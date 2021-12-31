Байден и Путин разговаривают, поскольку российский лидер требует, чтобы НАТО отвергло Украину

Президент Байден разговаривал по телефону с Владимиром Путиным в четверг днем ​​по просьбе президента России, поскольку он потребовал гарантий, что НАТО не примет Украину в качестве своего члена раньше. Американо-российские переговоры в Женеве в следующем месяце.

Путин толпится 175000 русских солдат На границах Украины вызывает опасения возможного вторжения Москвы.

Байден недавно заявил о своей готовности умиротворить Путина — волноваться В Восточной Европе Путин мог стратегически создать кризис, чтобы добиться уступок.

Украина в настоящее время не является членом НАТО, и Байден не занял твердой позиции по просьбе президента Украины Владимира Зеленского о присоединении к военному альянсу.

Байден сказал в этом месяце, что он США не будут вводить войска в Украину для сдерживания России, но введет жесткие экономические санкции в ответ на вторжение.

Когда Байден был вице-президентом в 2014 году, Россия вторглась в Крым и аннексировала Крым у Украины после спорного референдума. До 1954 года этот важный портовый и курортный район считался частью России в составе Советского Союза.

Байден почти встретил Путина Этот месяц Он предупредил, что Соединенные Штаты и их европейские союзники примут «решительные экономические меры», если Россия нападет на Украину.

Американские и российские дипломаты встретятся 10 января в Женеве, чтобы обсудить напряженность вокруг Украины. Путин и Байден не приедут.

Российские войска дислоцированы недалеко от границы с Украиной.

Украинские солдаты у границы с их страной среди толпы российских войск 8 декабря 2021 года. Getty Images

Правительство Путина обвиняют в поддержке двух отдельных пророссийских государств в богатом углем Донбассе на востоке Украины, а на прошлой неделе российский лидер заявил, что Украина готовится к военным действиям против этих сепаратистских государств.

Создается впечатление, что они могут готовиться к третьей военной операции. [in Ukraine] «И они дали нам справедливое предупреждение: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, но если вы действительно вмешаетесь и защитите их, будут новые санкции», — сказал Путин. «Может быть, нам стоит к этому подготовиться».

Путин также оказал давление на Соединенные Штаты и НАТО, чтобы они взяли на себя обязательство не размещать войска и не отправлять ракетные системы на Украину, и жаловался на расширение НАТО на восток в страны, которые находились под российским и советским влиянием.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил в среду, что Байден будет стремиться снизить напряженность в своем разговоре с Путиным.

Чиновник сказал, что Байден «даст понять, когда он поговорит с президентом Путиным, что мы готовы к дипломатии и к дипломатическому пути вперед». «Но мы также готовы ответить, если Россия продолжит вторжение в Украину».