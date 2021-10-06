Байден обвиняет республиканцев в игре в «русскую рулетку» с потолком долга

Президент Байден Республиканцы штурмовали Сенат в среду своей «опасной и позорной» блокадой приостановки потолка долга, незадолго до того, как лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл объявил об урегулировании соглашения, чтобы впервые в этом месяце избежать дефолта.

«Позицию республиканцев в Сенате я считаю не только лицемерной, но и довольно опасной и постыдной, тем более, что мы пытаемся выйти из пандемии, унесшей жизни 700 000 человек», – сказал Байден на пресс-конференции. белый дом Встреча с руководителями крупнейших банков страны.

По словам представителя Белого дома, на мероприятии присутствовали несколько генеральных директоров, в том числе Джейми Даймон из JPMorgan Chase, Брайан Мойнихан из Bank of America, Джейн Фрейзер из Citigroup, Грег Хейс из Raytheon и Пэт Гелсинджер из Intel. Также были приглашены генеральный директор AARP Джо Энн Дженкинс, президент и главный исполнительный директор NASDAQ Адина Фридман и генеральный директор Deloitte Global Пунит Ринген.

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Встреча состоялась в то время, когда правительство США приближалось к своему первому дефолту по долгу, а демократы и республиканцы на Капитолийском холме испытывали серьезные проблемы, по-видимому, не имея плана поднять или приостановить лимит долга до 18 октября. Законодателям следует «перестать играть в русскую рулетку» с экономикой США и прекратить тормозить усилия демократов по приостановлению действия установленного законом лимита долга до декабря 2022 года.

«Если они не хотят выполнять работу, – сказал он, – просто уйди с дороги». «Мы выдержим жару. Мы сделаем это».

Лидер сенатского большинства Чак Шумер вынужден проголосовать в среду за принятую Палатой представителей меры, чтобы приостановить юридический лимит долга до декабря 2022 года, но МакКоннелл пообещал заблокировать это усилие – республиканцы уже в третий раз сделали это.

Тем не менее, МакКоннелл установил отдельный курс в среду днем, чтобы ускорить процесс решения потолка долга путем примирения, что позволило бы демократам обойти 60 голосов – после неудавшегося голосования.

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Республиканец Кентукки также предложит краткосрочное продление приостановки потолка долга до ноября, что даст законодателям дополнительное время для принятия более окончательного решения без риска дефолта.

«Чтобы защитить американский народ от кризиса, созданного демократами в ближайшем будущем, мы также позволим демократам использовать обычные процедуры для преодоления лимита чрезвычайного долга в фиксированной сумме в долларах, чтобы покрыть текущий уровень расходов до декабря», – сказал МакКоннелл. статус.

Не сразу было ясно, примет ли предложение МакКоннелла лидер большинства в сенате Чак Шумер или спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Лидеры бизнеса также призвали Конгресс принять меры во время встречи, предупредив об экономическом риске, если правительство США в октябре не выдержит.

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«Мы просто играем с огнем прямо сейчас, и наша страна так сильно пострадала за последние два года», – сказал Фрейзер, генеральный директор Citi. “Человеческие и экономические издержки пандемии ужасны. Нам не нужна катастрофа, которую мы сами устроили, чтобы подорвать текущий прогресс. Поэтому мы действительно настоятельно призываем администрацию и Конгресс сделать все необходимое для разрешения ситуации на будущее. благо нашей экономики и благо нашей страны ».

Джеки Генрих из Fox News внесла свой вклад в этот отчет.