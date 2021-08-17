Байден назначил Марка Бжезинского послом США в Польше

Президент Джо Байден назначил Марка Бжезинского, дипломата эпохи Обамы, имеющего тесные связи с Польшей, своим послом в Варшаве.

В случае подтверждения Бжезинского отправят в Польшу в то время, когда союзники США из Центральной и Восточной Европы внимательно следят за подходом администрации Байдена к президенту России Владимиру Путину.

В прошлом месяце администрация Байдена объявила, что она достигла соглашения с Германией, которое позволит завершить строительство российского газопровода «Северный поток – 2» в Европу без дальнейших санкций США. Этот проект позволяет Москве обойти Украину, Польшу и другие страны Восточной и Центральной Европы, которые взимают плату за транзит энергии.

Бжезинский работал в администрации Барака Обамы первым исполнительным директором Исполнительного руководящего комитета Белого дома по Арктике и послом США в Швеции. Он также работал в Совете национальной безопасности Белого дома при администрации Билла Клинтона, сначала в качестве директора по России и Евразии, а затем в качестве директора по Балканам. Бжезинский провел время в Польше как стипендиат программы Фулбрайта и автор книги «Борьба за конституционализм в Польше».

Бжезинский – сын Збигнева Бжезинского, который работал советником по национальной безопасности при президенте Джимми Картере. Его сестра, Мика Бжезински, ведет передачу «Утренний Джо» на MSNBC.

Збигнев Бжезинский родился в Варшаве, свободно говорил по-польски и был хорошо известен и уважаем в Польше.

Белый дом также объявил, что Байден назначает четырех кадровых офицеров дипломатической службы на должности послов: Элизабет Фицсиммонс в Того, Ребекка Гонсалес в Лесото, Брайан Шокан в Бенин и Дэвид Янг в Малави.

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Автор Associated Press Моника Сисловска из Варшавы внесла свой вклад в этот отчет.