Байден назвал ордер на арест Путина «оправданным»: Украина

Президент Джо Байден заявил в пятницу, что решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина было «оправдано», поскольку страна продолжает совершать крупномасштабные теракты в Украине.
В пятницу Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка, обвинив их в военных преступлениях и причастности к незаконной депортации и перемещению украинских детей из оккупированных регионов Украины в Россию. Этот шаг означает, что Путин ступит в любой суд 123 государства-членаЭта страна обязана его арестовать. Соединенные Штаты не входят в число государств-членов, признающих Международный уголовный суд.
«Я думаю, что это оправдано», — сказал Байден, имея в виду меморандум. Рейтер И холм. Он отметил, что США не признали ордер на арест, но Путин «явно совершил военные преступления», добавил Байден.
Тем временем российские силы нанесли 34 авиаудара, один ракетный удар и 57 залпов зенитной артиллерии в течение 24 часов, заявили в субботу утром украинские военные.
- Падающие обломки на юге Херсона за ночь в пятницу разрушили семь домов и детский сад.
- Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела 11 городов и сел Донецкой области на востоке Украины в пятницу, сообщил губернатор области Павел Кириленко.
- Были повреждены дома и разрушено предприятие общественного питания, когда в пятницу вечером российские ракеты попали в жилой район на юго-востоке Запорожья. Сообщений о травмах не поступало.
- Представители ВВС Украины заявили, что в пятницу вечером они сбили 11 из 16 российских беспилотников в ходе атак в центральной, западной и восточной частях страны.
Разработки:
- Сделка по зерну, направленная на снижение мировых цен на продовольствие, была продлена в субботу. Об этом сообщают государственные СМИ Турции. Координатор ООН по гуманитарным вопросам призвал к продлению в пятницу, поскольку срок действия соглашения подходит к концу. Представитель России в ООН заявил, что Москва продлит соглашение, но только на 60 дней. Соглашение позволяет Украине, одной из самых важных житниц мира, экспортировать зерно из трех своих черноморских портов.
- Глава российской частной военной группы Вагнер Анонс субботы в Telegram К середине мая планируется набрать около 30 000 новых бойцов.
- В пятницу британские и немецкие истребители перехватили российский самолет, пролетевший вблизи эстонского воздушного пространства. сказал РАФ. Это уже второй случай перехвата российского самолета у берегов Эстонии.
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию
Президент Китая Си Цзиньпин должен прилететь в Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с Путиным, что, похоже, является демонстрацией поддержки российского лидера. Ожидается, что визит Си продлится с понедельника по среду.
Китай ранее отказывался осуждать Россию за войну на Украине, но осудил западные санкции против страны и обвинил НАТО и США в провокации Путина.
Администрация Байдена предостерегает от попыток Китая заключить одностороннее мирное соглашение между Россией и Украиной.
Украина отмечает девять лет с момента аннексии Крыма
В субботу Украина отметила девятую годовщину аннексии Крыма Россией, пообещав вернуть все украинские земли, оккупированные Москвой.
«Крым девять лет подряд страдает от преступного режима Кремля, превратившего его в военный форпост, зону несвободы, травли, агрессии и террора против всего и всех, кто нашел в себе мужество противостоять их права и демократические ценности», — говорится в заявлении МИД Украины, и защищать их». По данным CNN.
Россия аннексировала Крым в 2014 году, что многие страны мира назвали незаконным.
«Наш долг — вернуть полуострову свободу», — сказала Эмина Дзибар, первый заместитель министра иностранных дел Украины. В заявлении в Твиттере.
международные лидеры, в том числе в Великобритании, Финляндия И ШвецияОн также осудил аннексию Черноморского полуострова у Украины и подтвердил свою поддержку страны. Тем временем Путин посетил Крым в субботу, чтобы отпраздновать годовщину.
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