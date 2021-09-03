Падший солдат Копье CPL. Райли МакКоллум был убит во время теракта в Кабуле на прошлой неделе, оставив свою семью оплакивать его безвременную смерть.

Сестра солдата Ройс Макколлум и отец Джим Макколлум присоединились к Хэннити в четверг, чтобы выразить свое горе и объяснить, почему они решили не встречаться с президентом после его поспешного ухода.

«Все, что он делал, было совершенно неправильным, – сказал Джим Макколлум. У нас были возможности сделать это правильно, и мы с треском провалились ».

Отец Золотой звезды признал, что нынешнюю администрацию нельзя винить в одиночку, потому что война продолжается уже 20 лет, но «худшего пути быть не может», чтобы Байден ушел навсегда.

Хотя семейный герой Макколлумов знал, что миссия будет опасной, его отец сказал, что Райли Макколлум был из тех солдат, которые никогда не отказывались от предстоящей миссии.

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