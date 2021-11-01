Байден назвал конференцию COP26 по климату «разочаровывающей» тем, что Китай и Россия не снизили ожидания

В понедельник президент Байден находился в Шотландии с миссией восстановить доверие к США в вопросе, имеющем решающее значение как для его администрации, так и для всей планеты. Вместе с лидерами других стран, подписавших Парижское соглашение по климату 2015 года, г-н Байден находился в Глазго. COP26, Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата.

Выступая на конференции, г-н Байден сказал, что человеческий ущерб климату уже наносит тяжелый урон людям в результате стихийных бедствий, и сказал, что с этим можно справиться только на встрече наций.

«Худшее еще впереди, если мы не сможем воспользоваться этим моментом», – сказал президент, пообещав, что Соединенные Штаты будут показывать пример, а не слова.



Чего ожидать на саммите по климату COP26 07:00

Это двадцать шестой раз, когда мировые лидеры собрались вместе, чтобы попытаться ограничить глобальное потепление. Конференция была отложена на год из-за пандемии коронавируса, но дополнительный год подготовки, похоже, не увеличил ее шансы на успех.

Саммит с высокими ставками был назван последним шансом для народов объединиться, чтобы остановить катастрофическое глобальное потепление. Почти 200 стран направили делегации высокого уровня. Они надеются заключить сделку, чтобы вернуть мир к достижению целей, поставленных в Париже, включая сокращение глобальных выбросов углерода до нуля к 2050 году и ограничение общего потепления планеты до 1,5 градусов Цельсия или 2,7 градусов по Фаренгейту.

Ученые подсчитали, что для этого к концу этого десятилетия необходимо вдвое сократить выбросы парниковых газов. Как и сейчас, они будут продолжать расти. Эксперты предупреждают, что время, оставшееся для действий по достижению парижских целей, быстро тает, а последствия неудачи будут катастрофическими для человечества.

В соответствии с Парижским соглашением правительства должны были значительно сократить выбросы парниковых газов. Но необходимых разрезов сделано не было. В лесные пожарыА также штормыА также Тепловые волныА также тающий полярный лед А также Повышение уровня моря Мы уже видели только вкус того, что могло произойти.

«Все, на что смотрела наука, на самом деле недооценивается», – сказала CBS News перед COP26 Кристина Фигерес, бывший глава ООН по климату, которой приписывают тряску головами, чтобы добиться заключения парижской сделки. «Что касается степени нагрева, воздействия, стоимости человеческих страданий, стоимости инфраструктуры … все происходит быстрее, чем мы думали».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (слева) и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш (справа) приветствуют президента Джо Байдена, прибывшего на Конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26 в Глазго, Шотландия, 1 ноября 2021 года. Крис Ферлонг / Getty Images



Президент Байден поставил проблему изменения климата в центр своей повестки дня. Новый понедельник прибыл из Экономический саммит G20 в РимеОн сказал, что его личные отношения с другими лидерами позволили им добиться реального прогресса.

Но в то время как он и другие мировые лидеры говорили о том, чтобы вернуть мир в нужное русло, было несколько заметных пропусков. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин не присутствовали на COP26.

Перед своим прибытием г-н Байден сказал, что следует сосредоточить внимание на таких странах, как Китай, Россия и Саудовская Аравия. Нет сделать для решения проблемы изменения климата, что Она описала как «разочарование» то, что эти страны «вообще не появились.Относительно любых обязательств по борьбе с изменением климата ».

Активисты Oxfam с «большими боссами» в лице президента России Владимира Путина, премьер-министра Италии Марио Драги, президента Франции Эммануэля Макрона, президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Индии Нарендры . Моди и президент Китая Си Цзиньпин выступают в шотландской трубочной труппе на конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26), которая проходит в Глазго, Шотландия, 1 ноября 2021 года. Ли Смит / Рейтер



«Любой, кто пойдет на COP26, ожидает, что мы гарантируем путь к 1,5 [degrees temperature cap] Фигерас сказал CBS News, что он просто не видит правды. «Мы не доберемся туда».

Вместо этого, по ее словам, конференция должна вращаться вокруг «здорового подхода к 1,5 градусам».

Даже это может быть довольно сложной задачей.

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