Байден навещает раненых солдат, покидающих Афганистан: живые

Семья Голд Стар предпочла не говорить с Байденом: «Все, что он делал, было совершенно неправильно»
Падший солдат Копье CPL. Райли МакКоллум был убит во время теракта в Кабуле на прошлой неделе, оставив свою семью оплакивать его безвременную смерть.
Сестра солдата Ройс Макколлум и отец Джим Макколлум присоединились к Хэннити в четверг, чтобы выразить свое горе и объяснить, почему они решили не встречаться с президентом после его поспешного ухода.
«Все, что он делал, было совершенно неправильным, – сказал Джим Макколлум. У нас были возможности сделать это правильно, и мы с треском провалились ».
Отец Золотой звезды признал, что нынешнюю администрацию нельзя винить в одиночку, потому что война продолжается уже 20 лет, но «худшего пути быть не может», чтобы Байден ушел навсегда.
Хотя семейный герой Макколлумов знал, что миссия будет опасной, его отец сказал, что Райли Макколлум был из тех солдат, которые никогда не отказывались от предстоящей миссии.
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Афганистан: вдова последнего погибшего солдата оплакивает своего мужа
Вдова «Золотой звезды» сказала, что для нее «большая честь» узнать, что ее муж был последним солдатом США, погибшим в Афганистане.
Дженнифер Гриффин, корреспондент Fox News по национальной безопасности, обсуждает последние новости в Афганистане в «специальном репортаже».
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Борьба с талибами и повстанческими силами в Панджшерской долине Афганистана
Согласно отчету, в четверг боевики оппозиции, верные местному лидеру Ахмеду Масуду, продолжили борьбу против движения «Талибан», захватившего власть более двух недель назад.
Панджшир – последняя провинция, оказавшая сопротивление правлению талибов после ухода США из страны.
Представитель Афганского национального фронта сопротивления (NRFA) сказал: «Враг предпринимал несколько попыток проникнуть в Чутул из Джабул-Сарраджа, но каждый раз терпел неудачу». Рейтер.
Представитель талибов Забихулла Муджахид сказал, что они начали операции «после неудачных переговоров с местной вооруженной группировкой».
Обе стороны заявили, что нанесли тяжелые потери.
Масуд – сын героя афганских моджахедов Ахмада Шаха Масуда, убитого «Аль-Каидой» за несколько дней до террористических атак 11 сентября.
Байден посещает американских солдат, которые были ранены на пути из Афганистана
По сообщению Associated Press, президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден отправились в больницу Бетесды, штат Мэриленд, в четверг вечером, где они посетили американских солдат, которые были ранены на пути из Афганистана.
15 морских пехотинцев были госпитализированы в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида после взрыва террористом-смертником на прошлой неделе в аэропорту Кабула.
В результате атаки 26 августа были убиты одиннадцать морских пехотинцев, один солдат армии и один морской пехотинец. По меньшей мере 169 афганцев были убиты.
Это был самый смертоносный день для сил США с тех пор, как в августе 2011 года боевики в Афганистане сбили американский вертолет Chinook, в результате чего погибло 38 человек, в том числе 31 американский солдат.
Ассошиэйтед пресс сообщило, что по крайней мере один из морских пехотинцев, пострадавших на прошлой неделе, находится в критическом состоянии, а трое – в тяжелом.