границу, чтобы научить всех тому, что они знают.

По крайней мере, Соединенным Штатам необходимо подготовиться к длительной радиоэлектронной войне, которая в лучшем случае может включать сдерживание. Ни одно правительство вряд ли выиграет эту войну, особенно с двумя сверхдержавами (США и Китай) и тремя опасными государствами-изгоями (Россия, Иран и Северная Корея), которые все участвуют в одном и том же виде мошенничества.

Политика реализма может объяснить, почему Байден так запоздал с ответом на свою кибератаку. Возможно, он позволил этому уйти, чтобы заручиться сотрудничеством России в возвращении Ирана к Соглашению о ядерном оружии. Это может дать России и Китаю возможность сотрудничать, потому что Соединенные Штаты не могут полностью остановить изощренные атаки.

Или Байден может предпочесть дипломатическое решение. Но этот путь уже не перспективен. Это не означает, что ему будет уместно ответить, например, отключением части Московской энергосистемы или переключением других сетей, от которых зависят ее граждане. Такая эскалация привела бы только к усилению реакции. С другой стороны, уничтожение компьютерных сетей, на которые опиралось КГБ, имеет приоритет.

Однако Байден должен действовать лучше, чем обещать, но не совершать видимых и невидимых действий.

Тимоти Л. О’Брайен – известный обозреватель Bloomberg Opinion.