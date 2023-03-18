Байден назвал ордер на арест Путина «оправданным»: Украина

Президент Джо Байден заявил в пятницу, что решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина было «оправдано», поскольку страна продолжает совершать крупномасштабные теракты в Украине.

В пятницу Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка, обвинив их в военных преступлениях и причастности к незаконной депортации и перемещению украинских детей из оккупированных регионов Украины в Россию. Этот шаг означает, что Путин ступит в любой суд 123 государства-членаЭта страна обязана его арестовать. Соединенные Штаты не входят в число государств-членов, признающих Международный уголовный суд.

«Я думаю, что это оправдано», — сказал Байден, имея в виду меморандум. Рейтер И холм. Он отметил, что США не признали ордер на арест, но Путин «явно совершил военные преступления», добавил Байден.

Тем временем российские силы нанесли 34 авиаудара, один ракетный удар и 57 залпов зенитной артиллерии в течение 24 часов, заявили в субботу утром украинские военные.

Падающие обломки на юге Херсона за ночь в пятницу разрушили семь домов и детский сад.

Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела 11 городов и сел Донецкой области на востоке Украины в пятницу, сообщил губернатор области Павел Кириленко.

Были повреждены дома и разрушено предприятие общественного питания, когда в пятницу вечером российские ракеты попали в жилой район на юго-востоке Запорожья. Сообщений о травмах не поступало.

Представители ВВС Украины заявили, что в пятницу вечером они сбили 11 из 16 российских беспилотников в ходе атак в центральной, западной и восточной частях страны.

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Сделка по зерну, направленная на снижение мировых цен на продовольствие, была продлена в субботу. Об этом сообщают государственные СМИ Турции. Координатор ООН по гуманитарным вопросам призвал к продлению в пятницу, поскольку срок действия соглашения подходит к концу. Представитель России в ООН заявил, что Москва продлит соглашение, но только на 60 дней. Соглашение позволяет Украине, одной из самых важных житниц мира, экспортировать зерно из трех своих черноморских портов.

Глава российской частной военной группы Вагнер Анонс субботы в Telegram К середине мая планируется набрать около 30 000 новых бойцов.

В пятницу британские и немецкие истребители перехватили российский самолет, пролетевший вблизи эстонского воздушного пространства. сказал РАФ. Это уже второй случай перехвата российского самолета у берегов Эстонии.

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию

Президент Китая Си Цзиньпин должен прилететь в Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с Путиным, что, похоже, является демонстрацией поддержки российского лидера. Ожидается, что визит Си продлится с понедельника по среду.

Китай ранее отказывался осуждать Россию за войну на Украине, но осудил западные санкции против страны и обвинил НАТО и США в провокации Путина.

Администрация Байдена предостерегает от попыток Китая заключить одностороннее мирное соглашение между Россией и Украиной.

Украина отмечает девять лет с момента аннексии Крыма

В субботу Украина отметила девятую годовщину аннексии Крыма Россией, пообещав вернуть все украинские земли, оккупированные Москвой.

«Крым девять лет подряд страдает от преступного режима Кремля, превратившего его в военный форпост, зону несвободы, травли, агрессии и террора против всего и всех, кто нашел в себе мужество противостоять их права и демократические ценности», — говорится в заявлении МИД Украины, и защищать их». По данным CNN.

Россия аннексировала Крым в 2014 году, что многие страны мира назвали незаконным.

«Наш долг — вернуть полуострову свободу», — сказала Эмина Дзибар, первый заместитель министра иностранных дел Украины. В заявлении в Твиттере.

международные лидеры, в том числе в Великобритании, Финляндия И ШвецияОн также осудил аннексию Черноморского полуострова у Украины и подтвердил свою поддержку страны. Тем временем Путин посетил Крым в субботу, чтобы отпраздновать годовщину.

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